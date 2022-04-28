Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Besinler, Doğal Tedavi Yöntemleri İle Anemi Nasıl Geçer?

Kan hayati önem taşıyan bir sıvıdır ve eksikliklerinde vücutta bir takım semptomlar görülebilir. Bu sıvının vücutta yeteri kadar bulunması açısından bazı vitamin ve minerallerin düzenli bir şekilde alınması gerekir. Aynı zamanda birtakım besinlerin alınmaması ve çeşitli hastalıklar sebebi ile kansızlığı engelleyen demir, B12 ve folik asit gibi besinlerin kıtlığı sonucu kansızlık meydana gelebilir. Bu noktada kansızlığın oluşumu kaçınılmazdır. Gündelik yaşamı etkisi altına alan kansızlık, tedavi edilmediğinde beraberinde daha ciddi sağlık problemlerini doğurabilir. Peki, kansızlığa ne iyi gelir? Kanı yükseltmek için ne yapılmalı? Demir açısından zengin besinler nelerdir? B12 ve demir eksikliği için ne yemeli? İşte kansızlık hakkında merak ettiklerinizin yanı sıra kansızlığa iyi gelen bitki çayları ve kansızlığa iyi gelen pekmez türleri…

KANSIZLIK TEDAVİSİ

Kansızlık tedavisinde çeşitli yöntemler mevcuttur. Burada asıl hedef, kırmızı kan hücresi sayısını arttırmaktır. Bu sayede kandaki oksijen miktarının arttırılması sağlanır. En önemlisi de tedavi için kansızlığın tipi ve nedenine uygun bir yöntemin seçilmesi gerektiğidir. Kişinin akut ve kronik rahatsızlıkları, böbrek ve karaciğer işlevleri bakımından bazı tetkikleri, vitamin ve mineral depoları incelenerek bu bağlamda gereken tedavi biçimi uygulanmalıdır.

KANI YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPMALI?

Kansızlık vücutta basit bir eksiklik gibi görülse de yaşamı derinden etkileyen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkabilir. Gün içinde ruh halinden uyku düzenine kadar yarattığı sorunlar enerjinin yoğun bir biçimde tükenmesine, özellikle iş hayatında konsantre olamama gibi nedenlerle psikolojik problemleri de beraberinde getirebilir. Gün içinde üşüme ile de kendini gösteren kansızlığa ek olarak halsizlik ve yorgunluk hali yaşıyorsanız bu konu ile alakalı olarak özel uzman kontrolünden geçmeniz gerekir. Kanı yükseltmek için uygulayabileceğiniz basit bir yöntem ise kan değerlerini arttıran sağlıklı yiyecekleri düzenli olarak tüketmektir.

B12 VE DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN NE YEMELİ?

B12 vitamini eksikliği için özellikle karaciğer, dalak benzeri sakatatların tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca istiridye, midye, karides, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi deniz ürünleri de eksikliği tamamlamak için tüketilebilir. Özellikle B12 vitamini yönünden zengin olan yumurtanın yanı sıra süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerini tüketebilirsiniz. Demir eksikliğini gidermek için yine sakatatlara ilave olarak kırmızı et, ıspanak, börülce, mercimek, nohut çekirdeksiz üzüm, kabak, pekmez ve yulaf ezmesi iyi birer seçenektir.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI

Bazı besinlerin yanı sıra kansızlığa bitki çayları da fayda sağlamaktadır. Bu bitki çaylarının yapılışlarından biraz bahsedecek olursak; işte konuyla ilgili detaylar;

Rooibos çayı, bir tatlı kaşığı rooibos çayına 250 ml, kaynamış su eklenir ve demlemeye bırakılır. Çayın tadından hoşlanmazsanız içine bir miktar süt ekleyebilirsiniz.

Pek çok faydası ile bilinen ısırgan otu çayı kansızlığa iyi gelen bitki çayları arasında yer alır. Hazırlamak için; 4 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan yaprağını 250 ml. suyun içine atın ve 1 dakikaya yakın kaynamaya bırakın. Demlenen çayı süzün ve günde 2 defa içmeye özen gösterin.

Melisa çayı yatıştırıcı özelliğinin yanı sıra kaynatılıp tüketildiğinde kansızlık sorununa yardım sağlayabilir. 1 çay kaşığı kurutulmuş melisa yapraklarını bir bardak sıcak suya ekleyin ve 10 dakika demlemeye bırakın. Günde 2 defa ister sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz.

Limon otu çayı için 30 gr. kurutulmuş limon otuna 1 lt. kaynamış su ilave edin ve 20 dakika demlemeye bırakın. Aynı şekilde günde 2 kere içilmesi tavsiye edilir. Tatlandırmak için bal ilavesi yapabilirsiniz.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN PEKMEZ

Kansızlık için ideal bir besin olan keçiboynuzu pekmezi demir bakımından zengindir. Aynı zamanda dut ve üzüm karşımı pekmez, yüksek oranda B12 ve demir içermektedir. Bu bağlamda kansızlığa iyi gelen besinler arasında yer alır.

İBRAHİM SARAÇOĞLU İLE KANSIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER

Prof. Dr İbrahim Saraçoğlu'nun kansızlığa iyi gelen çeşitli kürleri son dönemde çok ilgi görmektedir. Kürlerin yanı sıra kansızlığa iyi geldiğini açıkladığı bazı besinler bulunmaktadır. Bu besinler ciğer, ısırgan otu, üzüm, dut, arslan pençesi, kereviz ve ıspanak gibi bazı sebzelerdir.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER

C vitamini demir emilimini arttırmaya yardımcı olur. Demir desteği alındığında 1 bardak taze portakal suyu içmek emilimi arttırmak için faydalı olabilir. Demir kaynaklı besinlere ek olarak öğünlerin yanı sıra bol yeşillik tüketmeli ve kalsiyumdan zengin besinler ara öğünlerde tercih edilmelidir. Kansızlığa iyi gelen besinleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Kırmızı et

Hindi, tavuk

Somon, ton balığı

Soya fasulyesi, tofu

Kuru bakliyatlar (fasulye, nohut, mercimek, barbunya v.b)

Ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar

Börülce, bezelye, fasulye ve yeşil biber

Maydanoz, nane, ıspanak roka, brokoli, pazı gibi sebzeler

Portakal, dut, muz, çilek ve kavun gibi meyveler

Tahin, pekmez, kuru üzüm, kuru erik ve hurma gibi yiyecekler

KANSIZLIK YAPAN YİYECEKLER

Bazı yiyecekler vücutta demirin emilimini zorlaştırabilir. Bunlar çay, kahve, lif, soya proteini ve yumurta beyazıdır. Yemeklerde çay kahve tüketimi sınırlandırılmalı hatta ara öğünlerde içilmesi önerilmektedir. Çaydaki fitat ve tanenlerin demir emilimini azaltmasını engellemek adına açık ve limonlu bir çay içmekte fayda vardır.