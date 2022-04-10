Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Evde doğal çözüm yöntemleri ve kısıklığa iyi gelen şeyler

Ses kısıklığı için ne yapılır sorusu oldukça merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ses kısıklığının pek çok nedeni olmakla beraber, çoğunlukla ses tellerinin tahribatı ile olmaktadır. Ses tellerinin tahribatı, yüksek ses ile konuşmaktan, alerjik bir reaksiyona, gastrit ve reflü gibi mide hastalıklarında görülen mide asidinin yükselerek soluk borusuna kaçması ve ses tellerine ulaşması ile ses tellerinin tahriş olmasından soğuk hava etkenlerine dek geniş bir alanda kendisini gösterebilir. Ayrıca gazlı ve asidli içecekleri sıkça tüketmek, kafein, alkol ve sigara kullanımı da ses kısıklığına neden olmaktadır. Ses kısıklığı için öncelik olarak yapılması gereken, ses kısıklığına karşı önlem almaktır.

SES KISIKLIĞINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Asidik içecek tüketiminden uzak durmak,

Alkol ve sigara tüketimini azaltmak/bırakmak

Soğuk ve rüzgarlı günlerde boğazı terletmeyecek şekilde kapalı tutmak

Yorucu spor aktivilerinin ardından boğaza terli bir haldeyken hava temasını engellemek,

Yüksek sesli eylemler sergilemekten kaçınmak, özellikle bağırmak ses telleri için oldukça tahrip edici özellik taşımaktadır,

Duş sonrası boğaz ve çevresi ile beraber uzun saçlı kişilerin saç uçlarına değin kurulanması ses kısıklığına önlem olabilecek eylemler arasındadır.

Ses kısıklığını önlemek, uzmanlar tarafından öncelik olarak önerilen bir durumdur. Ses tellerinde sık sık tekrarlanan rahatsızlıklar, zamanla kronik bir hale gelip kalıcı bir hasara yol açabilmektedir. Kronik halde ses kısıklığı sorunu yaşayan kişilerin aciliyetli olarak bir uzmana görülmeleri gerekmektedir. Bunun dışında görülen ses kısıklıklarında ise, evde uygulanabilecek birkaç basit ve etkili çözüm vardır.

BOĞAZ AĞRISI VE SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Ses kısıklığına karşı evde uygulanabilecek yöntemlerin başında nane ve limon kaynatmak gelmektedir. Özellikle "gripte ses kısıklığına ne iyi gelir? '' sorusunun da cevabıdır

Ses kısıklığında ekinezya çayı antioksidan özelliği ve iyileştirici etkisi ile uzmanlar tarafından sıkça önerilmektedir. Ayrıca ekinezya çayına bal eklenerek tüketilmesi, iyileştirici etkisini arttıracaktır

Zencefil ve zerdeçal, doğada bin antibiyotik gücünde olarak adlandırılan bir karışım olarak nitelendirilmektedir. Gerek 10 dakikada kadar bir arada kaynatılarak çay halinde tüketilmesi, gerekse bir kaseye dökülmüş bal üzerine karıştırılması ile tüketilmesi, ses kısıklığına karşı oldukça etkili bir çözüm olacaktır

Ilık ve tuzlu suyla gargara yapmak, enfeksiyonel nedenli ses kısıklığına karşın iltihap sökücü etkisi ile etkili olabilmektedir

Klasik olarak tercih edilen ıhlamurun yanı sıra, sinameki ve beyaz çay da ses kısıklığına karşı etkili olabilmektedir, lakin günde iki seferden fazla tüketilmemelidir.

SES KISIKLIĞI NASIL GEÇER?

Ses kısılması yüksek sesle konuşmak, reflü ve gastrit gibi hastalıklar sonucu mide asidinin soluk borusuna ulaşması, hatta soğuk havaların etkisi olarak da gelişebilen bir problemdir. Ek olarak sigara, alkol ve asitli içeceklerde aşırıya kaçılması gibi durumlarda ses kısıklığı kendini gösterebilir. Bu sorununuzun 1 haftadan fazla sürmesi üzerine yapılacak en akıllıca davranış, sağlık kuruluşuna giderek doktora durumunuz hakkında bilgi vermek olacaktır. Ses kısıklığı sürenizi göz önünde bulundurarak doktorunuz, bunun bir kanser çeşidinden mi yoksa farklı bir hastalıktan mı kaynaklandığı konusunda en doğru teşhisi koyacaktır. Ancak ses tellerinde eğer bir iltihaplanma, alerji ya da psikojenik etkiler var ise uygun bir ilaç tedavisi önerecektir.

SES KISIKLIĞI İÇİN NE YAPILIR?

Kısa bir süre için sesinizi kaybettiğiniz zamanlar olabilir. Larenjit, enfeksiyon, tahriş, sesi fazla kullanma nedeniyle ses kutunuzda iltihaplanmaya neden olabilir. Aynı zamanda bazı larenjit vakalarında sesin dışarı çıkması oldukça zordur. Kısa süreli veya kronik olabilen larenjit vakalarının geneli, viral enfeksiyon ya da ses gerginliği ile tetiklenmektedir ve ciddi bir sorun değildir. Dolayısıyla bazı kişisel bakım yöntemleri sesinizdeki gerginliği azaltarak ses kısıklığı sorununuzu gidermeye yardımcı olur.

SES KISIKLIĞINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Doç. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun ses kısıklığına iyi gelen kürü şöyledir:

Birkaç tane kabuk tarçın bir bardak kaynamış suyu içine atılır ve 56 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Süzülen çaya bir tatlı kaşığı bal eklenir ve karıştırılır. Bir hafta boyunca hazırlanan kür tüketilir.

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