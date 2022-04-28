Demirhindi Şerbeti Faydaları Nelerdir? Demirhindi Şerbeti Kilo Verdirir Mi, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Osmanlı saraylarında sıklıkla tüketilen demirhindi şerbeti faydaları bakımından ele alındığında ilk olarak sindirim sistemine olumlu etkileri dikkat çekiyor. İçeriğindeki C vitamini desteğiyle mide sorunlarının da önüne geçen bu özel demirhindi şerbeti kilo dengelemek için de kullanılıyor.

Demirhindi Şerbeti Nasıl Yapılır?

Günümüzde Ramazan aylarında iftar ve sahurlarda tüketilen demirhindi şerbeti ev ortamında kolayca yapabileceğiniz içeceklerden biridir. Özellikle de susuzluğu gidermesi sebebiyle sahurda oruca hazırlık olarak tüketilen demirhindi şerbetinin yapılışı şu şekildedir:

Malzemeler:

300 gram demirhindi,

5 su bardağı içme suyu,

3 yemek kaşığı toz şeker,

1 adet çubuk tarçın,

3 -5 adet karanfil.

Yapılışı:

Demirhindinin kabuklarını soyup tencereye alın.

Üzerine suyu ilave ederek 1 gece buzdolabında bekletin.

Ertesi gün tencereyi ocağa alarak maksimum 30 dakika kaynatın.

Ocağı kapatmanıza yakın şerbetin içerisine şeker, tarçın ve karanfili ilave edin.

Soğuduktan sonra süzerek servise hazırlayın.

Demirhindi Şerbeti Faydaları Nelerdir, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Şekersiz olarak da tüketilebilen demirhindi şerbeti faydaları bakımından günlük hayatta tüketilebilecek bir içecektir. Ekşimsi bir tadı olduğu için şekersiz tüketmekte zorlanırsanız servis esnasında içerisine bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Yaz aylarında da severek tüketebileceğiniz demirhindi şerbeti hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları nelerdir listeleyelim.

Kış aylarında sıkça rastlanan nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelir.

Kabızlığı önler.

Midede fazladan biriken asidin azalmasını sağlar.

Yağ oluşumun önüne geçer.

Bronşit gibi üst solunum yollarında meydana gelen hastalıklara iyi gelir.

Kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.

Kan şekerini dengeleme görevini üstlenir.

Sindirim sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlar.

Antioksidanlar açısından oldukça güçlüdür.

Kötü kolesterolü düşürür.

Eklem ağrılarında ağrı kesici olarak işlevi vardır.

Ağız yaraları için gargara niyetine kullanılırsa, yaraların kısa sürede iyileşmesini sağlar.

Demirhindi Şerbeti Nasıl Tüketilir?

Genellikle sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez tüketilebilen demirhindi şerbeti günde 2 bardaktan fazla içilmemelidir. Aşırı tüketilen demirhindi şerbeti fayda sağlayacağı yerde zarara sebebiyet verebilir. Özellikle de sürekli ilaç kullanıyorsanız, hamileyseniz, bebek emziriyorsanız ve kronik herhangi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzla görüşmelisiniz.

Doktorunuzun onayını almadan demirhindi şerbeti tüketmemelisiniz. Demirhindi şerbeti zararları düşünülerek bebeklere verilmemelidir. Herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet verebileceğini düşünerek bebek ve çocuklarınıza içirmemeye özen gösterebilirsiniz.

Demirhindi Şerbeti Kilo Verdirir Mi?

Formunu korumak isteyen kişilerin şeker koymadan tüketmesi gereken demirhindi şerbeti kilo vermenizi sağlar. Düzenli bir şekilde içmeniz gereken bu şerbetin en önemli özelliği obeziteye karşı direnç göstermesidir.

Özellikle bu alanda yapılan pek çok çalışma sindirim sisteminin hızlandırdığı için form korumada destekleyici olduğunu göstermektedir. Diyetinize ek olarak günde iki defa tüketebileceğiniz demirhindi şerbeti kan şekerinin düşmesini de engellediği için aniden ortaya çıkan tatlı krizlerinde de kurtulabilirsiniz.