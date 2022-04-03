Reflüye ne iyi gelir, doğal tedavi ile nasıl geçer? Reflüye iyi gelen yiyecekler, bitkiler ve içecekler

Reflü rahatsızlığı genellikle 3040 yaş aralığında görülürken toplumun %40'ını etkileyen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genetik faktörler, gebelik, fazla kilo ve karın içi basıncının artması reflü rahatsızlığının ortaya çıkmasına neden olan faktörler arasında yer alır. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması ile midede yer alan proteinlerin sindirilmesine destek olan madde, yemek borusunda birtakım tahrişlere neden olmakta, sonuç olarak ise yemek borusu mide asidine devamlı maruz kalarak kendini koruyamaz hale gelmektedir.

Günümüzde beslenme alışkanlıkları ile birçok sağlık problemleri gelişmekle birlikte bu rahatsızlıkların başında reflü şikayetleri gelmektedir. Tedavi sağlanmadığında reflü, yemek borusunda ülser, kanama darlık, iltihap gibi sorunlara yol açabilir. Aynı zamanda yemek borusunun tahrişi nedeniyle özofagus kanser riski de gelişebiliyor. Reflü kronik bir rahatsızlık olduğundan hastaların uzun vadede reflü şikayetlerini azaltmak ve olası hastalıkları önlemeleri açısından mutlaka uygun bir beslenme alışkanlıkları kazanılması gerekiyor. Öyleyse, reflüye ne iyi gelir? Reflü hastaları ne yemeli? Reflü nasıl geçer? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

REFLÜ NEDEN OLUR?

Reflü oluşumunun temelinde yemek borusunun mide asit içeriğine uzun süre maruz kalması yatmaktadır. Uzun süreli bu temas ile yemek borusunda hasarlar gelişebiliyor ve yanma hissi gerçekleşiyor. Yemek borusunun alt ucundaki kastan meydana gelen kapak, asidin yemek borusuna uzanmasını engellemenin yanı sıra mide içinde kalmasını sağlıyor. Reflü nedenlerinin başında gelen sfinkter kapağının sık aralıklarla gevşemesi ile midede asidik içeriği yemek borusuna kaçabiliyor.

REFLÜ NASIL ANLAŞILIR?

Reflü rahatsızlığı belirtilerinden şikâyetçiyseniz uzman bir doktora görünmenizde fayda bulunur. Reflü tanısı koymak için doktor şikayetlerinizi göz önünde bulundurarak gastroskopi ile mide kapağının incelenmesini ön görecektir. Böylelikle yemek borusundaki hasara ilişkin tüm detaylar gözlemlenecektir. Bazı durumlarda reflü durumunun değerlendirilmesi için mideden doku örneğine ihtiyaç duyulabilir. Bunların yanı sıra pHmetre ve Manometre işlemi ile yemek borusundaki mevcut asit oranı ölçülür ve yemek borusunda reflüye neden olabilecek diğer nedenler incelenir.

REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Midede yanma ve ekşime şikayetleri başta olmak üzere reflü rahatsızlığının diğer belirtileri şunlardır;

Ağıza ekşiacı su gelmesi

Geğirme

Şişkinlik

Tüketilen yiyeceğin ağıza geri gelmesi

Kilo verme

Göğüste yanma

Ağız kokusu

Kronik faranjit

Alerjik astım

Kronik sinüzit

Diş çürükleri

Reflü sırt ağrısı yapar mı? Sırt ağrısı reflü krizi belirtisi mi?

REFLÜ NASIL GEÇER?

Reflü tedavisinde hedef, reflü şikayetlerini gidermek, yemek borusunda hasar var ise iyileşme sağlamak ve olası diğer komplikasyonları ortadan kaldırmaktır. Reflü şikayetlerini azaltamaya yardımcı olacak hususlar ise şöyle sıralanabilir:

Uygun bir beslenme planı oluşturulmak ve öğün saatlerine önem vermek reflü şikayetlerini azaltamaya yardımcı olacak en önemli detaydır.

Bir oturuşta mideye fazla yüklenmemeli ki bu genellikle öğün atlamaktan kaynaklanır, küçük porsiyonlar tüketimine özen gösterilmelidir.

Akşam yatmadan en az 34 saat önce katı ve sıvı alımı durdurulmalıdır. Mide dolu olduğunda yemek borusuna mide içeriğinin kaçması kolaylaşmaktadır.

Bel bölgesini sıkan kıyafetlerden kaçınılması gerekir.

Yemekten sonra hemen eğilip kalkmaktan kaçınmalı karın basıncını arttıracak hareketler yapılmalıdır.

Yastık yüksekliğinizin 30 cm olmasını sağlanmalıdır.

Yemek yerken küçük lokmalara ayırdığınız besinleri iyice çiğnemeye özen göstermelisiniz.

Fazla kilo problemi reflü rahatsızlığı şikayetlerini arttırdığından ideal kilonuza ulaşmaya çalışabilirsiniz.

REFLÜ HASTALARI NE YEMEMELİ?

Reflü problemi yaşayan bireylerin bazı yiyeceklerden kaçınması şikayetlerinin azaltması bakımından faydalı olur. İşte reflü hastalarının kaçınması gereken yiyecekler:

Çikolata

Kahve

Gazlı içecekler

Baharatlar

Soğan

Sarımsak

Sigara

Kızartılmış yiyecekler

Ekşili ve salçalı yiyecekler

Domates

Reflü şikayetlerini azaltmanıza yardımcı olacak yiyecekler ise şunları içermektedir:

Brokoli

Muz

Elma

Havuç

Lif oranı yüksek yiyecekler

Peynir

Kantaron yağı

Papatya çayı

Fasulye

BEBEKLERDE REFLÜ TEDAVİSİ

Bebeklerde reflü, genellikle bebeğin doğumunun ardından ilk 1 yılı kapsamaktadır. Çoğu zaman 4. ayda artan reflü şikayeti, 6. Ayın ardından azalmaya başlar. Bebeklerin büyük bir kısmında 1215 ayından sonra tamamen ortadan kalkan reflü hastalığı iyileşmediği takdirde net bir tanı ve uygun bir tedavi ile reflünün tüm şikayetleri ortadan kaldırılır. İlk bir yılın ardından hala geçmeyen reflü durumu mevcutsa bebeğinizi doktora götürmek faydalı olacaktır.

REFLÜYE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Pro. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun reflü hastaları için hazırlamış olduğu küre ilişkin detaylar şu şekildedir;

Reflüyü yatıştırmaya yardımcı olan kür süt, süte alerjisi olanlar için ise havuç suyu şeklindedir. Reflü ağrıları arttığı dönemlerde 12 bardak süt içmek yatıştırmaya yardımcı olur. Havuç suyunu elde etmek için ise katı meyve sıkacağından geçirerek suyunu içebilirsiniz.

REFLÜ İLAÇLARI

Reflünüz beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen geçmiyorsa doktora gitmeniz önemlidir. Bu noktada hastalığın tedavisini sağlamak için etkili bazı ilaçlar reçete edilir. Toplumda mide koruyucu olarak bilinen bu ilaçlar omeprrazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol şeklinde 5 gruba ayrılmaktadır. Hangi ilaçları kullanmanız gerektiği, ilaçların dozajı ve ne kadar kullanmanız gerektiği hakkında doktorunuzdan bilgi almayı unutmayın.