Sivilceye Ne İyi Gelir Ve İzleri Nasıl Geçer? Evde Doğal Akne Ve Sivilce Kurutucu Bitkisel Çözümler!

Vücut tarafından salgılanan yağlar, bazı durumlarda doğal yollarda dışarı çıkamaz ve deri altında birikir. Bu da sivilcelerin oluşumuna sebep olur. Daha çok ergenlik çağında ortaya çıkan sivilce problemi, kronik bir hal alır ve uzun süreler boyunca devam ederse tedavi için çeşitli yöntemlere başvurmak gerekir. Eğer sivilce oluşumuna sebep olan etken bir hormonal bozukluk ya da hastalık ise tedavi için doktor kontrolünde bir yol izlemek gerekir. Zararlı alışkanlıklardan ötürü meydana gelen sivilce probleminin son bulması için ise bu alışkanlıklardan vazgeçerek daha sağlıklı bir hayat tarzı benimsenmelidir. Özetle sivilcelere kesin çözüm için öncelikle sivilce neden olur sorusunu doğru bir şekilde analiz etmek gerekir. Sivilceye ne iyi gelir ve nasıl geçer sorularına yanıt olarak verilen tarifler, sorunun kaynağı tespit edilip buna uygun bir tedavi yöntemi geliştirildikten sonra önem kazanır.

SİVİLCE TEDAVİSİ VE KURUTMAK İÇİN KULLANILAN TÜM YÖNTEMLER!

Sivilce ergenlik döneminden itibaren her yaş grubunda görülebilir, kadın ve erkeklerde sıklıkla görülen cilt hastalıklarından bir tanesidir. Son derece hassas bir cilt problemi olarak nitelendirilir. Dolayısıyla tedavi için kulaktan dolma bilgilerden uzak durulması şarttır. Bu bilgiler ışığında izlenecek bir tedavi yöntemi, sivilce oluşumunu engellemeyeceği gibi sivilce izlerinin meydana gelmesine de yol açabilir. Bu nedenle kalıcı sivilce izlerinin oluşumuna engel olabilmek için doğru bir tedavi yöntemi izlenmelidir. Bu doğrultuda sivilceye ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel tedavi ile nasıl geçer sorularına yanıt verdik. İşte yüzdeki ve vücudun diğer bölgelerinde sivilcelere ve sivilce izlerine kesin çözüm önerileri…

SİVİLCE NEDİR?

Tıp literatüründe akne vulgaris olarak tanımlanan cilt problemi, halk arasında sivilce olarak adlandırılır. Kıl foliküllerinin ve yap bezlerinin tekrarlayan bir cilt hastalığıdır. Yağ bezeleri cilt altında birikir ve sivilce oluşumuna neden olur. Yağ bölgesi olarak tanımlanan yüzde, sırtta, omuzlarda, burunda, kalçada, göğüs bölgesinde, sırtta ve boyun sıklıkla sivilceye rastlanır.

Sivilce yaşamsal faaliyetlere engel olan hayati bir problem değildir. Fakat bununla birlikte özellikle ergenlik çağındaki gençlerin psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu da sosyal hayatta birtakım problemlere yol açar. Eğer sivilce oluşumuna neden olan faktör akne ise ve bu durum kronik bir sorun halini almış ise bu durumda tedavi için doktor kontrolünde ve düzenli bir yol izlemek gerekir.

Sivilce daha çok ergenlik yaşlarında görülür. Bununla birlikte ergenlik çağından itibaren her yaş grubunda görülmesi mümkündür.

Sivilce problemine nadiren de olsa ergenlik döneminden önce çocukluk çağlarında rastlanabilir. Sebebin, anne sütünden çocuğa geçen hormonların etkisidir.

SİVİLCE NEDEN OLUR?

