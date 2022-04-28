İsiliğe Ne İyi Gelir? Evde Doğal Yöntemlerle Yetişkinlerde ve Bebeklerde İsilik Nasıl Geçer?

İsilik tıbbi ismi ile miliaria (miliyer); cildin kabarıp, kızarması ve kaşınması ile kendini gösteren bir cilt döküntüsü yani deri hastalığıdır. İsilik her ne kadar bebek hastalığı olarak bilinse de, çocuklarda ve yetişkinlerde de isiliğe rastlamak mümkündür. İsiliğin oluşmasındaki ana etmen sıcak ve nemli havadır. İsilik genellikle kendiliğinden geçmektedir, lakin bazı ender durumlarda tıbbi müdahale zorunlu hale gelebilmektedir.

İSİLİK NEDEN OLUR?

İsilik genellikle bebeklerde görülen bir rahatsızlıktır. Buna karşılık çocuklarda ve yetişkinlerde dahi isilik oluşması mümkündür. İsilik genellikle 3-4 gün içerisinde kendiliğinden iyileşmektedir. Bebeklerde ortaya çıkan isilik, bebek için oldukça can sıkıcı bir durumdur. Peki bebeklerde isilik neden olur?

Bebeklerde isilik genellikle popo, göğüs, koltuk altı ve dirsek içi bölgelerinde görülmektedir. Bebeklerde isilik görülmesinin başlıca nedeni kalitesiz bez kullanımıdır. Bebekler için üretilen bazı bezler havayı geçirmemektedir. Bu durum sonucunda bebeklerde sıcaklığa bağlı terlemeden mütevellit isilik meydana gelmektedir. Bebeklerde isilik oluşmasının önemli bir nedeni ise bebeğin ter bezlerinin yeteri kadar gelişmemesi olabilmektedir. Bebeklerde isilik görülmesinin diğer sebepleri arasında; dar kıyafetler, kalın ve sentetik kumaş tercihi, yeterli sıklıkta bez değiştirilmemesi, cilt hassaslığı ve bebeğin düzenli olarak yıkanmaması yer almaktadır.

Çocuklarda ve yetişkinlerde isilik oluşmasının başlıca nedeni sıcak ve nemli havadır. Zira isilik, terin gözeneklerden atılamaması ve cildin içinde sıkışıp kalması nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple yaz aylarında yetişkinlerde isilik oluşabilmektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde isilik oluşmasının diğer nedenleri ise; uzun süreli yatak istirahati, sıcak havalarda fazla fiziksel aktivite yapmak, yanlış giysiler tercih etme, yeterli sıklıkta duş almama, yoğun miktarda kozmetik ürün kullanma ve bazı ilaçlar olarak sıralanabilmektedir.

İsilik, her ne kadar alerjik bir reaksiyon olarak halk arasında düşünülse de aslında değildir. Lakin alerjik bir durum sonucu da isilik oluşması mümkündür. Yani "alerjik isilik neden olur?" sorusunun cevabı; alerji sonrası cildin hassaslaşmasıdır.

İSİLİK BELİRTİLERİ

İsilik belirtileri yaş grubu gözetmeksizin ortaktır. Yani hem bebeklerde, hem çocuklarda, hem de yetişkinlerde isilik kendini benzer şekilde göstermektedir. İsilik belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Ciltte meydana gelen minik pembe-kırmızı lekeler,

Ciltte kızarıklık,

Ciltte hafif şişlik,

Kızaran bölgelerde kaşıntı ve bazen acı hissi

BEBEKLERDE İSİLİĞE NE İYİ GELİR?

İsilik tedavisi oldukça kolay bir hastalıktır. Bebeklerde isiliği geçirmenin birçok yolu vardır. Bunlardan ilki kaliteli bez kullanılmasıdır. Bebeğin cildine uygun olarak tercih edilen bez, isilik oluşuma engel olacaktır. Bunun yanı sıra bezi düzenli olarak değiştirmek, bebeği düzenli olarak yıkamak ve pudra kullanmak da isiliğe iyi gelecektir. Ayrıca bebeklerin kıyafet seçimi de isilik üzerinde etkilidir. Dar, kalın ve sentetik kumaşlar yerine bebeklerde geniş, rahat ve pamuklu kumaşlardan yapılma giysiler tercih edilmelidir. Zira böylece bebeğin vücudu hava alabilecek ve isilik oluşumunu önleyecektir. Tüm bunlara rağmen isilik geçmez ise bebeğin doktora götürülmesinde fayda bulunmaktadır. Zira kimi durumlarda isilik için ilaç tedavisi gerekebilmektedir.

YETİŞKİNLERDE İSİLİK NASIL GEÇER?

Yetişkinlerde isilik tedavisi evde rahatlıkla uygulanabilir niteliktedir. Yetişkinlerde isiliği geçirmek için öncelikle giyim tarzında bir değişikliğe gidilmelidir. Zira kalın, dar ve hava geçirmeyen kumaşlar isiliği arttırmaktadır. Bu nedenle isiliği olan kişinin geniş, rahat ve pamuklu kumaşlı kıyafetler tercih etmesi gerekmektedir. Buna ek olarak kişisel hijyen ürünlerinde de yapılacak birkaç değişiklik isiliğin artmasına engel olacaktır. Örneğin cildi kurutmayan doğal sabunların tercih edilmesi isilik tedavisi için önemlidir. Ayrıca isilik oluşmuş bölgeye soğuk kompres uygulanması ve o bölgenin serin tutulması da iyileşmeyi hızlandıracaktır.