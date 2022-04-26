Karın şişliğine ne iyi gelir? Karın şişliği neden olur ve evde tedavi ile nasıl geçer?

Toplumda neredeyse çoğunda görülebilen yaygın sağlık problemi olan karın şişliği yani diğer adı ile mide şişkinliği sorunu birçok nedende kaynaklı olabilmektedir. Karın şişliği sorunu olduğu zaman midede hassasiyet ve o bölgede ağrı meydana gelmektedir. Göbeğin normalden daha büyük gözükmesine neden olabilmektedir. Karın şişkinliği sorunları genellikle yüksek sodyum tüketimi, hareketsiz yaşam, yetersiz potasyum tüketimi ve ödem gibi sorunlardan kaynaklıda olabilmektedir. Karın şişkinliği neden olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

KARIN ŞİŞLİĞİ NEDEN OLUR?

Karın şişliği nedenleri arasında genellikle sindirim sistemi hastalıkları bulunmaktadır. Bunlar genellikle;

Çölyak, irritabl bağırsak sendromu, ülser, gastrit, dispepsi, kabızlık, mide ve bağırsak kanserleri, safra kesesi bozuklukları, mide fıtığı gibi hastalıklar bağırsak ve mide de gaz birikimi sonucu meydana gelmektedir. Karın şişliği eğer ki alt karın şişliği bölgesinde bulunuyorsa bu rahatsızlıklardan kaynaklı olabilmektedir.

Bir diğer nedenler arasında ödem bulunmaktadır. Ödem vücutta biriken fazla sıvı da şişkinliğe neden olabilir.

Sağlıksız bir şekilde beslenen kişilerde de bu rahatsızlık sorunu meydana gelmektedir. Yüksek karbonhidratlı besinlerin fazla tüketilmesi mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açabilir.

Besin alerjisi de karın şişkinliği sebepleri arasında olmaktadır. Bazı insanların mide ve bağırsak floraları bazı besinlere karşı hassasiyet göstermektedir. Genellikle süt, şeker, yumurta, soya, glüten, buğday ve mısır gibi gıdaları tüketmek hazımsızlık ve buna bağlı olarak da şişkinlik gözlenebilmektedir.

Son olarak ise fazla strese kapılmakta karın şişkinliği ve ağrısı meydana getirmektedir. Sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri olan stres, yemek borusu, mide ve bağırsakların düzenli olarak çalışmasını engellemektedir.

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KARIN ŞİŞLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Karın şişliğine evde ne iyi gelir? Diye merak eden insanlar için şunu diyebiliriz:

Öncelikle karında şişlik sorunu için, bu şişkinliği gidermeye en büyük yardımcı rezene çayı tüketmektir. Rezene çayı demleyerek günde 1 defa içtiğiniz takdirde şişkinliğin gittiği ve rahatladığınızı göreceksiniz. Bir diğer şişkinlik gidermeye yardımcı olan tedavi yöntemi ise taze zencefil tüketerek bağırsakta oluşan parazitleri temizleyebilirsiniz.

• Nane çayı demleyerek karın ve mide bölgesindeki rahatsızlığa iyi gelmektedir. Nane çayı ayrıca sindirim sistemindeki kaslarda spazm ve kasılmaları engelleyen, aynı zamanda gazın atılımını da kolaylaştıran mucizevi bir besindir.

•Papatya çayını günlük tükettiğini zaman midede oluşan şişliği ve karın ağrısını giderir, sindirimi kolaylaştırır.

•Anason çayını düzenli bir şekilde tükettiğiniz takdirde midenize ve bağırsaklarınıza iyi gelmektedir.

•Limonu bir bardak suya dilimleyip sabah ve akşam düzenli bir şekilde tükettiğiniz vakit hem midenize iyi gelir hem de doğal bir diyet dostu olmaktadır.

KARIN ŞİŞLİĞİ NASIL GEÇER?

Karın şişliğinin geçmesi için aşırı hava yutmamaya özen gösterin Aksi takdirde mide şişkinliğine neden olmaktadır.

•Az yağlı yiyecekler tüketin.

•Yemek sonrası hemen uzanmayın

•Yürüyüş ve egzersizler yapın

•Laktoz içeren besinleri gereğinden fazla tüketmeyiniz.

•Sebze, meyve ve lifli gıdada gereğinden fazla tüketmemeye özen gösteriniz.

•Gazlı, asitli, şekerli içecekler ve tatlandırıcılardan uzak durun.

•Bitki çayları tüketin.

Eğer ki geçmeyen karın şişliği sorunu oluşuyorsa mutlaka bir doktorunuza danışınız.

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