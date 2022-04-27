İshale Ne İyi Gelir? İshal Nasıl Geçer, Hangi Yiyecekler İyi Gelir?

İshal, sindirim sisteminin ve özellikle de bağırsakların su emiliminin azalması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Su salınımının artmasına yol açan bu durum sonucunda, sık, gevşek ve sulu dışkılama ortaya çıkar. Akut yani kısa süreli ishale neden olan başlıca etkenlerden biri, virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlardır. Virüslerin haricinde, çeşitli bakteriler de sindirim sistemine etki ederek ishale neden olabilir. Virüs veya bakterilerden kaynaklanan bu tür enfeksiyonlar, bağırsak yüzeyini etkileyerek su emilimini azaltır.

İSHAL NEDEN OLUR?

Kronik yani uzun süreli, genellikle haftalar boyunca devam eden ishal ise daha çok sindirim sisteminde ve bağırsaklarda oluşan farklı rahatsızlıklardan veya çeşitli ilaçların sindirim sistemine olumsuz etkilerinden kaynaklanır. Özellikle antibiyotikler, bağırsaklardaki yararlı bakterileri yok ederek, su emiliminin azalmasına yol açabilir. İshale neden olan çeşitli etkenler şunlardır:

Virüs, parazit ve bakterilerden kaynaklı bağırsak enfeksiyonları

Covid-19 virüsüyle enfekte olmak

Gıdalardan kaynaklanan zehirlenmeler

Kullanılan antibiyotikler

Kanser tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar

İSHALE İYİ GELEN BİTKİLER

Kuru karanfil tüketmek, ishale iyi gelir. İshal olan kişinin, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez birkaç adet kuru karanfili su yardımıyla yutması, ishali kesmek için faydalı olacaktır. Sabahları kahvaltıdan sonra, akşamları ise yemekten bir veya iki saat önce kuru karanfil yutulabilir.

Nane,

Kekik,

Papatya,

Mersin yaprağı ve meyvesi de ishale iyi gelen bitkilerdendir.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER

Bazı yiyecekler, ishali kesmek için faydalıdır. "İshali kesmek için ne yemeli?" sorusunun doğru yanıtı çok merak edilir. Uzun süreli-kronik ishal durumunda kimi zaman doktorlar tarafından çeşitli ilaçlar verilebilirken, kısa süreli-akut ishal genellikle bazı gıda takviyeleri yardımıyla kendiliğinden geçer. İşte ishale iyi gelen yiyecekler:

Elma

Havuç

Muz

Haşlanmış patates

Yoğurt

Pirinç lapası

Leblebi

KAHVE VE LİMON İSHALİ KESER Mİ?

İshal durumunda yaygın olarak başvurulan yollardan biri, kahve ve limon tüketmektir. Bir çay kaşığı toz kahvenin üzerine limon damlatarak, oluşan karışımı yutmak, ishale karşı sık uygulanan bir yöntemdir. Kahve ve limon karışımı ishali kesmekte etkilidir. Kahve ve limon karışımı, virüs ve bakteri kaynaklı bağırsak enfeksiyonlarından kaynaklanan akut ishali kesmek konusunda etkili olsa da uzun süreli-kronik ishal konusunda doktora başvurmakta yarar vardır.

İSHALE İYİ GELEN ÇAYLAR

İshale karşı iyi gelen çaylar nelerdir? Bakteri ve virüs kaynaklı akut ishal durumunda;

Adaçayı,

Nane,

Papatya,

Palamut kabuğu,

Altınbaş otu,

Asma yaprağı gibi bitkilerden yapılan çaylar tüketilebilir.

Bunun dışında, incir yaprağı, biberiye, karanfil kökü gibi bitkilerin kaynatılması yoluyla elde edilen çaylar da ishali kesmede etkili olacaktır.

KOLA İSHALE İYİ GELİR Mİ?

İshali kesmek amacıyla kola tüketimi, halk arasında yaygın bilinen yöntemlerden biridir. Ancak bazı uzmanlar, kola ve buna benzer gazlı ve şekerli içeceklerin ishale karşı etkili bir çözüm olmadığını savunmaktadır. Bunlar çok şekerli içecekler olduğundan, bağırsaklarda su kaybına neden olabileceğinden, ishali kesmek için etkili olmayacaktır.

ŞEFTALİ İSHALE İYİ GELİR Mİ?

İshale iyi geldiği yaygın olarak bilinen besinlerden biri de şeftalidir. Peki yaygın olarak ishale iyi geldiği bilinen ve ishal durumunda tüketilen şeftali, ishale karşı gerçekten etkili midir? Evet, elma, muz, havuç gibi gıdalarla birlikte şeftali de ishale iyi gelen meyvelerdendir.

LEBLEBİ İSHALE İYİ GELİR Mİ?

İshali kesmek için tüketilen yiyeceklerden bir diğeri de leblebidir. Yoğun lif içeren besinler tüketildiğinde, bağırsak hareketleri artar. Leblebi, düşük lif içerikli bir yiyecektir. Bu nedenle ishal durumunda özellikle sarı leblebi tüketimi, ishali kesmeye yardımcı olacaktır.

İshale ne iyi gelir, doğal yöntemlerle nasıl geçer? İşte ishali kesen şeyler, ishali geçiren bitkisel ilaçlar