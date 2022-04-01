Kızıltepe’de 5 yaşındaki çocuğa santral katater açma işlemi gerçekleştirildi

Hastanenin Acil Servisine yüksek ateş ve bilinci kapalı olarak getirilen ve çok nadir gözlenen kalıtımsal bir hastalığı olan 5 yaşında küçük çocuk hastaya Acil Servis biriminde ilk kez dar kompleksli supraventriküler taşikardisi olan çocuk hastaya boyun bölgesindeki juguler venden santral katater açma işlemi gerçekleştirildi.





Yapılan operasyon ile ilgili bilgilendirme de bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesi başhekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Serdar Kalkan, "Hastanemiz Acil Servis biriminde dar kompleksli supraventriküler taşikardisi olan 5 yaşındaki çocuk hastaya boyun bölgesindeki juguler venden santral katater açma işlemi gerçekleştirildi" açıklamasında bulunarak şunları söyledi;



"Hastanemiz Acil Servisine 5 yaşında küçük bir çocuk hasta yüksek ateş ve bilinci kapalı olarak getirildi. Çok nadir gözlenen kalıtımsal bir hastalığı olduğu aile tarafından belirtilen çocuk hastanın nabzı çok yüksekti. Acil kan tahlilleri alınması ve müdahale yapılması gereken çocuk hasta için acilen damar yolu açılması gerekmiş ancak rahatsızlığı nedeniyle damarları kollebe olan hastaya normal yollardan damar yolu açılamamıştır. Durumu kritik hasta için nöbetçi Acil Tıp Uzmanı Enes Güler'den yardım talep edildi.



Acil tıp uzmanı hemodinamisi stabil olmayan ve genel durumu kötü olan hastada dar kompleksli supraventriküler taşikardi olduğu için elektriksel kardiyoversiyon yaptı. Kan tahlili alınması ve tedaviye başlanabilmesi için 5 yaşındaki çocuklar da zor bir işlem olan boyun bölgesindeki juguler venden santral katater açma işlemini başarıyla gerçekleştirerek hastayı entübe etti ve 5 yaşındaki çocuk hastamızın hayatının kurtulmasında önemli bir girşimsel işlemde bulundu.



Kısa zaman önce aynı doktorumuz geçici kalp pili (transkutanöz pace) takma işlemini gerçekleştirmiş ve hastanın hayatını kurtarmada önemli biri girişimde bulunmuştu."





Soğukkanlılık ve büyük bir özveriyle çalışarak hastalarımıza şifa dağıtmakta önemli rolü olan Acil Tıp Uzmanımız Enes Güler'i gösterdiği başarılardan dolayı hastane yönetimi olarak tebrik ettiklerini belirten Başhekim Kalkan, Hastaya da acil şifalar dileğinde bulundu.