Sivilce ve akne neden çıkar? Tedavi için öncelikle bu sorunun yanıtının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Sivilceye neden olan şeyler konusunda birçok faktörden söz etmek mümkündür. İşte sivilce neden olur sorusunun yanıtları:

Çeşitli rahatsızlıkların belirtisi

Kozmetik ürünlerinin sık ve yanlış kullanımı

Stres ve endişe sebep olan durumlar

Hormonal faktörler

Genetik yatkınlık (Aşırı yağlı bir cilde sahip olmak)

Kullanılan ilaçların yan etkisi

Düzensiz ve sağlıksız beslenme

Sivilceye neden olan en önemli faktör genetik yatkınlık olarak değerlendirilir. Hormonal sebepler dolayısıyla yağ bezleri normalin üzerinde salgılanabilir. Bu da doğal olarak sivilce oluşumunu mümkün kılar.

Cilt yüzeyindeki yağ bezi kanalları, yağ bezi salgılarının fazla olması nedeniyle tıkanabilir. Bu durumda siyah nokta başta olmak üzere çeşitli cilt problemlerini doğurur. Bu siyah noktaların bilinçsiz bir şekilde sıkılması sivilce oluşumunu meydana getirir.

Yağ birikimi ve çeşitli cilt sorunları, ciltte bakterilerin çoğalması için uygun ortamı sağlar. Bu ortamda iltihaplı sivilcelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bazı durumlarda ise deri altı sivilce sorunu ile karşı karşıya kalmak olasıdır.

Sivilce problemi hormonal faktörlerden dolayı ortaya çıkmış ise sivilce ile birlikte adet döngüsünde düzensizlik, saç dökülmesi, tüylenme gibi problemler meydana gelebilir. Ergenlik çağındaki gençler özellikle sınav döneminde yaşadıkları stres sebebiyle sivilce problemi yaşar.

Yukarıda bahsi geçen faktörlerin yanı sıra sivilce, birtakım hastalıkların belirtisi olarak varlık gösterebilir. Bu durumda tedaviye başlamadan önce çeşitli test ve tahlillerin yapılması, sivilceye neden olan sağlık problemlerinin tespit edilerek buna göre bir tedavi yöntemi geliştirilmesi gerekir. Sivilce oluşumuna neden olması muhtemel sağlık problemlerinden bazıları şu şekildedir:

Şeker hastalığı (diyabet)

Tiroid hastalıkları

Bazı besinlerin tüketimi sivilce oluşumuna davetiye çıkarır. Sivilceye neden olan besinler şu şekilde sıralanabilir:

Şeker kamışı ve bal gibi tatlandırıcılar

Paket şeklinde satılan işlenmiş ve şeker açısından sakıncalı meyve suları

Beyaz un ile yapılan karbonhidrat ağırlıklı makarna gibi ürünler

Beyaz pirinç

Beyaz un ile yapılan tatlılar, ekmek ve krakerler

Hayvansal gıdalar

Baharat açısından zengin yiyecekler

Aşırı yağlı kızartma yemekleri

Fast food

Kuru yemişler

SİVİLCE BULAŞICI MI?

Sivilce, bulaşıcı bir cilt problemi değildir. Tedavi edilmediği takdirde, kulaktan dövme bilgiler ile tedavi süreci yönetildiğinde sivilce artışı söz konusu olabilir. Bununla birlikte sivilceyi sıkmak, iz bırakmasına sebep olabilir. Sivilce ilaç tedavisi kişiden kişiye göre değişir. Belirlenecek tedavi yöntemi, sivilcenin yerleşim yeri, şiddeti ve kişinin sağlık öyküsü baz alınarak seçilir.

SİVİLCEYE NE İYİ GELİR?

Sivilce tedavisi için, sivilceye iyi gelen besinlerden yardım almak mümkün. Fakat bu, akne tedavisine ihtiyaç duyulmadığı durumlar için geçerlidir. Eğer sorunun kaynağı hormonal sebepler ya da çeşitli hastalıklar ise bu durumda bir doktor yardımına ihtiyaç vardır.

