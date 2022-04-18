Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek ısırığı şişmesi evde doğal tedavi ile nasıl geçer?

Sivrisinekler, kısa ömürlü ve küçük canlılardır. Buna rağmen insanları ısırdıklarında küçük ya da büyük pek çok soruna sebep olabilir. Kaşıntı, şişlik gibi sorunlar önlenebilir küçük problemler olarak değerlendirilirken sivrisineklerinde çeşitli hastalıkları bulaştırması da mümkündür. Sivrisinek ısırıkları nadiren ciddi derecede alerjik durumlara sebep olur. Nefes alma güçlüğü, vücudun tamamında gözlemlenen kızarıklıklar, boğazın kapanmaya başlaması hissi ciddi alerjen reaksiyonlardır. Bu gibi durumlarda en kısa süre içerisinde bir acil servise başvurulması gerekir. Peki, sivrisinek ısırığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? İşte sivrisinek ısırığına iyi gelen yöntemler…

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Sivrisineklerin ısırdığı bölgede oluşan rahatsızlık hissinin hafifletilmesi mümkündür. Bunun için hemen her evde bulunan malzemeler kullanılabilir. Sivrisinek ısırığı sebebiyle ciddi semptomlar meydana gelmesi halinde ise hemen bir hastanenin acil servisine başvurulması gerekir.

Buz

Buzun soğutma etkisi sayesinde sivrisineklerin ısırdığı bölgede oluşan kaşıntı, kızarıklık gibi problemlerin giderilmesi mümkündür. Buz, ısırılan bölgede uyuşma etkisi yaratarak kaşıntıyı da engeller.

Karbonat

İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı olan karbonat, aynı zamanda sivrisinek ısırıklarının olumsuz etkilerinden korunmak için de kullanılabilir. Karbonat, sivrisinek ısırığı sebebiyle enfekte olan bölgedeki pH seviyesini dengeler ve bu sayede bölgedeki kaşıntının yok olmasını sağlar.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, cilt hastalıklarının bitkisel tedavi sürecinde sıklıkla kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Sivrisinek tarafından ısırılan bölgeye harici olarak uygulandığı takdirde kabarıklık, şişlik gibi problemleri giderir.

Lavanta yağı

Lavanta yağının sayısız faydasından söz etmek mümkündür. Cilde doğrudan uygulandığı herhangi bir sorun teşkil etmeyen ender uçucu yağlar arasındadır. Pamukla birlikte ısırığın olduğu bölgeye uygulandığında, kısa süre içerisinde etkisini gösterir.

Nane

Nanenin aroması, sivrisinek ısırığının olduğu bölgedeki hassasiyet hissini bastırır. Nanenin bu etkisinden faydalanmak için taze nane kullanılması gerekir.

Limon

Asidik bir yapıya sahiptir, iltihap önleyici özelliğiyle bilinir. Dolayısıyla sivrisinekler tarafından ısırılan bölgede rahatlama sağlar.

Aloe vera

Cilt problemlerinde ilk olarak akla gelen bitkisel ürünlerden bir tanesi de aloe veradır. Isırılan bölgeye haricen uygulandığında kaşıntı, kızarıklık ve şişlik oluşumunu önler. Rahatlatıcı etkisi kısa süre içerisinde kendisini gösterir.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL GEÇER?

Sivrisinek ısırığı için özellikle poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini sağlar, aynı zamanda kaşıntının geçmesi için de iyi bir çözümdür. Her ne kadar ölümcül olmasa da sivrisinek ısırığı bölgenin sürekli kaşınmasına sebep olur. Kaşınan bölgenin tahriş olması da yarayı beraberinde getirir. Bu yaralanmayı tedavi edebilmek için yapılması gerekenler..

SİVRİSİNEK ISIRIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.

Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

Antibakteriyel etkiye sahip olan balı sırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.

SİNEK ISIRIĞI KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Sinek ısırıklarında kısa süreli ferahlatma sağlasa da kolonya vb. maddeler kullanmak lekeye sebebiyet vereceğinden kaçınılmalıdır. Sizi rahatsız eden kaşıntılara eczaneden aldığınız topikal anti histaminik kremleri veya kaşıntı önleyici merhemleri sürmek seçilebilecek en iyi yöntemlerden biridir.

SİNEK ISIRIĞINA KREM TEDAVİSİ

Sinek ısırıkları kızarıklık, kaşıntı ve yanma gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Bu olumsuz durum genellikle 1-2 güne ortadan kalkmaktadır. Bu alerjik reaksiyonların etkisini azaltmak için eczaneden aldığınız topikal anti histaminik kremleri veya kaşıntı önleyici merhemleri sürebilirsiniz.

BEBEKLERDE SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Bebeklerin bağışıklık sistemleri yeterince gelişmemiştir. Bu nedenle sinek ısırıklarından onları korumaya özen göstermeliyiz. Bunun için cibinlik kullanmak, koruyucu sprey kullanmak ve uzun kollu giysiler giydirmek çözüm olabilir. Peki, bebeğinizi sinek ısırdıktan sonra ne yapmalısınız? İşte çözümü:

Karbonatla suya bir pamuk batırdıktan sonra sinek ısırığının olduğu yeri silebilirsiniz.

Bir havluya sardığınız buz ile soğuk uygulaması yapabilirsiniz.

Bir kalem ile ısırığın olduğu yere 10 saniye kadar bastırabilirsiniz.

Tüm bunlar işe yaramıyorsa eczaneden alacağınız bir alerji kremini kullanabilirsiniz.

SİNEK ISIRIĞI KAŞINTISINA İYİ GELEN DOĞAL İLAÇLAR

Sinek ısırığı kaşıntılarına özel jel e merhemler kullanabileceğinizden bahsetmiştik ancak her zaman ilk çözümü doğada arayanlar için liste hazırladık.

Önce bölgeyi su ve sabunla temizlemelisiniz.

Sonrasına buz uygulaması yaparak rahatlama sağlayabilirsiniz.

Buzdolabında bekletilmiş çay poşetlerini bu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Sarımsağı rendeleyerek bir yağ ile karıştırıp bu bölgeye sürebilirsiniz.

Yulaf ezmesini, su ile karıştırarak bu bölgeye sürebilirsiniz.

Bu bölgeyi fesleğen ile ovarak rahatlama sağlayabilirsiniz.

Aloe vera bitkisinin içeriğindeki jeli bu bölgeye sürebilirsiniz.

Bu saydıklarımız dışında halk arasında limon, karbonat, diş macunu ve elma sirkesinin iyi geldiği bilinir. Ancak cildi tahriş etme ihtimalini de unutmamak gerekir.

SİNEK ISIRIĞI MORARMASI

Sinek ısırığı, sık karşılaşılan ve pek önemsenmeyen bir sorun gibi görünse de ölümlere yol açabilen enfeksiyonlara neden olmaktadır. Sinek ısırıklarının yaratacağı enfeksiyondan bilhassa sık seyahat edenler ve bağışıklığı düşük olanlar daha çok etkilenir. Sinek ısırıklarının belirtileri 2-6 gün içerisinde kendisini göstermektedir. Kusma, ishal, baş ağrıları, vücutta kızarıklık veya morarma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtilerden biri görüldüğünde en kısa sürede bir hekime başvurulmalıdır.