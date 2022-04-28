Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir? Evde Doğal ve Bitkisel Tedavi İle Boğazda Yanma Hissi Nasıl Geçer?

Boğaz yanması olarak bilinen bu duruma genellikle, streptokok patojen bakterisi neden olmaktadır. Boğazda yutkunma zorluğu meydana getiren bu rahatsızlık, yemek yeme ve konuşma zorluğuna da sebep olmaktadır. Yaygın bir rahatsızlık olan bu durum boğazın orta kısmında yanma şeklinde kendini göstermektedir. Daha sonra ağrı, bademcik şişmesine ve kulak ağrısına neden olabilir. Vatandaşlar tarafından çok merak edilen konulardan birisi de boğaz yanması ve öksürüğe ne iyi gelir? Konusudur. Bitki çayları tüketerek ve bol bol sıvı tüketiminde hastaneye gitmeden de iyileşmeniz sağlanır. Boğaz yanması nedenleri nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Hamilelikte boğaz yanması işte detaylar.

BOĞAZ YANMASI NEDEN OLUR?

Boğaz yanması sağlık sorununa neden olan en büyük etken genellikle soğuk havaların etkileri ile boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonları oluşabilmektedir. Bu enfeksiyonların sebep olduğu bilinen en sık görülen bakteri streptokok patojenler olarak bilinir. Ayrıca kustuktan sonra boğaz yanması sorunu da oluşmaktadır.

BOĞAZ YANMASI NEDENLERİ

• Boğazda yanma hissi olmasının nedenlerinden birisi genellikle bademcik iltihabı olarak bilinir.

•Faranjitte boğaz yanmasının en önemli nedenleri arasında olmaktadır.

•Gırtlak iltihaplanması olarak bilinen larenjit rahatsızlığı da boğaz yanmasına neden olmaktadır.

•Soğuk kış aylarında alınan nezle, grip ve soğuk algınlığı,

•Sinüzit

•Bronşit ve zatürre gibi solunum yolu hastalıkları da boğazda yanma hissine sebep olmaktadır.

•Alerjiler ve sinüs enfeksiyonları

• Nazal ve sinüs pasajının anatomik anomalileri

• Bazı dekonjestanların aşırı kullanımı sonucu,

•Hamilelik ve Boğaz kuruluğundan kaynaklı olarak,

•Alkol kullanma gibi zararlı alışkanlıklarda boğaz yanmasına neden olmaktadır.

İlaç kullanmadan Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Bitkisel yöntemlerle boğaz ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir?

BOĞAZ YANMASINA NE İYİ GELİR?

•Boğaz yanması sağlık problemine doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki bir küçük tencereye bal, limon ve Hindistan cevizi yağı ilave ederek kaynamasını bekleyin. Daha sonra süzüp günlük olarak tüketebilirsiniz.

•Yaygın olarak tüketilen ve bilinen bitki çaylarından olan papatya çayının stresi giderici ve uyku düzenleyici bir özelliği bulunmaktadır. Ayrıca boğaz yanmasına iyi gelen özelliği de vardır. Düzenli olarak tükettiğiniz takdirde boğazınızı yumuşatır ve rahatlatır.

• Meyan kökü çayı boğaz ağrısı ve yanması için uzun yıllardır kullanılan bir bitki çayıdır. Düzenli bir şekilde günlük olarak tüketebilirsiniz. Gereğinden fazla tüketmemeye özen gösteriniz.

•Okaliptüs çayı olarak bilinen bitki çayı soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklarda kullanılan oldukça bilinen bir bitki çayı olmaktadır.

Boğazdaki gıcık ve öksürüğe ne iyi gelir? Boğaz gıcıklanması nasıl geçer, neden olur?

BOĞAZ YANMASI NASIL GEÇER?

•Boğazda meydana gelen yanma hissinden kurtulmak için birçok bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en bilineni ise tuzlu su ile gargara yapmaktır. Evde uygulanabilecek en etkili yöntemlerden birisidir.

•Diğer yöntem ise Hindistan cevizi yağı da bilinen etkili yöntemler arasındadır.

•Zencefilli limon çayını da düzenli bir şekilde tükettiğiniz takdirde boğaz yanması son bulmaktadır. Bir su bardağı içerisine sıcak su ekleyin. Daha sonra bir tutam zencefil ve limon ekleyiniz. Daha sonra demlemeye bırakıp, süzüp tüketebilirsiniz.

HAMİLELİKTE BOĞAZ YANMASI

Hamilelik aylarında olan anne adayının da boğazında yanma hisleri meydana gelmektedir. Bunun en önemli sebep ise gebelik sırasında artan annelik hormonlarından progesteron olmaktadır. Progesteron olarak bilinen bu durum rahimdeki düz kasları gevşetmeye neden olur. Bunun gibi mide ile yemek borumuz arasında bulunan kapakçığında gevşemesine neden olmaktadır. Yemek borusun da bulunan kapacığın genişlemesi sonucu mide asidinin yukarı kaçmasına ve yanma duyusuna neden olmaktadır.

Boğaz şişliğine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boğaz şişliğine evde iyi gelen şeyler, bitkisel ve doğal yöntemler