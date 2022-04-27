İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Tedavi İle İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer ve İyileşir?

Kadınlarda en çok görülen hastalıkların başında idrar yolu enfeksiyonu gelmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun kadınlarda daha sık görülmesinin sebebi; idrarı mesaneden dışarı taşıyan tüp şeklindeki yapının erkeklere göre kadınlarda daha kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Yani bakteriler bu sayede mesaneye ya da idrar yoluna daha kısa sürede ve daha kolay ulaşarak hastalığa neden olurlar. Kadınlarda menopoz sonrası da idrar yolu enfeksiyonu sıklıkla görülebilen bir durumdur. Tedavi noktasında ise idrar yolu enfeksiyonu neden olur? sorusunun yanıtı konusunda bilinçli olmak gerekir. İşte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve nedenleri ile birlikte idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir ve nasıl geçer sorularının yanıtları...

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

İdrar yolu enfeksiyonu için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler genel olarak idrar yolu enfeksiyonu oluşumuna engel olan çözümlerdir. Eğer bu kurallara dikkat ederseniz enfeksiyon olmaktan kurtulabilirsiniz.

Bol su içmek (Günde en az 2 litre)

İdrarı tutmaktan sakınmak

Tuvalet temizliğini önden arkaya doğru olacak şekilde yapmak

Cinsel ilişkiden sonra muhakkak idrar yapmak

Kullandığınız pedleri sık sık değiştirmek

Genital bölge temizlerken sabun kullanmayın

Cinsel ilişkiden sonra genital bölgeyi temizlemek

İdrar yolu enfeksiyonu bitkisel tedavi

İdrar yolu enfeksiyonu için bitkisel çözüm yolları arıyorsanız ve ilaç kullanmak istemiyorsanız bunları deneyebilirsiniz. Size verdiğimiz listedeki bitkisel öneriler bakterilerin yok olmasına ve rahat bir idrar boşaltımı sağlar. Özellikle idrar yolu iltihabını ne söker sorusunun yanıtı için işte muhteşem öneriler…

Yaban mersini suyu

Kalorisi düşük, besin değeri büyüktür. Yaban mersini suyu idrar yolu enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Günde bir çay bardağı içebilirsiniz.

C vitamini içeren sıvılar

C vitamini içeren sıvılar; portakal, mandalina gibi meyve sularını içerek enfeksiyonlara karşı savaş açabilirsiniz.

Maydanoz

Maydanozun içindeki vitaminler idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara iyi gelir. Salatalarda veya günde 4-5 dal maydanoz yiyebilirsiniz.

Turna yemişi çayı

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça etkili turna yemişi çayıdır. Meyve, jöle, meyve suyu ve çay olarak tüketebilirsiniz. Ana vatanı ABD olan bu meyvenin faydası ABD sağlık kuruluşları tarafından da kanıtlanmıştır.

Böğürtlen çayı

İçerisinde bulunan C vitamini idrar yolu enfeksiyonu için çözüm kaynağıdır. Bir bardak suyun içine böğürtlen çayından atın. 10 Dk. demlenmeye bırakın. Sonra ılık şekilde için.

Kızılcık suyu

C, E ve K vitaminlerini barındıran kızılcık enfeksiyon gibi durumlarda tam bir savaşçıdır.

Altın mühür

Altım mühür otu çok duyulmayan, bilinmeyen mucizevi bir bitkidir. Enfeksiyon ve iltihaplanma tedavisinde kullanılır. Tablet, tentür ve çay olarak tüketiliyor.

Kişniş tohumu

Maydanozgiller ailesinin üyesi olan kişniş otu anti bakteriyel özelliği ile enfeksiyonlara karşı mücadele eder. Baharat, salata ve yemeklerin üzerine atarak kullanabilirsiniz.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

İdrar yolu enfeksiyonları sonucu oluşan iltihaplar kolayca tedavi edilir. Erken teşhis yapılırsa tedavi süresi daha da kısa olur. Komplike olmayan enfeksiyon türlerinde ise ağızdan alınan antibiyotikler önerilmektedir. Eğer idrar yolu enfeksiyonu geçmiyor ve tekrarlıyorsa yüksek dozda antibiyotik tedavi süreci başlar.

İdrar yolu enfeksiyonları düzenli antibiyotik kullanımı sonrası genelde 2-3 gün içerisinde geçmektedir. İdrar yaparken aşırı yanma, kanama ve idrarı yapmakta zorluk çekme gibi durumlar görülüyorsa uzman bir doktora görünmelisiniz. Erkeklerde ve kadınlarda idrar yaparken yanma farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunun için hastanelerde uygulanan bazı testler vardır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLAÇLARI

Aşırı ağrı ve yanma şikayetlerinden dolayı doktora gittiğinizde size enfeksiyon için antibiyotik tedavileri önerilir. Antibiyotik dozu genellikle bakteri türüne göre değişebilir. Antibiyotiğe rağmen geçmeyen idrar yolu enfeksiyonu için bazı testler uygulanır. İdrar Tahlili, İdrar Kültürü, Sistoskopi, Böbrek ve Mesane Ultrasonu ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi testler yapılarak bakteri türleri ya da idrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Buna göre de tedavi sürecine geçilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

İdrar yolu enfeksiyonu oluşum nedeni arasında en büyük etken bakterilerdir. Kişinin kendi dışkısından kaynaklı bakteriler üretradan tırmanarak idrar yoluna ulaşır. Bunun dışında cinsel ilişki sırasında bazı bakteriler bulaşarak idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Çok sık idrara çıkma

İdrarda yanma hissi

İdrarın devam edeceği hissi

İdrarı yaptıktan sonra tekrar yapma isteği

Karın altında şişlik

Bel ve sırt bölgesinde ağrılar

Kanlı ya da bulantılı idrarlar

HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Hamilelik belirtileri arasında idrar yolu yanmaları vardır. İdrar yolu yanmasının bir sebebi de enfeksiyonlardır. Anne adayları hamilelik sürecinde özellikle ilk 3 ay içerisinde idrar yolu enfeksiyonu çok sık görülür. İdrarı dışarı atarken idrar yolu kanallarında yanma hissi gelir. Ve bu idrar yapmayı zorlaştırır. Bunun için uzman doktor kontrolleri altında idrar yolu enfeksiyonu ilaçları kullanabilirsiniz.

BEBEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Bebeklerde nadirde olsa idrar yolu enfeksiyonu görülebilmektedir. Bebeklerin bağışıklık sistemi çok güçsüz ve vücut gelişim aşamasında olduğu için bakteriler vücuda çabuk nüfuz eder. Bu durumda erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bebekler sorunu kendileri anlatmayacağı için anneler durumu iyi gözlemlemelidir.

İDRARDA YANMA NEDEN OLUR?

Bakterilerin idrar yoluna bulaşması ve mesaneye ulaşması ile beraber enfeksiyon oluşumuna neden olur. Enfeksiyon iltihap oluşturarak yayılmaya devam eder. Buna mesane iltihabı da denir. İdrar yaparken idrar yollarındaki iltihaplar nedeniyle yanma hissi oluşur. Kişi idrarı kesik kesik yapmak zorunda kalır. İdrar yollarında yanma uzun süre tekrarlıyorsa doktor kontrolleri şarttır. İdrar yaparken yanma nasıl geçer? Sorusunun yanıtı içinde beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Asit yapan besinlerden uzak durmalıyız. Doktorun önerdiği antibiyotiği düzenli kullanmalıyız. İdrardan sonra genital bölgeyi temiz tutmalı ve cinsel ilişkiden sonra idrara çıkmalıyız.