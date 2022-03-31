Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanelerini incelediler

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar'ın İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyareti ile başlayan programa Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Başhekim Yard. Uzm. Dr. Şakire Müge Çoşkun Çelik, Başhekim Yard. Uzm. Dr. Erhan Bulut, Başhekim Yard. Uzm. Dr. Kübra İrday Demir, Başhekim Yard. Uzm. Dr. Nurşah Keskin, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü İlhan Ulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yasemin Kılkış, Teknik Hizmetleri Müdürü Seyhan Çolak, Kalite ve Destek Müdürü Nuri Karslıoğlu ve İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Sevinç Gülten katıldı.

Konuk heyet, Çam Sakura Şehir Hastanesi Yönetimi ile tanışarak; kapsamlı saha gezisinde bulundular. Hastanede; merkezi yardım masası, idare yardım masası, merkezi laboratuvar, klinikler, poliklinikler, acil servisler, "Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ve Hasta Hakları" Birimleri ve diğer özellikli alanlar olmak üzere tüm kampüste incelemeler yaparak hastane yönetimiyle istişarede bulundular.