Sivilceye iyi gelen ve sivilcelerin kurutulmasını sağlayan besin ögelerinin başında omega 3 yağ asitleri gelir. Bunula birlikte E vitamini ve çinko da cilt yüzeyinde varlık gösteren yaraların kısa sürede iyileşmesini ve doku hasarının giderilmesini mümkün kılar. Bu minerallerin cilde sağladığı fayda sayesinde cildin genç kalmasını ve yaşlanmasının önüne geçilmesi mümkün olur.

Sivilceye iyi gelen besinler, çaylar ve diğer bitkisel yöntemlerden faydalanırken, sivilceyi 1 günde kurutan mucize gibi yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. Kulaktan dolma bilgiler her zaman için başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Özellikle yüzdeki sivilcelerin doğru bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak, daha sonra iz kalmaması ve daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi adına oldukça önemlidir.

İşte sivilceye iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler:

Omega 3 yağ asitleri açısından zengin sardalya ve somon gibi deniz ürünleri

A, D ve E vitaminleri

Çinko

Yoğurt, peynir, kefir, ayran gibi probiyotik açısından zengin besinler

Polifenol açısından zengin yeşil çay

Zerdeçal

Tahıl açısından zengin besinler

Lavanta çayı

Ceviz yaprağı

Elma sirkesi

Limon

Sivilcelere iyi gelen bazı bitkisel tarifler:

Aşağıdaki tarifleri uygun miktarlarda karıştırarak sivilcelerin olduğu ilgili bölgeye haricen uygulayabilir, kısa süre içerisinde sonuç alabilirsiniz. Bu karışımların sivilce bölgesinde belirli bir süre bekledikten sonra durulanmasına ve haftada belirli bir sayının üzerinde bu yöntemlerin tekrar edilmemesine dikkat edilmelidir.

Limon suyu ve tarçın: Limon ve tarçın, antibakteriyel besinlerdir. Bu sayede sivilce oluşumunu engellemede önemli birer yardımcı olarak görülürler.

Maden suyu ve elma sirkesi: Haftada 3 seferden fazla olmamak kaydıyla yarımşar fincan maden suyu ve elma sirkesini sivilce bölgesine haricen uygulayabilirsiniz.

Limon ve aloe vera: Aloe vera, hemen her cilt hastalığının tedavisinde önemli bir bitkisel yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Limon ile birlikte hazırlanan karışımda, limonun deriye olan sert etkilerini yumuşatarak sivilce probleminin çözümüne katkı sağlar. Parlak ve lekesiz bir cilt görünümünü mümkün kılar.

SİVİLCE İZLERİNE NE İYİ GELİR?

Sivilce izlerinden kurtulmak için öncelikle lazer ve kimyasal peeling gibi yöntemler tercih edilir. Sivilce izleri, özellikle sivilce tedavisinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmediği kişilerde meydana gelir. Sivilcelerden geriye kalan izlerin, modern yöntemlerle ortadan kaldırabilir.

Sivilce izlerini, sadece cilt yüzeyindeki renk farkı olarak değerlendirmek eksik bir tanımlama olur. Bu renk ve seviye farkına, ciltte elastikiyet kaybı ve çekintiler de eşlik eder. Dolayısıyla izlerin yok edilmesi için bağ dokusunun yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Bütünsel bir tedavi süreci izlenmediği sürece sivilce izlerinin tam olarak ortadan kaldırılması ne yazık ki mümkün değildir.

LAZER TEDAVİSİ İLE SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

Sivilce izlerini yok etmek ve akneleri ortadan kaldırma için lazer tedavisinden yararlanmak mümkündür. Bunun için uygulanacak lazer tedavisinin çeşidine, kişinin cilt tipi ve rengi ile birlikte lekelerin durumuna bakarak karar verilir. Aynı zamanda tedavinin başarı oranını da bu faktörler belirlemektedir.

