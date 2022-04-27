Demir Dikeninin Faydaları Nelerdir? Demir Dikeni Nasıl Kullanılır Ve Ne İşe Yarar?

Başta hormonlara olan olumlu etkisiyle halk arasında sıkça konuşulan demir dikeni aynı zamanda diyabet ve kolesterol için de tercih edilen bitkilerden biridir. Farklı türleri bulunan ve aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz demir dikeni nasıl kullanılırsa fayda sağlar bir göz atalım.

Demir Dikeni Ne İşe Yarar?

Genellikle çay olarak tüketilen demir dikeni küçük yapraklı bir bitkidir. İlk kullanım alanı olarak cinsel sorunlar ortaya çıksa da sayısız faydasıyla düzenli kullanılması gereken bir bitkidir. Kurutulmuş olarak aktarlardan kolayca ulaşabileceğiniz demir dikeninin bilinen faydaları şunlardır:

Erkeklerde meydana gelen cinsel isteksizliğin ortadan kalkmasını sağlar. Yapılan araştırmalar 2 ay boyunca düzenli demir dikeni tüketen erkeklerin %79 oranında cinsel isteğinde artış olduğunu göstermektedir.

İdrar söktürücü özelliği mevcuttur.

Bağışıklık sistemini destekler.

Kemik yapısı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Sedef hastalığının tedavisinde etkilidir.

Safra kesesinde meydana gelen sorunların önüne geçer.

Yüksek kolesterolün dengelenmesinde kullanılır.

Kanserli hücrelerin işleyişinde önemli rolü vardır. Düzenli kullanımla kanserli dokuların iyileşmesini sağlar.

Kan şekerini düşürürken kalp sağlığını da destekler.

Ağrı azaltma özelliği vardır.

Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla kullandığı bir üründür.

Sürekli spor yapan kişiler kas yorgunluğunu azaltmak için tercih eder.

İdrar yolu iltihaplanmalarının önüne geçer.

Sık ve uzun süreli ishal durumlarında kullanılır.

Demir Dikeni Nasıl Kullanılır?

Genellikle çay olarak tüketilen demir dikeni aynı zamanda toz halinde ya da kapsül olarak da satılabilir. Genellikle spor takviyeleri satan yerlerde satılan bu kapsüllerin belli bir kullanım süresi vardır. Belli mg ve sürelerde alınabilen demir dikeni kapsülleri için mutlaka alanının uzman spor eğitmenleriyle görüşmeniz gerekir. Diğer kullanım alanları şu şekildedir: