Bronşite Ne İyi Gelir? Evde Bitkisel Tedavi ve Çözümle Astım ve Bronşit Öksürüğü Nasıl Geçer?

Yaygın bir sağlık sorunu olan bronşit, akciğerlerde bulunan, bronşiol olarak adlandırılan küçük hava keseciklerinde meydana gelen enfeksiyon varlığı olarak tanımlanabilmektedir. Bu sağlık sorununun görülme sıklığı genellikle yaşla birlikte mevsimlere göre de değişiklik göstermektedir. Özellikle kış aylarında ve ilkbahar mevsiminin başlangıç zamanlarında yoğun olarak yaşanabilir. Ayrıca fazla sigara içmemeye ve hatta bırakmanız önerilmektedir. Sigara içme alışkanlığı da bronşit sebepleri arasında olmaktadır. Vatandaşlar tarafından bu sağlık sorunu hakkında sürekli araştırılan konulardan birisi bronşit bulaşıcı mı? Konusu gündemde olmaktadır. Zararlı maddeler, sigara veya alkolden kaynaklı olan kronik bronşit olarak bilinen bu hastalık çeşidi bulaşıcı değildir. Fakat akut olarak bilinen bronşit çeşitlerinden birisi olan daha çok enfeksiyon ve mikroplardan dolayı oluşan bu rahatsızlık türü bulaşıcı olabilmektedir. Bronşit neden olur ve tedavisi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Bronşit belirtileri neler? İşte detaylar…

BRONŞİT NEDEN OLUR?

Bronşit sağlık sorununun meydana gelmesi, genellikle virüslerden, tipik olarak soğuk algınlığı ve grip gibi neden olan virüslerden kaynaklanmaktadır. 2 tip bronşit vardır. Bunlar akut ve kronik bronşittir. Akut bronşiti genellikle virüslerden ve mikroplardan dolayı oluşmaktadır. Kronik bronşit ise genellikle, sigara ve hava kirliliği gibi zehirli havaya maruz kalmaktan meydana gelmektedir.

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BRONŞİTE NE İYİ GELİR?

•Bronşit sağlık sorunu olan kişilerde kuru öksürük gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu kuru öksürük ve balgam sökmek için zencefil çayı içebilirsiniz.

•Zerdeçal olarak bilinen bu bitki türü de antiinflamatuar özelliğinden dolayı bronşite iyi gelmektedir. Bu bitkiyi, 1 bardak sütün içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyip daha sonra kaynatıp tüketebilirsiniz.

•Bronşit rahatsızlığından dolayı oluşan balgam problemini gidermek için tuzlu su ile gargara yaparak bu sorunu gidermiş olursunuz. Bu karşımı düzenli aralıklarla uygulandığı zaman boğaz enfeksiyonunu yatıştırıcı etki göstermektedir. Ayrıca hem de bu bölgedeki balgamın atılmasını sağlayarak hava yolunu açar.

•Kuru ve nemsiz bir ortam havası kişinin solunum sıkıntısını arttırmaktadır. Bu sebeple doğal nemlendiriciler ile ortam atmosferini ideal bir hale getirmiş olursunuz. Sık sık bulunduğunuz ortamı havalandırın.

BRONŞİT NASIL GEÇER?

•Bol sıvı tüketimi yapmanız gerekir. Balgam gibi durumlarda yutak yolunu açarak rahatlama sağlarsınız. Ayrıca su tüketmek zararlı etkenlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

•Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun. Özellikle sigara bronşit hastalığını daha kötüye çeviren bir zehirdir. Böyle bir hastalığa karşı sigara tüketimi yapılması kesinlikle önerilmez.

•Bulunduğunuz ortamı nemlendirin. Kuru ortamlardan kaçının.

•Bol bol dinlenmeye özen gösterin. Günün belirli saatlerini uyuyarak geçirin.

•Bronşit rahatsızlığını gidermeye yarayan bitki çaylarından düzenli olarak içiniz. Bu bitki çayları; rezene, zencefil, nane, adaçayı, elma çayı, ıhlamur çaylarını tüketebilirsiniz.

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BRONŞİT BELİRTİLERİ

• Kuru öksürük

• Boğazda balgam oluşması

•Yüksek ateş sorunu

•İştahsızlık ve aşırı kilo kaybı

•Nefes almakta zorlanma, hırıltılı solunum ve nefes darlığı

•Göğüs kafesi bölgesinde ve karın bölgesinde meydana gelen şiddetli ağrılar bronşit sağlık sorunundan kaynaklı olabilmektedir.

BEBEKLERDE BRONŞİT

Küçük yaştaki bebekler daha narin ve hassa olduklarından dolayı sık görülen akciğer enfeksiyonlarındandır. Bronşit, bazen bakteriyel olsa da genellikle virüslerden kaynaklı bir rahatsızlıktır. Soğuk kış aylarında alınan, soğuk algınlığı, grip gibi direnci azaltan durumlar sonrasında bronşit meydana gelebilir. Bebeklerde bu hastalığın belirtileri genellikle; Burun akması, öksürük, ateş, iştahsızlık ve halsizlik olarak kendini göstermektedir. Bu belirtiler görüldüğü zaman bir doktora danışmanızda fayda var.

BRONŞİT TEDAVİSİ

Hemen hemen gündelik hayatımızda karşılaşılan yaygın bir sağlık sorunlarından biri haline gelen bronşit, doğru bir bronşit ilaçları ve doktor denetiminde tedavi edilebilinir. Ayrıca doktora gidilmeden de evde yapabileceğiniz bitkisel tedavi yöntemleri ile de bu sağlık sorununu gidermiş olursunuz.

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