KİMYASAL PEELİNG TEDAVİSİ İLE SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

Kimyasal peeling, uzun yıllardır çeşitli cilt problemlerinin tedavisi için başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Basit bir şekilde tanımlamak gerekirse, cildin üst tabakasının peeling işlemi yardımı ile soyulması olarak tanımlanabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, cildin alt tabakalarında oluşan sivilce izlerinin tedavi için kimyasal peeling yöntemi uygun bir seçenek olmayabilir.

SİVİLCE NASIL GEÇER?

Doğal ve bitkisel yöntemlerin fayda göstermediği, akne ve benzeri problemler dolayısıyla meydana gelen sivilcelerin tedavisi için birtakım yöntemler mevcuttur. Sivilce tedavisi nasıl yapılır noktasında aşağıdaki yöntemlerden izlenmesi uygun görülebilir:

Krem tedavisi: Sivilceye sebep olan siyah noktaların temizlenmesi için birtakım asitlerin etken maddesini oluşturduğu kremlerden faydalanmak mümkündür. Özellikle iltihaplı sivilcelerin tedavisi için bu kremlerin kullanılması uygun görülür.

Sistemik tedavi: Orta ve şiddetli akne vakalarının sebep olduğu sivilce probleminin tedavisi için oral yoldan ilaç kullanımı uygun görülebilir. Ayrıca A vitamini takviyesi de sistemik sivilce tedavisi için uygun görülen yöntemlerden bir tanesidir.

Diğer tedavi yöntemleri: Akne sebebiyle oluşan sivilcelerin tedavisi için kimyasal cilt soyma olarak adlandırılan peeling tedavisine başvurulabilir. Bununla birlikte lazet tedavisi de sivilcelerin yok edilmesini mümkün kılan yöntemlerden bir tanesidir. Tedavinin süresi ve şiddeti ise yukarıda da bahsi geçtiği üzere cilt tipine, problemin şiddetine ve kişinin sağlık durumuna göre belirlenir.

SİVİLCE EVDE DOĞAL YÖNTEMLERLE NASIL GEÇER?

Sivilce problemini evde uygulayacağı yöntemler ile geçirmek isteyenler için "Sivilceyi ne geçirir?", "Sivilceye ne iyi gelir?" soruları önem taşıyor. Sivilce kurutucu bitkisel yöntemler olduğu gibi dikkat edilmesi gereken bazı davranışlar ile de hem sivilce oluşumunu önlemek hem de mevcut sivilcelerin iz bırakmadan ortadan kalkmasını sağlamak mümkündür. Öncelikle sivilce tedavisi için bir doktor kontrolünde cilt temizliği yaptırmak, bilinçsiz cilt bakımı işlemlerinden uzak durmak son derece önemlidir.

Sivilceleri yok etmek ve sivilcelerin yoğunluk gösterdiği ilgiyi bölgede cilt temizliği yapmak için uzman olmayan kişiler tarafından önerilen yöntemlerden uzak durulmalıdır. Yoğurt, diş macunu gibi ürünlerin sivilcelerin üzerine uygulanması faydadan çok zarara sebep olacaktır.

Sivilcelerin doğal yollardan geçmesini sağlamak için aşağıdaki önerilere dikkat edilmesi gerekir:

Özellikle tıraş olurken dikkatli olunmalı, sivilceler jilet veya kullanılan tıraş ürünü sebebiyle patlamasının önüne geçilmelidir.

Akne kapatıcı ürünlerin kullanımından uzak durulmalıdır. Akne temizliği mutlaka bir doktor kontrolünde gerçekleştirilmelidir.

Sivilcelerin patlatılması son derece sakıncalı bir davranıştır. Bunun yerine sivilce kurutucu ürünlerin kullanımına başvurulması gerekir.

Yalnızca yumuşak sabun veya cilt temizleyici ürünler kullanılmalıdır.

Yüz ve sivilcelerden etkilenen diğer bölgeler günde iki kez yıkanmalıdır.

KOZMETİK ÜRÜNLER İLE SİVİLCE KURUTULUR MU?

