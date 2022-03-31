Düşük göz kapaklarına ameliyatsız çözüm

Yaşla birlikte göz
çevresindeki deri de elastikiyetini kaybetmeye başlar. Bu da zamanla üst göz kapağının daha düşük görünmesine neden olur. Bu durum, yüzünüze yıllar ekleyerek daha yaşlı, yorgun ve mutsuz görünmenize yol açar. Düşük göz kapağı problemi, uzun yıllar boyunca cerrahi ile çözülebilen bir sorundu. Neyse ki, tıp dünyası ve estetik uygulamalar çok gelişti ve artık cerrahiye, kesi ve izlere gerek kalmadan bu sorunu çözmek mümkün hale geldi. Soğuk plazma
teknolojisi; cildin sıkılığını ve elastikiyetini, kolajen üretimini artıran ve düşük göz kapaklarında lifting etkisi yaratarak daha genç ve canlı bir görünüm sağlayan etkili, kolay, ameliyatsız bir işlemdir. Aslında bu, düşük göz kapakları
söz konusu olduğunda yorgun görünümü gidermek için en güvenli ve hızlı uygulamalardan biridir.
HIZLI SONUÇ
Soğuk plazma enerjisini kullanmak için özel olarak tasarlanmış kalem benzeri küçük bir alet; işlem sırasında cilde 1 mm mesafede tutulur ve cilde temas etmez. Mikro akım yayan çalışma prensibi, göz kapağındaki deriyi kontrollü bir şekilde ısıtır. Ardından, cilt soğumadan önce kontrollü bir hasara maruz kalmış olur. Düşük göz kapağı için soğuk plazma teknolojisinin en önemli avantajlarından biri, uygulamanın cilt ile temas etmeden yapılmasıdır. Bu şekilde, hem uygulama derinliği hem de tedavi alanının kontrolü sizde olur. Cilde temas etmemesi, hassas ve hızlı bir şekilde çalışmaya da olanak tanır. Bu da cerrahi ile karşılaştırıldığında; iz bırakmadan ve sosyal hayata hızlı dönüş ile göz kapağının ameliyatsız olarak kaldırılabilmesi anlamına gelir.
ELASTİKİYETİ ARTIRMAK GEREK
SOĞUK plazma ile yapılan ameliyatsız düşük göz kapağı kaldırma işlemi; cildin kolajen üretimini uyarır, elastikiyetini artırır ve sıkılığını geri kazandırır. Uzman estetisyenler tarafından gerçekleştirilen uygulama, ortalama 15-20 dakika sürer. Yorgun ve yaşlı görünen üst göz kapaklarındaki cildi sıkılaştırır. En önemli avantajları şunlardır:
Ciltte kesi ve dikiş gerektirmez.
Uygulama boyunca uyanık kalırsınız.
20 dakika sonunda gözle görülür sonuçlar elde edilir.
Sosyal hayata hızlı dönüş sağlanır.
Yan etki göstermesi riski çok düşüktür.
Uzun vadeli etkileyici sonuçlar sağlanır. Ancak, üst göz kapağınızda çok fazla sarkma varsa, cerrahi en uygun seçenek olabilir.
PLAZMA TEKNOLOJİSI NASIL ÇALIŞIR?
SOĞUK plazma enerjisini kullanan kalem benzeri özel bir cihaz, plazma gazını cilt yüzeyinde karbonize ederek çalışır. Bu şekilde, cilt malzemesini gaza dönüştüren güçlü bir enerji akışı sağlar. Uygulama, üst göz kapağına hiç temas etmeden, cildin alt katmanında bir reaksiyon oluşturur. İşlem sırasında, cilt yüzeyinde çok küçük boyutlarda yüzeysel beyaz lekeler oluşturan bir plazma flaşı görülür. Bu lekeler, hedeflenen bölgedeki cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur. Maddenin dördüncü hali olarak da bilinen plazma, atmosferik gazların iyonlaşması ile oluşur. Plazma cihazından gelen enerji, anında küçük bir ışın oluşturarak cilde ulaşır. Elastikiyetini kaybetmiş ve sarkmış üst göz kapağı derisine uygulandığında, soğuk plazmanın etkisi cildin gözle görülür bir biçimde sıkılaşması şeklinde görülebilir. Uygulama, geleneksel göz kapağı ameliyatı ile benzer sonuçlara sahiptir. Ancak genel anesteziye, göz kapaklarına kesi yapılmasına ve dikişe gerek yoktur. Bu da, ameliyatla ilişkili yan etki risklerinin olmaması ve çok daha hızlı iyileşme süresi anlamına gelir.
GENÇLEŞMENİN DİĞER YOLLARI
SONUÇLARIN etkinliği farklı parametrelere göre değişmektedir. Burada kişinin yaşı, kolajen üretimi, üst göz kapağındaki düşmenin ne boyutta olduğu gibi farklı etmenlerden söz edilebilir. İlk uygulamada gözle görülür sonuçlar elde edilmekle birlikte, tedavi için ortalama 1-3 seans arası önerilir. Genç hastalarda, ilk seanstan sonra bile sonuçlar yeterli olabilmektedir.
MEDİKAL ESTETİK TEDAVİLER
Göz çevrenizi ameliyatsız olarak gençleştirmek istiyorsanız, seçim yapabileceğiniz daha farklı seçeneklerin de mevcut olduğunu bilmelisiniz. Alanında uzman doktorların uyguladığı botoks, dolgu ve PRP gibi tedaviler, ameliyatsız bir şekilde düşük göz kapağını tedavi etme olanağı sunar. Örneğin; botoks kasları gevşeterek ince çizgi ve kırışıklıkları gidermek için uygulanan estetik bir tedavidir. Dolgu, hacim kaybı olan bölgelere uygulanarak cildin eski sıkılığını ve gençliğini geri kazandırmaya yardımcı olur. Botoksun etkinliği ortalama 6 ay kadar kalıcı iken, soğuk plazma uygulamasında bu süre 9 aya çıkmaktadır. Ayrıca, medikal estetik uygulamalar ile karşılaştırıldığında daha az yan etkiye sahiptir. Enjeksiyon, kesi, cerrahi ve risk olmaması, minimum yan etki oranı ile düşük göz kapağını kaldırmak isteyen kadın ve erkeklere bu uygulamayı denemelerini öneriyorum.