Acı Badem Yağının Faydaları Nelerdir, Ne İçin Kullanılır? Acı Badem Yağı Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

İnsan vücudu üzerinde oldukça fazla olumlu etki yaparak temiz ve parlak bir görünüme sahip olmamızı sağlayan acı badem yağının faydaları gündelik hayatımızın içerisinde gözlemleyebileceğimiz düzeydedir. Gündelik hayatımız esnasında karşılaşabileceğimiz küçük ama kalıcı olabilecek sorunların önüne geçen acı badem yağı saçlarımız ve cildimiz için de bir bakım ürünü olarak hayatımızdaki yerini almaktadır. İster kendi başına ister bir karışımla cildimiz ve saçımıza uygulayabileceğimiz acı badem yağının faydaları oldukça fazladır.

Acı Badem Yağının Faydaları Nelerdir?

Faydaları oldukça fazla olan acı badem yağının özellikle kabızlığı giderici ve strese yönelik olumlu etkisi fazlasıyla bilinmektedir. Öksürüğü bünyeden söküp atan acı badem yağı göğüs ağrılarına karşı da oldukça etkilidir.

Bunlar dışında yoğun olarak cilt bakımında kullanılan acı badem yağının özellikle cilt bakım ürünlerinde ilk tercih edilenler arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Nitekim faydalarını sıralayacak olursak;

Cildi nemlendirmektedir.

Öksürüğü söküp atar.

İdrar oranında artış sağlar.

Kan içerisindeki şeker miktarını yükseltir.

Yorgunluğa karşı etkilidir. Dinçlik sağlar.

Strese ve sinire karşı sakinleştirici etkisi bulunmaktadır.

Ciltte oluşan çatlaklara iyi gelir.

Makyajdan öncesi ve sonrasında cildi temizler.

Ciltlerdeki kuruluğu önlediği gibi pullanma ve dökülmenin de önüne geçer.

Cildin genç görünüme sahip olmasını sağlar.

Güneş yanıklarına karşı birebirdir.

Kabızlığı giderir.

Acı Badem Yağı Ne İşe Yarar?

Özellikle kişisel bakım ürünlerinde cildi nemlendirmek ve temiz bir görünüm sağlamak için kullanılan acı badem yağının strese ve sinire karşı sakinleştirici etkisinin de olduğu bilinmektedir.

Göğüs bölgesinde oluşan ağrılara karşı oldukça etkili olan acı badem yağı öksürüğü de vücuttan söküp atmaktadır. Acı badem yağı için kişisel bakım ve hijyenin yanı sıra insan vücuduna olumlu yönde etki yapmaktadır diyebiliriz.

Acı Badem Yağı Nasıl Kullanılır?

Acı badem yağının bölgeye göre farklı farklı kullanım olanakları vardır. Bunlar;

Yediğimiz yemek ya da içtiğimiz içeceklerin içerisine birkaç damla katarak kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Badem yağını tüketim yolu ile kullanacaksanız 2 hafta bir ara vermeniz gerekmektedir. Ara verilen bu süre en az 5 gün olmalıdır.

Acı badem yağını cildinize doğrudan kullanacaksanız her gün az miktarda saçlara veya yüze sürerek kullanabilirsiniz.

Şampuanın içerisine katacağınız acı badem yağını her duşta saçınız için kullanabilirsiniz.

E vitamini kapsülleri ve zeytinyağı ile de karıştırabileceğiniz acı badem yağından saçınıza maske yapabilirsiniz.

Acı Badem Yağı Saç Uzatır Mı?

Acı badem yağı demir, bakır, E vitamini, kalsiyum, fosfor, selenyum, bakır ve çinko vitamin ve minarellerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu vitamin ve minareller sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlamaktadır. Bununla birlikte bünyesinde barındığı bu vitamin ve minareller sayesinde hem saçın uzamasını hem de güçlenmesini sağlamaktadır.

Acı Badem Yağı Saça Sürülür Mü?

İçerisinde bulunan vitamin ve minareller açısından oldukça faydalı olan ve hem cilde hem de saça güçlendirici ve temizleyici etkide bulunan acı badem yağını ister doğrudan ister şampuanınıza katarak ister de başka bir vitamin ile birleştirerek saçınıza sürebilir ve bakım yapabilirsiniz.

Acı Badem Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Bünyesinde A, B ve E vitaminlerini barındıran acı badem yağının cilt üzerinde faydaları oldukça fazladır. Gün boyu ister iş yoğunluğu ister yol yorgunluğunda yıpranan cildi badem yağı ile tazeleyebilir ve eski görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Cildi temizleyerek hem nemlendiren hem de besleyen acı badem yağı cilde yumuşak bir doku kazandırır. Egzama ve Sedef gibi toplum içerisinde karşılaşabileceğimiz cilt rahatsızlıklarına karşı oldukça etkili olan acı badem yağı bu hastalıkların tedavilerinde de kullanılmaktadır.

Acı Badem Yağının Yüze Faydaları Nelerdir?

Birçok yönden cildimizi koruyan ona parlak ve temiz bir görünüm kazandıran acı badem yağı yüzümüz için de oldukça faydalı bir üründür. Nitekim dudak bölgesindeki çatlaklara iyi gelen acı badem yağı dudakları besleyerek parlak ve temiz bir görünüme kavuşturmaktadır.

Makyaj öncesi ve sonrasında uygulanarak temiz bir görünüm elde etmemizi sağlayan acı badem yağı güneş yanıklarına karşı da etkili olması sebebiyle yüz bölgemiz için kullanabileceğimiz bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.