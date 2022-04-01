Ramazan ayında yemek seçimi ve süresine dikkat

Uzm. Dyt. Hafize Öğün Dudioğlu , "Ramazan Ayı" dolayısıyla oruç tutanlar için beslenmeye yönelik önemli noktalara değindi. İnsanların beslenme alışkanlıkları ve tercih ettiği besinler dönemsel olarak değişeceğine dikkat çeken Hafize Öğün Dudioğlu, "Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Ramazanda sağlıklı beslenmek için yemek süresi ve seçimine dikkat etmek gerekir. Vücut uzun süre aç kaldığı için, iftar saatine kadar kan şekeri düşebilir" dedi. Düşük kan şekeri seviyeleri nedeniyle hızlı ve aşırı yeme isteği hissedebileceğine dikkat çeken Dudioğlu "Orucun ilk günlerinde beslenme düzenindeki değişimden dolayı kabızlık, mide yanması, uyku hali, baş dönmesi, baş ağrısı, kan şekeri düşüklüğü ve kilo artışı gibi bir takım sağlık sorunları ile karşılaşılabilir. Bu nedenle bu dengeyi bozmamak adına sahur öğünü mutlaka yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

YEMEKLER YAVAŞ YENMELİ

İftarda yağlı, kızartılmış, aşırı baharatlı ve yüksek kalori içeren gıdaları tüketmek yerine, uzun süre aç kaldıktan sonra mideyi yormamak adına hafif gıdalar tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dudioğlu, "Gün boyu dinç olabilmek için protein ve lif açısından zengin olan ( kuru baklagiller -kuru fasulye, mercimek, nohut-, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata) besleyici gıdalar tercih edilmeli. Yüksek yağ ve karbonhidrat içeren besinlere öğünlerde daha az yer verilmeli. Hızlı yemek yemek özellikle mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceği için besinler iyi çiğnenmeli. Tokluk hissinin 15-20 dakika içerisinde oluştuğu bilinmeli, yemekler buna göre daha yavaş tüketilmeli" şeklinde konuştu.

KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT

Karbonhidrat alımına dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Dudioğlu, şöyle devam etti: "Uzun süre açlıktan sonra aniden yüksek seviyede karbonhidrat alınması sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle beyaz ekmek, makarna, pilav ya da hamur işi gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine, karbonhidrat ihtiyacını karşılayan ancak kan şekerini hızla yükseltmeyen düşük glisemik indekse sahip; kepekli ekmek, tam buğday ürünleri ya da bulgur pilavı gibi besinler tercih edilebilir. Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutulmamalıdır. Özellikle ızgara, haşlama, fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanmalıdır. Sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. İftar ve sahur arasında 2-2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar veya meyve tercih edilmeli. Sahurda iftara kıyasla daha hafif ve uzun süre tok tutacak gıdaların tüketilmeli. Protein açısından zengin olan süt ürünleri (yoğurt, süt, ayran, yumurta, peynir), lif açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler ve tam buğday ürünleri sahurda tüketilebilir. Çay ve kahve gibi içecekler, su kaybını hızlandırdığı için sahurda çok fazla tercih edilmemeli."