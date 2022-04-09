Mide yanmasına ne iyi gelir, midede yanmayı ne keser? Mide yanması neden olur ve nasıl geçer?

"Mide yanması neden olur?" sorusunun cevabını net bir şekilde alabilmek için doktora başvurmanız önemlidir. Ancak doktora gitmeden önce mide yanması ve bulantısı nedenlerini araştırarak öğrenebilirsiniz. Mide yanması birçok nedenden kaynaklı ortaya çıkabilir. Özellikle hamilelik döneminde görülen mide yanması, bulantıya ve ağızda kötü bir tada neden olabilir. Yanlış beslenmenin temeliyle ortaya çıkan mide yanması, günlük rutin aktivitelerini olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitesinin düşmesine sebep olabilir. Mide yanması şikayetinden yakınan çoğu kişi doktora gitmeden önce mide yanmasına evde doğal ve bitkisel çözüm arar. Peki mide yanmasını ne keser? Mide yanmasını ne iyi gelir ve nasıl geçer? Tüm bu soruların yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Sürekli mide yanması yaşıyorsanız ve ağrınız şiddetliyse mide yanmasına çözüm olarak beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Asitli içeceklerden uzak durarak ve mide asidinizi dengeleyecek meyveler tüketerek aşırı mide yanmasından kaçınabilirsiniz. Sabahları uyandıktan hemen sonra bir bardak su içmek midenizi hafifletecektir. Öğünlerinizde aşırı yemekten kaçınmalı ve midenizi rahatsız edecek yiyeceklerden uzak durmalısınız. Dondurulmuş gıdalar tüketmemek sabahları mide yanması yaşamanızı azaltacaktır.

Mide yanması problemine evde doğal ve bitkisel yöntemler ile çözüm üretmeyi mümkün kılan tedavi yöntemleri şu şekildedir:

Sakız: Yapılan araştırmalara göre yemekten sonra yarım saatlik süre boyunca sakız çiğnemek mide yanması probleminin önüne geçmektedir. Bu durumun nedeni ise şöyle açıklanmaktadır; sakız vücuttaki tükürük üretimini artırır. Bu da mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunarak mide yanması problemini engeller. Elma sirkesi: Su ile seyreltilerek belirli bir miktarda tüketilen elma sirkesi, mide yanması başta olmak üzere mide ile ilgili pek çok problemin giderilmesine katkıda bulunur. Fakat elma sirkesi içeriği itibarıyla bazı kişilerde istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilecek reaksiyonlara sebep olabilir. Dolayısıyla mutlaka doktor kontrolünde başvurulması gereken bir bitkisel yöntemdir. Meyan kökü: Mide yanması tedavisinde kullanılan bitkisel kaynaklardan bir tanesidir. Yapılan araştırmalara göre yemek borusunun iç yüzeyinde yer alan mukoza kaplı örtünün artmasına yardımcı olur. Bu durum yemek borusunu, mide asidi sebebiyle meydana gelmesi muhtemel tahribattan korur. Fakat meyan kökünün uzun süreli ve aşırı tüketimi, tansiyonun yükselmesine, vücuttaki potasyum oranının düşmesine sebep olabilir. Dolayısıyla tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktordan görüş alınmalıdır. Zencefil: Yüzyıllardır alternatif tıbbın önde gelen bitkisel kaynaklarından bir tanesi olan zencefil, pek çok sindirim sistemi kaynaklı problemde olduğu gibi mide yanmasına da iyi gelir. Bulantı, kusma gibi problemlerde ilk olarak tüketilmesi önerilen bitkiler arasında yer alır. Bunun için zencefili yemeklerinizle birlikte karıştırabileceğiniz gibi bitki çayını hazırlayabilirsiniz. Karbonatlı su: Mide asidini nötralize edip mide yanmasına sebep olan atakları yatıştıran karbonat, belirli bir ölçüde aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.

MİDE YANMASI NASIL GEÇER?

Mide yanması hemen hemen herkeste görülebilen, yanlış beslenmeyle ortaya çıkan bir sağlık sorunudur.

Mide yanmasına çözüm öncelikle sağlıklı beslenmekten geçer. Aşırı mide yanması yaşıyorsanız beslenme düzeninizi değiştirip, midenizi rahatsız edecek yiyeceklerden kaçınmanız gerekmektedir. Dar kıyafetler giymekten kaçınmalı ve midenize baskı uygulamamalısınız. Uyku düzeninizi değiştirmeli ve stresten uzak kalmalısınız. S abahları mide yanması sorunu yaşıyorsanız kahvaltınızı düzenli ve sağlıklı bir şekilde yaparsanız midenizi rahatlatmış olursunuz. Mide asidinizi düzenleyecek meyveler tüketebilirsiniz. Aşırı mide yanmasına iyi gelen meyveler arasında; muz, şeftali, armut, elma, kavun, kayısı tüketebilirsiniz.

MİDE YANMASI İÇİN NE YAPMALI?

Mide yanmasına iyi gelen şeyler tüketilmelidir. Bol bol su içilmeli ve mide asidini arttıracak yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Meyve seçiminde mide asidini tetiklemeyecek meyveler tercih edilmelidir. Aşırı mide yanması şikayeti varsa en kısa zamanda doktora görünülmelidir.

MİDE KAYNAMASINA NE İYİ GELİR?

Mide kaynamasını tetikleyen zararlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Asitli içecek tüketimi azaltılmalı ve sağlıklı beslenilmelidir. Uyku düzeni ve streste mide kaynamasını etkileyen faktörlerden olduğu için bunlara da dikkat edilmelidir.

MİDE YANMASINI NE KESER?

Mide yanması şikayetiniz varsa öncelikle acilen doktora başvurmalı ve şikayetinize uygun tedavi şekli uygulanmalıdır. Doktora gitmeden önce evde aşırı mide yanmasını gidermek isterseniz öncelikle beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Mide yanmasına evde doğal ve bitkisel tedavi uygulanabilir. Mide yanması yaşadığınızda ılık süt içebilirsiniz. Karbonatlı su içmekte mideyi rahatlatır. Yemek yedikten sonra aşırı mide yanmasını önlemek için papatya çayı içip midenizi dinlendirebilirsiniz. Kekik çayı da midedeki asidi düzenler ve sindirimin kolaylaşmasını sağlar.

MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Çoğu insanın günlük yaşamında karşılaşabileceği mide yanması nasıl geçer en çok merak edilen sorular arasındadır. Mide yanması birçok nedenden kaynaklı ortaya çıkabilecek bir sağlık sorunudur. Mide yanması özellikle geceleri uyurken ortaya çıkabilir ve sizi derin uykunuzdan uyandırabilir ya da hiç uyutmayacak türden bir yanmaya neden olabilir. Hamilelikte büyük bir problem haline gelen aşırı mide yanması aynı zamanda bulantıya da yol açar. Yanlış beslenmeden kaynaklı ortaya çıkan mide yanması ağızda kötü tat bırakır ve yanlış beslenilmeye devam edilirse ileri ki boyutlara kadar sağlık sorununa yol açabilir.

Mide yanması sebepleri:

Mide yanmasının birçok sebebi olabileceği gibi karşımıza en sık çıkan sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Aşırı asitli içecek tüketimi

Düzensiz uyku

Mide asidini arttıracak yiyecek tüketimi

Stres

Mideyi sıkacak dar kıyafetler

Bu sebepler aşırı mide yanmasına yol açabilir. Eğer aşırı mide yanması şikayetleriniz varsa acilen doktora başvurmalı ve tedaviye göre mide yanması ilacı kullanmalısınız.

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MİDE YANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşırı mide yanması sağlığınızı ve sosyal yaşantınızı büyük ölçüde etkiler. Sürekli mide yanması yaşıyorsanız acilen doktora görünmelisiniz. Ağızda ekşi ve kötü bir tat bırakan mide yanması, bulantı şeklinde de ortaya çıkabilir. Yanlış beslenme doğrultusunda midede yükselen asidin ağızda kötü bir tat olarak hissedilmesi ve midede hazımsızlık yapmasıyla mide yanması yaşayabilirsiniz. Mide yanması tedavi edilmediğinde ileriki dönemlerde büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Kıyafet seçimlerinizde mide yanmasını tetikler. Midenizi rahatsız edecek dar ve sıkı kıyafetler tercih etmek midenizi bu süreçte zorlayacak ve aşırı mide yanmasına neden olacaktır. Baş dönmesi, ağızda ekşimsi bir tat, yutma güçlüğü, nefes darlığı hissediyorsanız mide yanması belirtilerine sahip olabilirsiniz. Kesin tanı için doktora başvurmayı kesinlikle unutmayın.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte mide yanması sık görülen sağlık sorunu olmakla birlikte genelde 3.aydan itibaren görülebilir. Hamilelikte aşırı mide yanması uyku problemini de beraberinde getirir. Hamilelikte yaşanan mide yanması çok rahatsız edici olabilir bu nedenle en kısa zamanda doktora gidilmelidir.

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HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NASIL GEÇER?

Hamilelikte mide yanması çok rahatsız edici bir sağlık sorunudur. Sabahları aç karnına bir bardak su içmek mideyi rahatlatır. Hamilelik döneminde aşırı mide yanmasından kaçınmak için asitli içecek tüketiminden kaçınılmalıdır. Mide asidini düzenleyecek meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Zararlı yiyeceklerden uzak durulmalı, beslenme düzenini sağlıklı yiyecekler üzerinden oluşturmak önemlidir.