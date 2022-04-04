Kilo vermeye engel blokajlar açılabilir!

"Diyet ve spor yapmama rağmen neden eskisi gibi zayıflayamıyorum?" Premenopoz ve menopoz sürecinde sıklıkla duyuyoruz bu cümleyi. "Eskiden uyguladığım ve çok kısa sürede beni forma kavuşturan diyetim bugün bende aynı etkiyi yaratmıyor" cümlesini de öyle... Yoğun iş temposu, düzensiz beslenme ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo almak oldukça yaygınlaştı. Premenopoz-menopoz ise kadınlar için en hassas süreçlerden biridir. "Beslenme düzenim değişmedi ancak göbeğim yağlanmaya başladı, sırtımda çizgiler oluşmaya başladı" diyerek bize başvuran danışanların sayısı oldukça fazla. Ve maalesef günümüzde premenopoz süreci artık çok erken yaşlarda başladığı için bu kişilere mutlaka özel bir program oluşturmak gerekiyor. Standart zayıflama programlarından ziyade tamamen ihtiyaçları doğrultusunda bir program oluşturmak temel kuraldır. İşte tam bu noktada öncelikle metabolik blokajları açan bir program önermekte fayda var.Kişinin kilo vermesine engel teşkil eden ve kiloyu tutan durumlardır. Bu durumları ortadan kaldırabilmek için son teknoloji kullanılarak geliştirilen bir yöntem uygulanmalıdır. Blokaj açma, alanında tek, alternatifi olmayan bir teknolojidir. İşlem, kişinin metabolik blokajlarını tespit eder ve tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda 4 farklı noktadan metaferik dalga göndererek kiloyu tutan blokajları açar. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan bu yöntem, herkeste çok farklı sonuçlar vermektedir. Çünkü herkesin metabolik blokajları ve yağlanma hikayesi farklıdır. Bu teknoloji kilo vermeye, zayıflamaya engel teşkil eden faktörleri ortadan kaldırır. Yani zayıflama sürecine kişiyi hazırlar ve kilo verme sürecini hızlandırıp kolaylaştırır. Blokaj açma programı bir yağ kırma işlemi değildir. Mutlaka bir yağ kırma işlemine ek olarak uygulanmalıdır. Bu işlem sayesinde bir yandan vücudu kilo vermeye hazırlıyor; diğer taraftan bölgesel fazlalıkları yağ kırma işlemi sayesinde vücuttan dışarı atıyoruz. "Ne yaparsam yapayım asla zayıflayamıyorum" diyen danışanlara bile şaşırtıcı sonuçlar veren bu uygulama ilk seans itibariyle, seans öncesi ve sonrasında alınan elektronik ölçümlerde ve kıyafetlerde görülebilecek düzeyde etki gösterir. Tabii kilo vermenize engel olan durumları ortadan kaldırırken uzman kişileri ve doğru merkezleri tercih etmenizi önerir sağlıklı günler dilerim.BLOKAJ açma, sırt bölgesine uygulanır. Ancak yağ kırma işlemi yağlanma problemi olan her bölgede karın göbek bacak, kol, hatta gıdı bölgesinde dahil uygulanabilir. Yağ kırma işlemi birden fazla bölgede uygulanabilir. Program tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulandığı için gerek duyulduğu takdirde karın, göbek, bacak, kol hatta gıdı bölgelerinde aynı anda işlem uygulanabilir.BLOKAJ açma için haftada 1, en fazla 2 seans öneriyoruz. Yağ kırma işlemleri ise mutlaka 15 günde bir uygulanmalıdır. Sebebi ise kırılan yağ miktarının oldukça yüksek oluşudur. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işlemi uygulanmamalıdır. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi en önemli faktörlerden biridir.HER zayıflama sürecinde olduğu gibi sağlıklı beslenme olmazsa olmazımızdır. Hatta sağlıklı beslenme, sonuca ulaşana kadar değil sürekli bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Bu süreçte bol su tüketimi de temel kuraldır. Bu programa başlamadan önce danışanların bu düzene uyum sağlayabilecek kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Görüşme randevusu esnasında detaylı bir şekilde danışanlar bilgilendirilmelidir ve kişinin elektronik ölçüler sayesinde detaylı bir şekilde yağ oranı, yağ kütlesi, kas kütlesi ve iç yağlanması ölçülmelidir. Mesela bol su tüketimi neden çok önemli? Çünkü kişinin kırılan yağlarının vücuttan dışarı atılmaması durumunda vücutta bir şişme yani ödem oluşması ihtimali söz konusu. Öte yandan işlemler kanser tedavisi görenler, hamileler ve böbrek yetmezliği sorunu olanlar hariç herkese uygulanabilir. Çünkü vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı oldukça konforlu işlemlerdir.