Medikal ve Tıbbi Cihazların Test ve Onay Süreci

Aynı zamanda cihaz, kullanım amacına göre onaylanmalıdır. FDA tıbbi cihazlar için; cihazın güvenliğini ve etkinliğini belirleme yönelik testleri içeren bir test ve onay sürecine sahiptir.

Cihazların halka sunulmasından önce, olumsuz etkiler açısından test edilmesi gerekir. Eurolab ekibi olarak, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımızda, global ürünlerin onayı için; tıbbi cihaz testi, sertifikasyon ve global pazara erişim adına, en kapsamlı içeriğe sahip test ve onaylama sürecini başlatır.

Tıbbi Cihaz Testi Nedir?

Tıbbi cihazların, hastalara sunulmadan önce güvenlik ve etkinliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması süreci, tıbbi cihaz testi olarak adlandırılır. Bu, cihazın laboratuvar ortamında test edilmesinin yanı sıra, klinik deneylerde hastalarda kullanılmasını içerir.

Cihazlar; belirli performans yetenekleri ve zarar verme potansiyelleri açısından değerlendirilmeye alınır. Cihaz üreticileri; ürünlerini satmadan önce, çeşitli yasal gerekliliklere uymalıdır.

Bu gereksinimler, cihazın türüne göre değişir ancak, cihazın belirli performans kriterlerini ve güvenlik standartlarını karşıladığından emin olmak için, çeşitli testleri içerir.

Medikal ve Tıbbi Cihaz Testleri

Tıbbi cihazlar; kullanım için güvenli ve etkili olduklarından emin olmak için, çeşitli testlere tabi tutulur. Bazı yaygın testler arasında; elektriksel güvenlik testi, mekanik güvenlik testi ve performans testi bulunur.

Eurolab olarak tüm test ve uyumluluk zorluklarına çözüm sağlıyoruz. Yaptığımız testler oldukça kapsamlı ve FDA onayından geçen testlerdir.

Tıbbi cihaz güvenlik testi

IEC 60601-1

Tıbbi cihaz EMC testi

FDA gönderimleri

Lazer güvenlik testi

Pil testi ve sertifikasyonu

Aynı zamanda tıbbi cihazların test ve sertifikasyonu için;

Aktif tıbbi cihaz ürün güvenlik testi ve sertifikasyonu

Aktif tıbbi cihazların elektromanyetik uyumluluğu (EMC)

Tıbbi lazer ürünlerinde IEC 60601-2-22'ye tabi olarak lazer güvenlik testi

Tıbbi ekipmanları güçlendirmek adına, tüm pil kimyalarında pil güvenlik testleri

Aktif tıbbi cihazların RFID duyarlılığı

Eurolab olarak tıbbi elektrikli ürünler için; sertifikasyon kuruluşu NCB ve sertifikasyon kuruluşu test laboratuvarı CBTL sertifikası ile hastanelerde ileri teknoloji tıbbi cihazların muayenesi de uzman mühendislerimiz tarafından gerçekleştiriliyor.

Medikal ve Tıbbi Cihazlarda Test Süreci Nasıldır?

Medikal ve tıbbı cihazlarda test süreci; genellikle sonuçlarını doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için tasarlanan, adım adım bir süreci takip eder.

İlk olarak test numuneleri hazırlanır ve test aparatına yerleştirilir.

Aparat test özelliklerine göre kurulur.

Testler çalıştırılır ve sonuçlar kaydedilir.

Testin başarılı olup olmadığını belirlemek için, veriler analiz edilir.

Cihazın yangın tehlikesi oluşturmadığından emin olmak için, elektriksel güvenlik testi yapılır ve cihazın hastalara ya da operatörlere zarar vermediğinden emin olmak için, mekanik güvenlik testleri yapılır. Performans testi, cihazın amaçlanan işlevini ne kadar iyi yerine getirdiğini değerlendirir.

Medikal ve Tıbbi Cihazlar İçin Onay Süreci Nasıl İşler?

Tıbbi ve medikal cihazlar, kullanıma sunulmadan önce, bir dizi test ve onaylama sürecinden geçer. Medikal ve tıbbi cihazlarda onay süreci, uzun ve meşakkatli bir süreçtir.

Yeni bir cihazın onaylanması için, güvenliğini ve etkinliğini test etmek için, bir dizi klinik denemeden geçmesi gerekir. FDA tarafından yürütülen süreç ve yeni bir cihazın tüketicilere pazarlanabilmesi için, tamamlanması gereken çeşitli adımlar uygulanır.

Sürecin ilk adımı, cihaz üreticisinin FDA'ya başvuru sunmasıdır. Cihaz üreticisinin, başvurunun eksiksiz olduğundan ve tüm yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak için, FDA'ya başvuru yapar ve bu başvuru onaylanırsa, FDA daha sonra güvenlik ve etkinliği değerlendirmek için, cihazın kapsamlı bir incelemesini yapar.

Burada Eurolab ekibi olarak medikal cihaz testlerini, analizlerini, ölçüm ve değerlendirmelerini yaparak, eksiksiz bir raporlama yaparak, test ve onay sürecini tamamlıyoruz.

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