Balgama Ne İyi Gelir? Yetişkin ve Çocuklarda Evde Doğal Yollarla Balgam Nasıl Geçer?

Gündelik hayatımızda hemen hemen her insanda görülebilen bir durum olan balgamlar istenmeyen maddelerin bu yol ile dışarı atılmasına denilmektedir. Daha çok bu durumun fazla miktarda olması akciğerlerin hasar gördüğü zaman aşırı miktarda balgam üretmektedir. Bu durum genellikle yeni doğan bebeklerde balgam oluşumuna daha sık rastlanmaktadır. Bebeklerin solunum yolları ve akciğerleri tam olarak gelişmediği için çok kolay bir şekilde toz, yabancı madde ve mikropları alarak balgam çıkarmasına neden olmaktadır. Ayrıca balgam çıkarmak bazı hastalıklardan kaynaklıda olmaktadır. Bu hastalıklar genellikle; Astım, Kistik Fibrozis ,Konjestif, Kalp Yetmezliği, Pulmoner Emboli, Akciğer Kanseri gibi hastalıkların belirtileri arasında da balgam atma bulunmaktadır. Balgama iyi gelen bitkisel tarifler merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Balgam nasıl geçer? İşte detaylar.

BALGAMA İYİ GELEN BİTKİSEL TARİFLER

Doktora gitmeden de balgama iyi gelen evde doğal tarifler yapabilirsiniz. Bu tarifler şu şekildedir;

•Bunlardan ilki evde yapabilecekleriniz arasında siyah mürver bulunmaktadır. Bunun için öncelikle; Kaynamış bir suyun içinde yaklaşık 10 dakika kadar demlemeye bırakıp daha sonra içebilirsiniz. Bu karışımı günde en fazla iki fincan tüketin.

•İçeriğindeki bol miktarda bulunan vitamin ve mineral kaynağı olan meyankökü de balgama iyi gelen şifalı besinler arasında olmaktadır. Bunun için ilk yapmanız gereken; Bir fincan suyu kaynattıktan sonra içine 1 çay kaşığı meyan kökü ilave edip daha sonra 5-10 dakika demleyin. Ardından tarçın ve balla tatlandırabilirsiniz. U şekilde günlük olarak tüketebilirsiniz.

•Balllıbagiller ailesinden olan gündelik hayatımızda oldukça tükettiğimiz besinlerden adaçayı da balgama iyi gelen mucizevi besinlerdendir. Faydaları saymakla bitmeyen bu besinin sağlığa olan faydaları ile bilinir. Bunun için yapmanız gerekenler ilk önce; Kaynamış bir fincan suda 1 sap adaçayı ilave edip demlemeye bırakın. Daha sonra süzüp günde 2 defa gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

BALGAMA NE İYİ GELİR?

•Balgama iyi gelenler arasında 1 bardak ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ya da Himalaya tuzu ilave edip karıştırabilir ve bu karşımla gargara yapabilirsiniz. Bu şekilde boğazınızdaki balgam yumuşar ve dışarı atılır.

•Bir diğeri ise göğüs bölgesine okaliptüs yağını kullanarak masaj yaparak sürebilirsiniz.

•Odanızı nemlendirin. Kuru hava akciğerlerdeki balgamın katılaşmasına sebep olduğu için nemlendirmeye özen gösteriniz. Bunun için kalorifer peteklerinin üzerine bir kâse su yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde içeri buhar verir ve nemlenir.

•Zencefil ve zerdeçal çayı ile karabiber ve kırmızıbiber tanelerini kaynatarak bu karışımı günde 2 defa tüketebilirsiniz. Bu şekilde boğazınızdaki bağamın yumuşamasına yardımcı olur.

•Şifa deposu olan bal besini anti bakteriyel özelliği sayesinde çok iyi bir balgam sökücüdür. Bitki çaylarınıza bal ilave edebilirsiniz.

BALGAM NASIL GEÇER?

Her insanda karşılaşılabilen normal bir durum olan balgam durumu bazen gereğinden fazla miktardan meydana gelmesi durumu kişide rahatsızlık vermektedir. Bu durumdan rahatsız olan kişiler hastaneye gitmeden de kolay bir şekilde balgamdan kurtulabilirler. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir;

•Öncelikle yapmanız gereken bol bol su içerek katılaşan balgamın yumuşayıp dışarı atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Su ılık olursa balgam daha çabuk dışarı atılır.

•Bir diğeri de sıcak bir suyla duş alırken 5-10 dakika kadar buharı soluyabilir ve ayrıca bir kâse sıcak suyun içine nane ya da okaliptüs yağı damlatarak nefesinize soluyabilirsiniz. Bu şekilde boğazınızda biriken balgamın dışarı atılmasını sağlarsınız.

•Son olarak da bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu ilave ederek bu suyu tüketebilirsiniz.

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