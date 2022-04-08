İshale ne iyi gelir, doğal ve bitkisel yöntemlerle nasıl geçer? İşte ishali kesen şeyler

Anne sütü ile beslenen bebeklerde sulu dışkılama görülebilir. İshal çocukluk döneminde ise genellikle ateş, kusma ve karın ağrısı gibi semptomlarla birlikte kendini gösterir. Yetişkinlerde ise bu problemin ortaya çıkma şekli karın ağrıcı ve sancı şeklindedir. Yetişkinlerde sulu dışkılama 2-3 gün sürebilir. Peki ishali ne keser, ishal tedavisi nasıl yapılır? Kimi zaman bir hastalık belirtisi kimi zaman ise tüketilen besinlerin sindirim sisteminde yarattığı etkiye bağlı olarak ortaya çıkan ishalin tedavisi planlanırken, sorunun kaynağına yönelik bir çözüm üretilmesi gerekir. Bu noktada ishale ne iyi gelir, nasıl geçer sorusunu yanıtlamadan önce öncelikle ishale sebep olan faktöre yönelik bir tedavi yöntemi geliştirilmesi önemlidir. Örneğin gıda zehirlenmesi sebebiyle ortaya çıkan bir problem karşısında ishale iyi gelen evde doğal yöntemleri uygulamak fayda etmeyecektir. Bu durumda bitkisel kaynaklardan yardım alarak ishali kesmek yerine bir uzman hekim tedavisine ihtiyaç vardır.

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshal olan kişiler "ishale iyi gelen yiyecekler, ishale iyi gelen çorba" gibi araştırmalar ile çözüm yöntemi arıyorlar. Her yaş grubunda ishal olabilme ihtimali olduğu için ishale iyi gelen yöntemleri yaş gruplarına göre ele alacağız.

BEBEKLERDE İSHALE NE İYİ GELİR?

Bebeklerde ishal çok sık görülür. Bu durum için hem dikkat edilmesi gereken hem de birkaç çözüm önerileri vardır. Bebeklerde ishal nasıl geçer diyorsanız işte öneriler:

Doktor onayı olmadan ishal ilacı veya antibiyotik kesinlikle verilmemeli İshal olan bebeği emzirmeden kesmemek İshal ile birlikte su kaybı olur. Belirli oranda sıvı verilmelidir. Bunlar sulandırılmış pirinç unları, yağsız çorba olabilir. 6 aydan küçük bebeklerde ise emzirme sıklığı arttırılmalı. Bebek içerse kaynatılmış ılık su verilebilir. İshal için yağsız çorbalar tercih edilmelidir.

ÇOCUKLARDA İSHALE NE İYİ GELİR?

Çocuklarda ishal oldukça önemlidir. Hem besin hem sıvı kaybının yaşandığı ishal sürecinde çocuklar halsiz ve huysuz olurlar. Bu durum ebeveynlerinde moralini bozmaktadır. Çocuklarda ishale iyi gelen yöntemleri evde uygulayabilirsiniz. İşte çocuklarda ishale iyi gelen yiyecekler listesi:

Şekerli meyve suları

Şekerli çay

Kola, gazoz, maden suyu

Kahve

Yeşil çayların bazıları

Müshil

İdrar arttırıcı içecekler

Patates haşlama

Yoğurt ve nişasta karışımı

100-200 ml su

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YETİŞKİNLERDE İSHALE NE İYİ GELİR?

Yetişkinlerde ishal için çözüm seçenekleri daha çok vardır. Çünkü alınacak gıdalarda ve su tüketiminde bebek ve çocuklara göre çok fazla kısıtlama yoktur. İshali ne durdurur? İshali ne geçirir? Sorusun yanıtını araştırıyorsanız bu önerilere bakabilirsiniz:

Beşparmak otu

Karnıyarık otu tohumu

Yaban mersini

Bol sıvı tüketimi

Siyah çay

Şekerli su tüketimi

Patates haşlama

Muz

Elma Sirkesi

Yoğurt

Lahana ve pancar

Peynir

Tarhana

HAMİLELİKTE İSHAL NEDEN OLUR VE NASIL GEÇER?

Hamilelik başlı başına farklı sorunları beraberinde getiren bir süreçtir. Hormon dengesi, bağışıklık sistemi ve sinir sistemi gibi kadın vücudunda birçok ani değişimler olur. Bundan kaynaklı ishalin görülme olasılığı da oldukça yüksektir. Hamilelikte ishal için:

Bol sıvı tüketimi

Yoğurt, pirinç lapası, muz, haşlanmış patates, havuç tüketebilirsiniz.

Kullandığınız ilaçlar ishale yol açıyorsa ilaçları doktor kontrolünde bırakabilirsiniz

Yediğiniz yemekler ishale neden olabilir.

Yağlı yiyeceklerden kaçının.

İshal döneminde süt ve süt ürünleri tüketmeyin.

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İSHALİ KESEN ŞEYLER NELERDİR?

İshali anından kesen yöntem ilaçlardır. Doktorun önereceği ya da eczaneden satın alabileceğiniz ishal ilaçları kullanabilirsiniz. İshal için ilaç kullanmamak isteyenler bitkisel yöntemleri deneyebilir.

İshali hemen ne keser? Sorusunun bir başka cevabı doğal tedavi yöntemleridir. Bunlar; patates haşlama, yoğurt ve nişasta karışımı, sarı leblebi ve muzdur.

İSHAL NASIL GEÇER?

