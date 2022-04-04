Katarakttan 30 dakikada kurtulun

Göz lenslerindeki bozulma ile oluşan kataraktın belirtilerinin daha çok yaşın ilerlemesi ile ortaya çıktığını vurgulayan Uzm. Dr. Cahit Burke,"Hatta başlangıç döneminde belirti göstermeyebilir. Göz merceğinin bulanıklaşması gün geçtikçe artar ve bu durum çoğunlukla diğer kişiler tarafından fark edilir. Yaygın olarak, görüşün net olmaması, bulanıklaşması, dumanlı ve puslu olması belirtiler arasında yer alır. Katarakt; renklerin daha solgun, daha az keskin olmasına sebep olabilir. Gazete ve kitap okumak, televizyon izlemek, araç kullanmak güçleşir. Nadir olarak çift görme olabileceği gibi karanlıktaki sokak lambası ya da araç farı gibi güçlü ışık kaynaklarının etrafında hâle görülebilir" dedi.



Yakın Doğu Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Cahit Burke

Katarakttan tamamen kurtulmak için tek seçeneğin cerrahi müdahale olduğunu ifade eden Burke, "Katarakt ilk evrelerinde ise gözlük kullanımı ile günlük işlerin yapılması sırasında oluşan şikayetler geçici olarak giderilebilir. Ancak ilerlemiş katarakt vakalarında ameliyat tek seçenektir. Ameliyatta gözün doğal merceği alınarak yerine suni mercek yerleştirilir. Göz çevresini, çoğunlukla lokal anestezi ile uyuşturarak küçük bir tünel kesinden bulanıklaşan göz merceği çıkarılır. Ardından göz içine yüksek kalitede yapay monofokal (tek odaklı) ya da multifokal (çok odaklı) mercek yerleştirilerek hastanın görme duyusunu geri kazanması sağlanır. Operasyon yaklaşık yarım saat sürmektedir" diye konuştu.

Katarakt oluşumunu tam olarak engellemenin mümkün olmadığına da dikkat çeken Burke, "Gözleri güneş ışığından korumak ve direkt olarak güneşe bakmamak, sigarayı bırakmak, sağlıklı ve dengeli beslenme ve şeker hastalığını kontrol altında tutmak katarak riskini azaltmaktadır" şeklinde konuştu.