Bakan Koca: Otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğa ulaşıldı

Bakan Koca, çevrim içi katıldığı Otizm Farkındalık Günü Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olan, bireylerin sosyal gelişimini, iletişimini ve davranışlarını etkileyen otizmin görülme oranlarındaki artışa dikkati çekti. Koca, "Sizlerle şaşırtıcı bir veri paylaşacağım; son 20 yılda otizmin dünyada görülme sıklığı 240 kat artmıştır. Bu artış, yapılacak hizmetlerin önemini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak bu alanda kısa vadede çözüm üretilmesi gereken sorunların yanı sıra diğer ülkelere de örnek oluşturacak Türkiye'ye uzun yıllar hizmet edecek altyapı projelerine ihtiyaç olduğunu bildiklerinin altını çizen Koca, "Sorun tespit ettiğimiz 17 farklı alanda titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda ekibimiz uluslararası paydaşlarla yeni projeler üzerine çalışıyor." bilgisini paylaştı.

SEMPOZYUMDA OTİZMLİ BİREYLER İÇİN YENİ HİZMETLER ELE ALINACAK

Bakan Koca, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birliği ile hizmetlerin niteliğini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı. Sempozyumda otizmli bireylerin ailelerinin yanı sıra otizmli çocuklar için acil servis hizmetlerinin yeniden organizasyonu, Bireysel Hizmet Danışmanlığı modeli, ağız ve diş sağlığı konusundaki planlamalar ile ilaçsız müdahaleye ilişkin verilecek yeni hizmetlerin ele alınacağını bildiren Koca, uluslararası katılımcıların da Türkiye'ye katkı sağlayabilecek farklı modelleri tanıtacağını belirtti. Koca, "Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Her ne kadar Otizm Farkındalık Günü etkinliği kapsamında bir araya gelsek de söz konusu hizmetlerin, Down Sendromu başta olmak üzere, tüm zihinsel özel gereksinimli bireylerin faydalanması düşünülerek planlandığını bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

BU YIL YENİ PİLOT UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl, salgın döneminde otizmli bireyler için yürütülen çalışmalara yönelik planlamaların pilot uygulama örneklerinin, pilot merkezlerin ilk verilerinin ve gelen ilk veriler ışığında yapılan sağlık hizmet planlamalarının hayata geçirileceğini aktardı. Gelecek yıllarda da altyapısı hazırlanmış bu uygulamaların yaygınlaştırılması üzerinde çalışacaklarını anlatan Koca, çalışmaların bir planlama çerçevesinde titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

"OTİZM TARAMA PROGRAMIYLA 2 MİLYON ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK"

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bir örnek vermek gerekirse otizmin olumlu gidişine katkı sağlayan en önemli iki etken olan erken fark edilme ve etkin erken müdahaleden ilki konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Gururla belirtmeliyiz ki yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık. Aile hekimlerimiz, saha koordinatörlerimiz ve çocuk ergen ruh sağlığı uzmanlarımız tarafından program başarı ile uygulanmaya devam ediliyor. Bu başarının ardından yeni hedefimiz, erken müdahale konusunda da çok daha nitelikli bir hizmet seviyesine ulaşmaktır. Bakanlığımızın, içinde bulunduğumuz 2022 yılında, bu amaçla yeni çalışmalar başlatacağını ifade etmek istiyorum."

Koca, konuşmasında, farklı alanlarda özel yeteneklere sahip otizmli bireylerin kültürün gelişmesine sağladığı katkıya da dikkati çekti.