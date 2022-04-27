Göz Altı Şişliğine Ne İyi Gelir? Doğal Tedavilerle Yorgunluğa Bağlı Göz Altı Torbaları Ve Şişkinliği Nasıl Geçer?

Artık gözaltı torbalarınız dolayısıyla sabah uyandığınız veya gün içinde aynaya bakmaktan korkmanıza gerek yok. Bitkisel tarifler sayesinde hem ekonomik olarak sıkıntı yaşamadan hem de kozmetik ürünlerin tahriş etkisine maruz kalmadan gözaltı torbalarına çözüm üretmek mümkün. Bu bitkisel yöntemler sayesinde gözaltı torbalarınızdan kurtulmak için ne yapmanız gerektiğini, yazımızın devamından öğrenebilirsiniz.

1. Poşet çay

Eğer uykusuz kaldığınız gecelerin ardından sabah uyandığınızda gözaltı torbalarınız belirgin bir hal alıyor ve bu durumdan memnun değilseniz, sorunun çözümü için poşet çaydan faydalanabilirsiniz.

• 3 adet poşet çayı yarım saat buzdolabında bekletin.

• Poşet çayları buzdolabından alıp gözaltı torbalarınızın üzerine uygulayın.

• 15-30 dakika arasında yapacağınız uygulamayı, torbaların belirginlik düzeyine göre her gün dahi yapabilirsiniz.

2. Salatalık

Salatalık maskesi, pek çok cilt bakım ürününün içeriğinde yer alır. Hücrelerin yenilenmesi ve canlılık kazanmasını sağlar. Bu içeriği ve içeriğinin sağladığı hücre yenileme özelliği sayesinde gözaltı torbalarının geçirilmesi için de kullanılabilir. Gözaltı bölgesinde meydana gelen ödemlere karşı etkili bir çözümdür.

• Bir adet salatalığı dilimleyip uzun süre buzdolabında bekletin.

• Dilimler soğuduktan sonra torbaların üzerine yerleştirin.

• Bu şekilde 25 dakika boyunca uygulama yapın.

3. Soğuk kompres

Ciltte kan dolaşımı problemi yaşanması, pek çok problemi beraberinde getirir. Bu problemlerden bir tanesi de gözaltı torbalarıdır. Soğuk kompres, kan dolaşımını hızlandırarak gözaltı torbalarındaki dokuları uyarır ve daha diri bir görünüm sağlar.

• Soğutulmuş bir kaşığı ya da buz küpünü hafif hareketler torbaların olduğu bölgeye bastırarak uygulayın.

• Hızlı bir etkili bir sonuç için, bu yöntemden faydalanılması mümkündür.