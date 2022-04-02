TIP literatürüne giren Prof. Tezel dünyadaki cerrahlara canlı kurs verdi

Prof. Dr. Erdem Tezel, düzenlediği uluslararası katılımlı bu kursta Academic Hospital ameliyathanesinde iki gün iki ayrı hastaya aynı anda 'Endoskopik Yüz Estetiği' ve 'Kapalı Rinoplasti' operasyonlarını gerçekleştirirken, yapılan canlı yayın ile plastik cerrahlara eğitim verildi.

Endoskopik yüz germe ameliyatını Türkiye'ye getiren ilk isim olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Tezel, doğal ve izsiz güzelliğe ulaşma konusundaki birikimini meslektaşlarına aktarmak için "2. Beautification Canlı Cerrahi Kursu" düzenledi.

Dünya literatürüne birçok teknik ve yöntem kazandıran Prof. Dr. Tezel, 2-3 Nisan tarihlerindeki uluslararası katılımlı kursu sırasında iki gün iki ayrı hastaya aynı anda 'Endoskopik Yüz Estetiği' ve 'Kapalı Rinoplasti' operasyonlarını gerçekleştirirken, yapılan canlı yayın ile plastik cerrahlara eğitim verildi.

DÜNYADAKİ CERRAHLARA YOL GÖSTEREN TEKNİK

32 yıllık bir hekim olarak, endoskopik yüz estetiğinde çeyrek asra yaklaşan tecrübesini meslektaşlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdem Tezel, kursun amacının doğal, izsiz güzelliğe ulaşmak olduğunu belirtti. Prof. Tezel, uluslararası çaptaki kursla ilgili şu bilgileri aktardı: "Endoskopik yüz cerrahisi ve kapalı rinoplastinin estetik cerrahide en komplike operasyonlar olduğuna inanılmaktadır. Bu iki işlemi birleştirmek daha da zor olabilir. Ancak çoğu durumda güzelleştirmede en iyi sonuçları elde etmek için bu gereklidir. Endoskopik yüz cerrahisi ve kapalı rinoplastinin birlikte uygulanması, ideal yüz sonucunun alınmasında birbirini destekleyip, çok etkili ve çok çarpıcı sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Düzenlediğim bu kurslarda paylaştığım pratik çözümler ve teknik detaylar; hem yüz ameliyatlarının hem de kapalı rinoplastinin sanıldığı kadar zor olmadığını gören birçok plastik cerrahın, bu operasyonları birlikte ve tek tek yapmasını sağladı. Bu da 32 yıllık bir hekim olarak benim için paha biçilemez bir mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur."

Yüz estetiğinin yanı sıra spesifik olarak göz çevresi estetiği, burun estetiği, kulak estetiği, meme büyütme ve dikleştirme, jinekomasti, karın germe ve liposuction, genital estetik ve bacak estetiği alanlarında uzman olan Prof. Dr. Tezel, deneyimlerini ve geliştirdiği teknikleri yalnızca yetiştirdiği cerrahlarla değil, ulusal ve uluslararası bilimsel arenada diğer meslektaşlarıyla da paylaşıyor.