Sivilce probleminin söz konusu olduğu hassas ciltlerde, sivilce izleri için su bazlı kremler kullanılabilir. Cilt temizleme görevi gören kozmetik ürüneler, cildin nemlenmesini ve canlı bir hal almasını sağlayabilir. Ancak sadece sivilce kurutma görevi görmesi için kozmetik ürünlerden yardım almak mümkün değildir. Sivilcelerin kesin çözümü için uzman yardımı doğrultusunda bir tedavi yöntemi izlenmesi gerekir. Kozmetik ürünler, ancak bu süreçte yardımcı görev görebilir.

SİVİLCE NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR?

Sivilcelerin tamamen kaybolması biraz süre alabilir. Buradaki biraz kavramını problemin şiddeti ve kişinin sağlık durumu ile alışkanlıkları belirler. Tedavi sürecinde kullanılan en etkili sivilce ilaçlarında daha ciddi bir ilerlemeden bahsedilmek için belirli bir süreye ihtiyaç vardır. Problemin tamamen ortadan kaldırılması ve sivilcelerin yok edilmesi için birkaç aylık sürecek bir tedavi gerekebilir. Bu sebeple sivilce tedavisinde sabırlı olmak ve doktor tarafından uygun görülen direktiflere harfiyen uymak şarttır.

SİVİLCELERİ YOK ETMEK İÇİN NE YAPILIR?

Sivilceleri tamamen yok etmek, bu sivilcelerin iz bırakmadan ciltten yok edilmesini sağlamak özellikle ergenlik döneminde bu problemle baş başa kalan kişiler için oldukça önemli bir durumdur. Yüzdeki sivilceler nasıl geçer noktasında uygulanacak yöntemler, daha sonra oluşması muhtemel psikolojik sorunların önüne geçecektir.

Sivilcelerin üzerine kapatıcı kozmetik ürünler sürmek ve bu şekilde sivilce izlerinin görünmemesini sağlamak sadece kalıcı bir çözümdür. Sivilcelere kesin çözüm için kesinlikle bir cilt doktorundan yardım alınmalıdır ve uygun görülen tedavi yöntemine sadık kalınmalıdır.

SİVİLCE SIKILIR MI?

Sivilceleri sıkmak doğru mu? Bu soruya verilen cevapların pek çoğu, sivilce tedavisinde doğru bilinen yanlışlar listesinde ilk sırada gelmektedir. Yaygın olan görüşe göre sivilcelerin sıkılması cildin temizlenmesini sağladığı yönünde bir düşünce mevcut olsa da bu doğru değildir. Zira sivilceleri sıkmak derinin zarar görmesine sebep olur. Sıkılan sivilceden yayılan sıvı enfeksiyonun yayılmasına sebep olabilir ve sivilce probleminin tamamen çözülmesi için ihtiyaç duyulan sürenin uzaması söz konusu olabilir.

SİVİLCELİ CİLT BAKIMI NASIL YAPILMALIDIR?

Sivilce oluşumuna uygun olan hassas ciltlerin bakımı da aynı şekilde hassas olmalıdır. Sivilce probleminden muzdarip olup bu problemi doktor kontrolünde yenmek isteyen kişiler, yüzünü özel sabunlar veya doktor tarafından kullanımı önerilecek jel solüsyonlarla yıkamalıdır. Bu yıkama işleminin kaç defa olacağı da yine doktor tarafından belirlenecektir.

Sivilceli ciltler leke oluşumuna elverişlidir. Bu nedenle güneşlenirken yağsız güneş kremleri tercih edilmeli, bronzlaştırıcı yağların kullanımından uzak durulmalıdır. Yağsız güneş kremleri aynı zamanda cildi nemlendirir ve tahriş oluşumunun önüne geçer.

Siyah noktaların ve sivilcelerin sıkılması son derece sakıncalı bir davranıştır. Siyah nokta temizliği dermatolog tarafından yapılmalıdır. Sivilce ilacı kullanan kişiler ise ilaçların sebep olduğu kuruluk ve tahrişi önlemek için yağsız cilt nemlendiricileri kullanabilir.