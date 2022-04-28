Çörek Otu Yağının Saça Faydaları Nelerdir? Çörek Otu Yağı Saça Nasıl Uygulanır ve Ne İşe Yarar?

İçeriğinde barındırdığı güçlü antioksidan özellikler sayesinde saç beyazlaması, saç dökülmesi gibi saç sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olan çörek otu, birçok insan tarafından tercih ediliyor.

Çörek Otu Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Çörek otu yağının içeriğinde yer alan antioksidan bir bileşik olarak bilinen timokinon, saçların uzama aşamasını hızlandırıyor ve aynı zamanda saç hücrelerinin canlanmasına yardımcı oluyor. Saymakla bitmeyen çeşitli faydalara sahip olan çörek otunun olumlu etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Çörek otu yağının içerisinde bulunan antiviral, antioksidan ve analjezik özellikler, saç derisinin korunmasına yardımcı oluyor.

Saç folikülleri için besleyici özelliği bulunan 100'den fazla besin içermesi sayesinde, saç dökülmelerinin önüne geçiliyor.

Saç beyazlamasının önüne geçen çörek otu yağı, vitiligo hastalığının tedavisinde de kullanılıyor.

Saçların hasar görmesini engelliyor.

Çörek otu yağının içeriğinde omega-3 ve omega-6 bulunuyor. Bu sayede kafa derisindeki kan dolaşımının düzenlenmesine fayda sağlıyor.

Saç derisindeki yağ üretimini dengeliyor.

Kepeğe karşılı etkili bir ürün olarak kullanılıyor.

Saçların toksinlerden arınmasına yardımcı oluyor.

"Çörek otu yağı saç çıkarır mı?" diye düşünüyorsanız, bunun cevabının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Seyrekleşen alanlarda çörek otu yağını kullanabilirsiniz.

İnce telli saçların kolaylıkla onarılmasını sağlıyor.

Çörek Otu Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Çörek otu yağını tek başına saç üzerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz farklı ürünlerle saç maskeleri hazırlayarak da saç üzerine uygulayabilirsiniz. Çörek otu yağını tek başına kullanmak istiyorsanız 2 yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. 30 dakika ila 1 saat arasına saçınızda kalması gereken çörek otu yağını, saç diplerinize ve saç uçlarınıza masaj yaparak yedirebilirsiniz. Belirlenen süre dolduğunda ise saçınızı yıkayarak çörek otu yağından arındırabilirsiniz.

Çörek Otu Yağı Saça Kaç Günde Bir Sürülür?

Çörek otu yağının saça pek çok fayda sağladığı biliniyor. Çeşitli saç maskeleri hazırlayarak saçınızda gönül rahatlığıyla çörek otu yağı kullanabilirsiniz. Peki, çörek otu yağı saça ne kadar aralıklarla sürülmeli?

Çörek otunu sürme aşaması kullanacağınız maskeye göre değişiklik gösterebiliyor. Yine de haftada 2 ya da 3 kez kullanmanız saçınızın sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Çörek Otu Yağı Saç Maskesi Nasıl Yapılır?

Saçların onarılması, saç beyazlamalarının önüne geçmek, saç çıkarmak ya da saç dökülmesi için çörek otu yağı kullanmak gerekiyor. Bunun için çeşitli maskeler kullanabilirsiniz.

Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız eğer, 1 yemek kaşığı çörek otu yağı ile 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağını karıştırarak kullanabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı mikrodalga fırında yaklaşık olarak 5 saniye ısıtabilirsiniz. Fazla sıcak olmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Aksi takdirde cildinize istemeden zarar verebilirsiniz. Isıttığınız karışımı 15 dakika boyunca kökten uca masaj yaparak yedirmeniz gerekiyor. 30 dakika boyunca beklettikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 2 defa yapabilirsiniz.

Kepek sorunu için ise 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1 yemek kaşığı çörek otu yağından bir karışım hazırlayabilirsiniz. Karışımı önce saç derinize, ardından tüm saçınıza uygulamanız gerekiyor. 45 dakika boyunca bekleteceğiniz maskeyi, süre sonunda saçınızdan arındırabilirsiniz. Bu uygulamayı ise haftada 3 kez tekrarlayabilirsiniz.

İnce telli saçları güçlendirmek için de bir maske tarifi bulunuyor. 2 su bardağı sıcak suya 10 adet ceviz yaprağı ilave etmeniz gerekiyor. Ardından 10 adet defne tohumu, 4 yemek kaşığı kına, 5 adet karanfil, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı da katarak kıvam almasını bekleyin. Maske hazır olduktan sonra saç diplerinizden saç uçlarınıza kadar sürebilirsiniz. Bu maskeyi saçınızda 1 saat bekletip, durulayabilirsiniz. Bu karışımı haftada 1 kez tekrarlamanız yeterli olacaktır.