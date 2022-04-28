Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir? Evde Doğal Tedavi İle Çift Ve Tek Taraflı Bademcik Şişmesi Nasıl Geçer?

Şayet sabahları uyandığınızda bademciklerinizde bir şişlik hissediyorsanız, boğanızda ağrı ve kaşıntı söz konusu ise bademcik şişmesi için ne yapmalı sorusuna yanıt arıyor olabilirsiniz. Temelde bademciklerin iltihaplanmasına bağlı olarak meydana gelen bu problemin gün içerisindeki diğer belirgin belirtileri ise yutkunmada zorlanma, ağız kokusu, seste değişik şeklindedir. Peki bu problemi yenmek için ne yapmak gerekiyor? Bademcik şişmesine iyi gelen evde çözüm yöntemleri nelerdir?

Bademcik şişmesine iyi gelen bitkisel yöntemler mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Bademciklerdeki şişliğin inmesini sağlayacak bitkilerin kullanımı için doktor görüşü alınmalıdır. Bademciklerin temel görevi, vücuda solunum aracılığıyla dahil olan virüs ve mikroplara karşı savunma merkezinin başlangıcı görevini görmektir. Bademciklerin söz konusu mikroplar karşısında galip gelememesi halinde bademciklerde iltihaplanma meydana gelir. Bu iltihaplanma da şişme problemini doğurur. Görevi mikropları filtrelemek olan bademciklerin iltihaplanması ve buna bağlı olarak şişmesi problemi ile her yaşta karşılaşmak mümkündür. Ancak bu problem çocuklarda, yetişkinlere göre daha sık bir şekilde görülür.

BADEMCİK ŞİŞMESİ NEDEN OLUR?

Bazı bakteri ve virüsler: Bademciklerdeki şişkinlik probleminin en önemli sebebi enfeksiyondur. Enfeksiyona sebep olan faktörlerin başında ise bakteri ve virüsler gelir. Bakteri ve virüslerin bağışıklık sistemi ile karşı karşıya gelerek doğurduğu sağlık problemleri bademcik şişmesine neden olur. Bu sağlık problemleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Grip, soğuk algınlığı, diş apsesi, üst solunum yolu enfeksiyonları, kızamık, kulak enfeksiyonları, faranjit Sinüzit: Özellikle kış aylarında varlık gösteren sinüzit hastalığı, geniz akıntısına sebep olur. Geniz akıntısının içeriye doğru akıntıya sebep olması boğazlarda mikrop birikmesine, bu da bademciklerin şişmesine yol açar. Sigara ve alkol tüketimi: Sigara ve alkol tüketimi, bademciklerin iltihaplanarak şişmesine neden olan çevresel faktörlerin başında gelir. Bunların dışında bademciklerde iltihaba sebep olması muhtemel çevresel faktörler şunlardır: Çamaşır suyu, tuz ruhu gibi boğazın tahriş olmasına sebep olan kimyasallara maruz kalmak, düzensiz beslenme, düzensiz uyku

BADEMCİK ŞİŞMESİ DIŞARIDAN BELLİ OLUR MU?

Birer lenf bezi olan bademcikler, iltihaplanarak şişmeleri halinde bu şişkinlik dışarıdan fark edilemez. Fakat el ile dokunarak söz konusu şişkinliğin fark edilmesi mümkündür. El ile yapılan muayenede çenenin alt kısmında ve boğazın iki yanında şişlik fark edilebilir. Bademciklerde şişkinliğin çok ileri düzeyde bir hal almaması halinde şişliğin dokunmadan fark edilmesine olanak yoktur.

BADEMCİK ŞİŞMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bademciklerin şişmesinin öncü belirtilerinin aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür. Bademcik şişmesi belirtileri:

Mide bulantısı ve kusma

Boğaz ağrısı

Seste değişiklik

Yüksek ateş

Halsizlik ve yorgunluk

Süreklilik arz eden ağız kokusu problemi

Yutkunma esnasında boğaza bir şey takılıyormuş hissi

Yutkunmada zorlanma

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Bademcik şişmesi problemi evde uygulanması mümkün doğal yöntemler ile yok edilebilir. Tuzlu su ile gargara gibi evde doğal yöntemlerin yanı sıra bademcik şişmesine iyi gelen bitkisel yöntemlerden de faydalanılabilir.

Tuzlu ılık su: 1 çay kaşığı tuzu ılık su ile güzelce karıştırın. Tuz eridiğinde bu suyla gargara yapabilirsiniz. Günde 2-3 kez bu gargarayı tekrarlayarak şişliğin inmesini sağlayabilirsiniz. Limonlu ılık su: Hem C vitamini açısından zengin içeriği ile bağışıklığı güçlendiren hem de mikropları öldürücü etkisi sayesinde boğazdaki mikropları yok eden limon suyu ile gargara yaparak boğazınızı rahatlatabilirsiniz.

BADEMCİK ŞİŞMESİNE İYİ GELEN BİTKİSEL YÖNTEMLER

Halk arasında mucizevi olarak nitelendirilen ve hemen her derde deva görülen bazı bitkilerden faydalanarak bademciklerinizdeki şişlik problemini giderebilirsiniz. Güçlü antioksidan olma özelliğinin yanı sıra yatıştırıcı etkisi bulunan bu bitkiler, kısa süre içerisinde bademciklerdeki şişliğin inerek boğazların rahatlamasını sağlar. Bu bitkilerin şu şekilde sıralanması mümkündür:

Sarımsak

Ada çayı

Çemen otu tohumu

Tarçın çayı

Ballı ılık su

Bal ve zencefil karışımı

Portakal suyu

Papatya

Meyan kökü

Okaliptüs

Ihlamur

Bademcik şişmesi nasıl geçer sorusu bu şekilde yanıt bulurken kronik bademcik enfeksiyonu ve ses kısıklığına karşı İbrahim Saraçoğlu kürü de faydalı olabilir. Bu kürün hazırlanışı ve kullanım şekli şöyledir:

Bademcik şişmesine ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu adaçayı kürü:

Yaklaşık bir su bardağı kadar suyu bir tatlı kaşığı adaçayı ile karıştırın. Karışımın kapağını kapatıp on dakika kadar demleyin. Bu karışım ile günde 2-3 kez gargara yapabilirsiniz.

Öte yandan gargaranın yanı sıra bir aylık süre boyunca bir çay bardağı adaçayı içmek de boğazların rahatlamasını sağlayacaktır. Fakat demleme süreci tamamlandıktan sonra bitkiyi çok fazla suyun içerisinde tutmamanız gerekir. Mutlaka süzerek bitki ile suyu ayrıştırmalısınız. En doğru uygulama şekli akşam yatmadan ve sabah uyanır uyanmaz adaçayı tüketmektir.

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