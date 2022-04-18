Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık neden tutar, kendi kendine geçer mi?

Gün içerisinde, ansızın yaşanabilen hıçkırık rahatsızlığı, kısa süreli olduğu takdirde bir hastalık olarak görülmez. Diyaframda meydana gelen uyarılma sonucu ortaya çıkan hıçkırık tekrarı, uzun süreli yaşanırsa kişilerde farklı rahatsızlıkların habercisi olarak görülebilir. Bu yüzden geçmeyen hıçkırık durumlarında doktora gidilmelidir.

HIÇKIRIK NEDEN OLUR?

Karın boşluğuyla göğüs boşluğunu ayıran bölgeye diyafram adı verilir. Bu diyaframda bulunan kaslarda bilinç dışı kasılma gerçekleşebilir. Bu kasılma sonucunda da gırtlakta kapanma olur ve kısa süreli ince bir ses ortaya çıkar. Bu ses hıçkırık olarak tanımlanır. Diyaframda bulunan kasların uyarılması sonucunda ortaya çıkan hıçkırık rahatsızlığı genel olarak 2 saniye ile 6 saniye aralıklar ile tekrarlanır.

HIÇKIRIK NEDEN TUTAR?

Hıçkırık tutma olarak meydana gelen rahatsızlıklar kısa süreli olduğu sürece herhangi bir sağlık problemine işaret etmez. Hıçkırık tutmasının farklı nedenleri vardır. Çok fazla yemek yenilmesi haline hıçkırık meydana gelebilir. Kişilerin uzun süreli gülmesi, hava yutması, stres, sigara ve alkol kullanımı da hıçkırık tutmasının nedenlerinden biridir. Bunun yanı sıra bebeklerde de hıçkırık çok sık görülür. Bu durumlarda oluşan hıçkırıklar kısa sürelidir. Ancak uzun süreli ve daha kısa aralıklar ile devam eden hıçkırıklar bazı hastalıkları işaret edebilir. Eğer hıçkırık tutması 1 ay içerisinde geçmezse doktor kontrolü yapılmalıdır.

HIÇKIRIĞA NE İYİ GELİR?

Kişiler hıçkırık geçirme için farklı yöntemlere başvurabilir. Bu yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanır:

Kolonya ya da limon koklamak

Su ile karıştırılan sirkeyi buruna çekmek

Derin bir nefes alıp 10 saniye tutmak ve ardından su içmek

Sık nefes alıp vermek

Kaşık yardımıyla dile dokunarak öğürmeyi sağlamak

Yüzü soğuk bir bezle silmek ve buz yutmak

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Hıçkırık tutan kişiler, bu durumdan kurtulmak için doğal yolları tercih edebilir. Bu kapsamda ilk aşamada ilaç kullanmadan geçmesi için nefes tutmak ve su içmek önerilir. Eğer buna rağmen hıçkırık durmuyorsa boğaz kısmına masaj da yapılabilir. Nane çayı da rahatlatıcı bir bitki olduğu için hıçkırık geçirmesinde doğal bir yöntem olarak kullanılır. Nane çayı yerine taze nane çiğneyerek de hıçkırığın geçmesini sağlayabilirsiniz.

BEBEKLERDE HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Hıçkırık tutma özellikle yeni doğan bebeklerde sıklıkla görülür. Bebeğin emzirme sırasında henüz nefes alıp verme düzenini sağlayamadığı için hıçkırık ortaya çıkar. Bebeklerde meydana gelen hıçkırıkların geçmesi için emzirmeye ara verilerek bebeğin sırtı sıvazlanmalı ve çay kaşığı yardımı ile su içirilmelidir. Eğer hıçkırık devam ederse limon suyu da verilebilir. Limon suyunu yutan bebek nefesini tutacağı için hıçkırın durmasına yardımcı olur. Ancak limon suyu kullanımı son ana kadar önerilmemektedir.

GEÇMEYEN HIÇKIRIĞI NE GEÇİRİR?

Genel olarak kısa süreli olarak görülse de uzun süreli hıçkırıklarda meydana gelebilir. Geçmeyen hıçkırıklar 48 saatten fazla sürerse buna inatçı hıçkırık denir. Alerji kaynaklı geçmeyen hıçkırıkların yanı sıra sağlık probleminden kaynaklı hıçkırıklar da olabilir. Geçmeyen hıçkırıklar için kese kağıdından soluma, limon yeme, öğürme ve boyun bölgesine masaj yapılması önerilir. Ancak bu durum kişilerin beyin, kalp ve yemek borusunda sorunlar olmasına da işaret edebilir. Bu yüzden doktor kontrolüne gidilmeli ve önlem alınmalıdır.