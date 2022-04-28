Kalp Çarpıntısına Ne İyi Gelir? Evde Doğal Yöntemlerle Kalp Sıkışması ve Çarpıntı Nasıl Geçer?

Kalbinizin ortalama hızı olan 100'den 140 ve üstü bir hız aralığında hızlanan kalbinizde, kalp çarpıntısı sağlık problemi meydana gelmektedir. Kalp çarpıntısı, farklı sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Genellikle stresli yaşam tarzına sahip olan kişi kalp çarpıntısı problemi ile karşılaşılmaktadır. Vatandaşlar tarafından bu durum hakkında merak edilen birkaç konu bulunmaktadır. Bunlardan birisi kalp çarpıntısı ne kadar sürer? Konusudur. Yaklaşık olarak 20 dakika boyunca bir kalp çarpıntınız meydana gelebilmektedir. Kalbinizin hızında artış, nefes darlığı gibi rahatsızlık veren bir durum ile karşı karşıya kaldığınız zaman mutlaka bir doktorunuza danışınız. Kalp çarpıntısı nedenleri ve belirtileri? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kalp çarpıntısı nasıl olur? Kalp çarpması anında ne yapılmalı? İşte detaylar.

KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?

Kalp çarpıntısı sağlık sorunu genellikle kalp hızının 140 üstü değerlere çıkması olarak görülmektedir. Kalp çarpıntısının, heyecan, stres, hızlı koşma ya da aşırı kafein tüketimi kaynaklı fizyolojik ya da kalp ritim bozukluğu gibi problemlerden de kaynaklı olabilir. Kalp çarpıntısına yatarken ve aniden kapılabilirsiniz. Ani kalp çarpıntısı, stres, travma, kalp ritim bozukluğu gibi sorunlardan meydana gelmektedir. Bu durumda derin derin nefes alın ve bolca dinlenmeye özen gösteriniz. Yatınca başlayan kalp çarpıntısı ise bazı hastalıklardan kaynaklı olabilmektedir. Doğuştan kalbin hasar görmesi, kalp ritminde hasar meydana gelmesi gibi sorunlardan kaynaklı olunabilir. Hamilelikte kalp çarpıntısı genellikle kan hacminde artış, duygusal ve psikolojik faktörler, kansızlık gibi problemlerden kaynaklı olunabilir.

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KALP ÇARPINTISINA NE İYİ GELİR?

•Kalp çarpıntınız var ise doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri kedi otu bitkisi tüketmek. Kedi otunu sıcak su ile demledikten sonra içiniz. Bu besin, oluşan çarpıntıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

•Bir diğer bitkisel yöntem ise nane bitkisi tüketmektir.

•Sofralarımızda yemeklere lezzet katmak için kullanılan kekik bitkisini tüketmeniz kalp çarpıntınızı hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

KALP ÇARPINTISI NASIL GEÇER?

Kalp çarpıntısı hissettiğiniz zaman derin derin nefes almaya çalışın. Bunu tekrarlayın her seferinde. Daha sonra bir yerde oturup dinleniniz. Bir bardak su içip derin derin nefes almaya tekrar edin. Yüzünüze soğuk su çapın. Valsalva manevrası uygulayınız.

KALP ÇARPINTISI NEDENLERİ

•Kalp çarpıntısının nedenlerinin en başında en çok kalp yetmezliği sorunu neden olmaktadır.

•Daha sonra kalp kası hastalığı

•Belirli ilaçlara tepki

•Uyuşturucu madde kullanmak

•Kalp kapakçık hastalığının meydana gelmesi durumu,

•Kalp tümörleri,

•Kalpteki enfeksiyon ve bakteriler,

•Tiroid bezinin fazla çalışmasından neden olunabilinir.

•Kalbin bazı doğuştan sorunlar meydana gelmesi,

•Çok fazla alkol tüketimi sorunu da kalp çarpıntısına neden olan durumlardan biri haline gelmektedir.

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KALP ÇARPINTISI NASIL OLUR?

Kalp çarpıntısı genellikle, heyecanlanma, aşırı strese kapılma, hızlı koşma veya aşırı kafein tüketimi sonucu oluşan bir durumdur. Ayrıca kalp ritim bozukluğu hastalığında da kaynaklı bir durum olmaktadır.

KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ

•Kalp çarpıntısının ilk belirişi genellikle nefes darlığı

•Bayılma

•Kalp atışlarınızı hissetme durumu,

•Göğüste rahatsızlık ve boğulma hissi,

•Baş dönmesi

•Nabızda artış

KALP ÇARPINTISI ANINDA NE YAPILMALI?

Kalp çarpıntısı durumu ile karşı karşıya kaldıysanız eğer, derin nefes alıp sakin bir yerde oturup dinlenmeye gayret gösteriniz. Daha sonra çarpıntı hissi devam ediyor ise bir bardak su içip sakinleşmeye çalışınız. Eğer ki dinlendiğiniz takdirde hala devam ediyor ve bununla beraber baş dönmesi, göz kararası ve fenalık geçirme gibi bir durum oluyorsa mutlaka etrafınızda bulunan birinden yardım isteyiniz.