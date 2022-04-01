Sakal ve bıyıklara Safir Fue yöntemiyle doğal ekim

Günümüzün güncel saç ekimi uygulamalarından olan Safir Fue
tekniği sayesinde erkekler hep hayal ettikleri doğal görünümlü, gür ve en önemlisi kalıcı sakalbıyık ve favorilere kavuşuyor. Sakal-bıyık ve favori ekimi erkeklere heybetli ve güçlü bir görünümün yanı sıra özgüven ve motivasyon da kazandırıyor. Bunun yanı sıra görünüm karşı cinsi etkilemek açısından da önemli bir rol oynuyor. Ancak gerek genetik gerekse çevresel ve yaşamsal şartlardan dolayı her erkek istediği gibi gösterişli sakal ve bıyıklara sahip olamıyor. Çözülebilir olan bu durum kişide hoşnutsuzluk, özgüven eksikliği ve psikolojik sorunlar oluşturuyor. Tüm bu nedenlerle sakal, bıyık ve favori ekimi, saç ekimiyle birlikte her dönemde erkeklerin en çok yaptırdığı estetik operasyonların başında geliyor. Günümüzün en çok tercih edilen saç ekimi yöntemlerinden biri olan Safir FUE tekniğiyle yapılan sakal, bıyık ve favori ekimi; erkeklerin kendi kıl köklerinden oluşan, ömür boyu kullanabileceği, doğal, sağlıklı ve gür bir sakal-bıyığa sahip olmasını sağlıyor.
BİRKAÇ SAATTE BÜYÜK BİR ADIM
Sakal, bıyık ve favorisi dökülmüş olan, çıkmayan ya da yoğunluğu istenilen sıklıkta olmayan erkekler; bu ağrısız, hızlı ve konforlu yöntemle sadece birkaç saatlerini ayırarak hayatları boyunca hayal ettikleri estetik ve erkeksi görünüme sahip olabiliyor. Sedasyon
uygulaması ve saç köklerini canlandırıp güçlendiren ACell tedavisi ile birlikte kombine bir şekilde gerçekleştirilen sakal, bıyık ve favori ekiminde insanlar tümüyle acısız bir operasyonla yepyeni bir imajın yanı sıra özgüvenlerini ve yaşam motivasyonlarını geri kazanıyor.
SEDASYON ETKİSİ İLE AĞRI VE ACI HİSSEDİLMİYOR
EKİM
başlamadan önce doktor, başvuranın taleplerini dinleyerek yüz, kıl ve cilt yapısına göre ekim alanını belirliyor. Belirlenen modele göre gerekli hesaplamalar milimetrik ölçüde yapılarak hangi bölgeye kaç greft (saç kökü) ekileceği planlanıyor. Saçlar derinden 45 derecelik, sakal ve bıyık ise 10 derecelik bir açıyla çıkıyor. Ekim işlemi sonunda çıkacak kılların doğal ve kişinin orijinal sakal, bıyık ve favorileriyle birebir uyumlu olması gerekiyor. Planlamanın ardından ekim işleminin ilk aşamasına geçiliyor. Bu aşamada greft'lerin toplanması için kişinin ense bölgesi tıraşlanıp sterilize ediliyor. Ardından anestezi hekimi tarafından kişiye ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaç kombinasyonu veriliyor. Rahatlatıcı ilacın etkisini hemen göstermesi sayesinde kişi sakinleşiyor. Bilinci açık olarak hafif bir uyku haline geçiyor. Sedasyon işleminin yatıştırıcı etkisi, kişinin, saç ekimi için baş bölgesine yapılacak olan lokal anestezi iğnelerini hissetmemesini sağlıyor.
UYGULAMA SAÇLI DERİYE VE MEVCUT KÖKLERE ZARAR VERMEDEN YAPILMALI
SAÇ kökleri
, donör bölgeden (ense bölgesi) mikromotorlarla büyük bir titizlikle alınıyor. Bu işlem yapılırken çok ince uçlar kullanılması ense bölgesinde tahribat oluşmamasını ve diğer köklerin zarar görmemesini sağlıyor. Toplanan, sayılan, ekime hazır hale getirilen greft'ler özel bir solüsyonun içerisinde beklerken ekim yapılacak bölgeye kanal açma işlemi yapılıyor. Safir Fue tekniğine adını veren safir uçlu kalemlerle hedef bölgeye çok küçük, pürüzsüz ve sık mikrokanallar açılıyor. Kıymetli bir cevher olan safirden üretilmiş uçların keskinliğini kaybetmeyen yapısıyla saçlı deriye ve mevcut köklere zarar vermeden kanalların açılmasına imkan tanıyor. Bu sayede hem ekilen kökler açılan kanallara kolayca tutunuyor hem de deformasyon asgari düzeyde olduğu için kabuklanma azalarak hedef bölge hızlıca iyileşiyor. Son aşamada ise greft'ler tek tek; açılan kanalların ve o bölgede bulunan kılların doğal çıkış açısına, yönüne ve kavisine uygun bir şekilde, tıpkı bir mücevher ustası titizliğinde ekiliyor. Bu noktada sakal ve bıyığın bulunduğu yerdeki kılların yönüne uygun bir şekilde doğru açıyla ekilmesi; hedeflendiği gibi doğal ve estetik bir görünüm elde edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ekim işlemi uygulama alanına ve ekilen kök sayısına bağlı olmakla birlikte ortalama 4-5 saatte tamamlanıyor. Kişi estetik bir kaygı duymuyorsa aynı gün sosyal hayatına dönebiliyor. Ekim bölgesinde ekime bağlı oluşan kızarıklıklar bir hafta içerisinde yerini kabuklanmaya bırakıyor ve yaklaşık 10 gün içerisinde ekim ve alım bölgesinde oluşmuş kabukların tümü iyileşiyor.
EKİMDEN SONRA SAÇLAR HIZLA UZAMAYA BAŞLIYOR
3. ay itibariyle ekilmiş olan sakal, bıyık ve favorilerdeki kıllar uzamaya, şekil almaya başlıyor. 6. ay itibariyle de gözle görülür hale gelip tıraş edilebiliyor.