İshalin oluşum nedenine göre tedavi uygulanır. İshal yiyecek, içecekler, ilaçlar ve hastalıklardan kaynaklı meydana gelir. İshalden kurtulmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

İki ya da üç adet patatesi haşlayın. Püre haline getirerek tüketin.

Yoğurt ve nişasta karışımı yaparak ishali önleyebilirsiniz.

İshal sürecinde yağsız gıdalar tüketin.

Kahve ve çay tüketimini azaltın.

Yulaf ezmesi, buğday kreması veya pirinç lapası gibi sıcak tahıllar

Muz ve elma püresi yaparak tüketin.

Pirinç pilavı tüketebilirsiniz.

Ekmek veya tost tüketimi ishale iyi gelir.

Kraker veya sarı leblebi tüketimi de ishale iyi gelen ürünlerdir.

veya sarı leblebi tüketimi de ishale iyi gelen ürünlerdir. Bol su için. Su kaybınızı önleyerek ishalin ilerlemesini durdurabilirsiniz.

Kekik, nane ve limon çayı karın ağrılarını hafifletecektir.

İSHAL NEDEN OLUR?

İshal oluşumunu tetikleyen bazı kişisel faktörler olduğu gibi elde olmayan sebeplerden dolayı bazı hastalıklar da ishal yapabilmektedir. İshal çeşitleri ile ilgili sıralama yapmak gerekirse; gıda zehirlenmeleri kaynaklı ishal, viral enfeksiyonlar, gastroenterit, rota virüs ishalleri diyebiliriz.

İshale neden olan bazı faktörler şunlardır:

Bebeklerin anne sütü ile beslenmemesi

Emzik, biberon gibi ürünlerden mikrop bulaşması

Bozuk besinlerin tüketilmesi

İçtiğimiz sudan mikrop bulaşması

Gıda zehirlenmeleri

Bebeklerde diş çıkarma dönemi

Antibiyotik kullanımı

Solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları

Fazla meyve tüketimi

Meyve suyu tarzı içeceklerin fazla tüketimi

İSHAL YAPAN ŞEYLER NELERDİR?

İshale neden olan birçok yiyecek, içecek ve ilaçlar mevcuttur. Günlük yaşantımızda tükettiğimiz çok sık tükettiğimiz yiyeceklerde bu listenin içine dahildir. İşte ishal yapan şeyler:

Yağlı kırmızı et

Baharatlı yiyecekler

Tatlandırıcılar

Süt ve süt ürünleri

Aşırı meyve veya sebze tüketimi

Lif bakımından zengin yiyecekler

Yağlı gıdalar

Alkol

Renklendirilmiş meyve suları

Gazlı içecekler

Antibiyotikler

Bozulmuş yiyecekler

İSHAL YAPAN YİYECEKLER

İshal belirtileri ve nedenlerinden sora ishal yapan yiyeceklere değinelim. Bazı gıdalar ishale yol açar. Bunların bazıları şunlardır:

Süt ve süt ürünleri

Meyve suları

Alkol ve kahve

Fasulye, kayısı

Nohut ve bezelye

Lahana ve karnabahar

Ispanak ve mısır

Soğan

Sarımsak

İşlenmiş ve paketli gıdalar

Çiğ sebzeler

Lahana

Brokoli

Karnabahar

Ispanak

Kabak

Turunçgiller

Sardalye

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

İshal belirtileri her insanın anlayacağı şekilde başlar. Karın sancıları, ağrıları ve ardından başlayan sulu dışkılamalar ishalin en belirgin özellikleridir. İshal kış aylarında soğuk algınlığı hastalıklarına bağlı ortaya çıkarken, yaz aylarında bozulmuş gıdalar ya da aşırı sıcaklardan dolayı ortaya çıkar. İşte ishal belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Karın ağrısı, sancısı

Bebeklerde aşırı huzursuzluk

Dışkı miktarında artışlar

Kusma

Dışkılama sıklığında artış

Ateş

İSHAL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İshalin tedavisinde ilk başlangıçta nedenine bakılmaksızın çözüm yöntemleri aşağı yukarı aynıdır. Bebeklerde oluşan ishalde su kayıpları önem arz etmektedir. Bebeklerde ateşlenme ve kusma çok olduğu için 4-5 gün içerisinde aşırı susuzluk ölümlere yol açabilir. Susuzluğu önlemek için sıvı takviyesi yapılmalıdır. Su içmeyen bebeklerde mama ya da ek gıdalarda su miktarı arttırılarak sıvı desteği sağlanabilir.

Çocuklarda beslenme miktarı günde 6 defaya çıkarılabilir. İshal ile oluşan protein kaybı bu şekilde önlenir. Yetişkinlerde ise sıvı tüketiminin yanında enfeksiyon gibi durumlarda antibiyotik kullanılabilir. Fakat antibiyotik kullanımı ishale neden olabileceği unutulmamalıdır. İleri düzey ishal durumlarında tedavi süreci doktor kontrollerinde yapılmalıdır. Bazı testler uygulanarak ishale yol açan hastalıklar ortaya çıkarılabilmektedir.

İSHAL EN FAZLA KAÇ GÜN SÜRER?

Karın ağrısı ve ishale ne iyi gelir? Soruların cevaplarını yanıtladıktan sonra ishalin geçmesi için gerekli süreden bahsedelim. İshalin nedenine bağlı olarak ishalin geçme süresi de değişebilmektedir. Genel olarak ishalin geçme süresi 3 ya da 4 gündür. Bazı durumlarda 7 günü bulabilir. Daha üstü bir sürede ishal devam ederse doktora başvurmalısınız.

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