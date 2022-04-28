Bıttım Sabunu Faydaları Nelerdir? Bıttım Sabunu Yüze Nasıl Sürülür Ve Ne İşe Yarar?

Deri hastalıklarının çoğunluğunda kullanılan bıttım sabunu tamamen doğal bir üründür. Oldukça popüler olması nedeniyle piyasada taklitleri de üretilen bıttım sabununun etkilerinden faydalanmak için yüzde yüz doğal olduğundan emin olmak son derece önem taşıyor.

Bıttım Sabunu Yüze Faydaları Nelerdir?

Bıttım sabunu yüzdeki yaraların iyileşmesi konusunda önemli bir konumdadır.

Bıttım sabunu ile sivilce, akne izleri, yara izleri gibi hücre hasarlarını iyileştirmek ve oluşumunu önlemek mümkündür.

Bıttım sabunu yüksek oranda antiseptik özelliğe sahip olması nedeniyle ciltteki mikropları yok eder, derinlemesine temizlik yapar.

Siyah noktaların ciltten atılmasına yardımcı olan bıttım sabunu, siyah noktaların oluşumunu engellemeye de yardımcı oluyor.

Bıttım sabunu alerjik veya egzama gibi sorunlardan oluşan kaşıntıyı da yok ediyor. Yüzde oluşan kaşıntıyı ve kaşıntı hissini bıttım sabunu ile kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.

Bıttım sabununu peeling olarak kullanabilir, yüz için derin bakım yapabilirsiniz.

Cildin parlak ve canlı görünmesini sağlayan bıttım sabunu, güneş lekelerine karşı da büyük ölçüde koruma sağlıyor.

Bıttım Sabunu Yüze Nasıl Sürülür?

Bıttım sabununun kullanımı ve uygulaması son derece kolaydır. Normal sabun gibi su ile köpürterek ellerinizle uygulayabilirsiniz. Bıttım sabununu doğrudan yüze sürmek tavsiye edilmez. Bunun sebebi ise kalıp sabun şeklinde olan bıttım sabununu komple yüzünüze değdirdiğinizde yüzde bulunan iltihaplı sivilcenin etkisi, mikroplar ve bakteriler doğrudan sabuna geçer ve bi sonraki uygulamanızda tekrar yüzünüze sürüldüğünde ters etki yapabilir.

Köpürttüğünüz bıttım sabununu birkaç dakika yüzde bekletmek önemli bir işlemdir. Bu sayede bıttım sabununun etkisi daha fazla olacaktır. İki, üç dakika yüzünüzde beklettiğiniz bıttım sabununu soğuk ya da soğuğa dönük ılık suyla yıkayabilirsiniz. Sıcak suyla yüz yıkamak pek tavsiye edilen bir işlem değildir. Bıttım sabununu kullanırken yanında hiçbir kimyasal içerikli ürün kullanmamak son derece önemli bir noktadır.

Bıttım sabunu tek başına kullanılırsa vereceği etkiler de o kadar doğru ve olumlu olacaktır. Bu yüzden bıttım sabununun yanında kimyasal içerikli nemlendirici, losyon, makyaj malzemesi gibi doğal içeriğe sahip olmayan ürünler tercih edilmemelidir. Bıttım sabununu doğal ve bitkisel içeriğe sahip ürünlerle birlikte kullanabilirsiniz.

Bıttım Sabunu Yüzde Tüylenme Yapar mı?

Bıttım sabununu kullananların hepsi yüzde tüylenme yapmadığını belirtmişlerdir. Bıttım sabunu kullananlar bu sabunun yüz tüylerinde her hangi bir artış olmadığını söylüyorlar. Ayrıca, bıttım sabunu hakkında yapılan araştırmalarda yüzde tüylenme yaptığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Bıttım sabununu gönül rahatlığıyla saç, yüz hatta tüm vücudunuza kullanabilirsiniz.

Bıttım Sabunu Ne Kadar Sürede Etkisini Gösterir?

Bıttım sabununun etkilerini görebilmek için düzenli kullanmakta yarar vardır. En az haftada iki ya da üç kez kullanılması gereken bıttım sabunu hızlı bir şekilde etkisini göstermeye başlar. Bıttım sabununu yüz için iki ay boyunca düzenli kullanmak önemlidir.

Bıttım sabununun önemli hastalıklara tedavi için kullanılmaya başlanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekmektedir. Bu konuda uzmanlığı olan kişiler ne kadar süre kullandıktan sonra etki edeceği hakkında daha doğru bilgileri vereceklerdir.