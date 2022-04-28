Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Kusmaya Ne İyi Gelir? Çocuklarda, Bebeklerde Mide Bulantısı, İshal ve Aşırı Kusma Nasıl Geçer?
Giriş Tarihi: 28.4.2022 11:39 Son Güncelleme: 28.4.2022 11:39

Kusmaya Ne İyi Gelir? Çocuklarda, Bebeklerde Mide Bulantısı, İshal ve Aşırı Kusma Nasıl Geçer?

Kusmaya Ne İyi Gelir? Çocuklarda, Bebeklerde Mide Bulantısı, İshal ve Aşırı Kusma Nasıl Geçer?

Kusma, genelde mide bulantıları ile başlayan ve daha sonra mide içerisinde besinlerin ağız yoluyla dışarı atılması olayına denir. Kusma olayı hastalık olarak tanımlanmaz daha çok hastalığın belirtisi, habercisi olarak nitelendirilir. Kusma her yaş grubu insanlarda görülür. Bebeklikten başlayıp çocukluk ve yetişkinlik döneminde de görülebilen bir olaydır. Bebeklerde kusma çoğu zaman normal karşılanırken yetişkinlerdeki kusmanın sebebi genel olarak viral enfeksiyonlar olduğu görülmüştür. Bebek ve çocuklarda mide bulantısı, ateşlenme ve öksürük gibi şikayetler kusma ile beraber ortaya çıkar. Bu durumda kusmaya ne iyi gelir? sorusu ön plana çıkıyor. Kusmayı ne keser, nasıl geçer? İşte evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri.

Halk arasında en çok bilinen kusma olayı hamilelik döneminde olan kusmadır. Ya da yediğimiz bir şeyden dolayı midemizin bulanması ile beraber kusmanın gerçekleşmesidir. Bunlarla da sınırla kalmayıp alkol tüketimi sonrası kusma olayı çok sık görülen bir durumdur. Fakat bunların dışında da kanser hastalarının kullandıkları ilaçlardan dolayı mide bulantısı ve kusma çok sık görülebilmektedir. Kusmanın bunlardan çok farklı farklı nedenleri vardır. Rahatsızlığın tedavisinde kusmaya neden olan etkenler ortaya çıkartılarak o etkene yönelik tedavi uygulanmaktadır. Kusmaya iyi gelen bitkisel ve doğal yöntemleri incelemek için konuyla ilgili hazırladığımız kusmaya ne iyi gelir ve nasıl geçer içeriğini inceleyebilirsiniz. İşte kusmayı kesen evde doğal ve bitkisel tedavi çözümleri...

Kusan kişiye ne iyi gelir?

Kustuktan sonra mideye ne iyi gelir?

Kusan çocuğu ne rahatlatır?

Saraçoğlu mide bulantısına ne iyi gelir?

KUSMAYA NE İYİ GELİR?

ZENCEFİL

Sindirim sistemi bozuklukları sorunlarında yararlı bir bitkidir. Özellikle mide bulantılarına iyi gelen bileşenler içerir. Zencefili dilimleyip, sıcak suyun içine atın. İyice demleyip için. İster toz, ister taze şekilde tüketebilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI

Mide bulantısına iyi gelen çaylardan biri de papatya çayıdır. Bir bardak sıcak suyun içine kurumuş papatyayı atın. 5-10 dakika demleyin. Daha sonra tatlandırıcılarla tatlandırarak içebilirsiniz.

REZENE ÇAYI

Mide ağrıları şikayetlerinde ve bağırsak ile ilgili sorunlarda rezene çayının faydası neredeyse herkes tarafından bilinir. Çok sıcak olmamak kaydıyla ılık bir çay yaparak içebilirsiniz.

NANE KEKİK ÇAYI

Nane ve kekik karışımı bir çay yaparak tüketirseniz mide ağrısı, bulantısı gibi sorunlardan kurtulabilirsiniz. Bu iki bitkinin faydaları saymakla bitmez. Bir su bardağı sıcak suyun içine 1 çay kaşığı kekik ve nane atın. Bardağın ağzını kapatarak 5 dakika bekleyin. Daha sonra tüketin.

YOĞURT

Mide bulantısı ile beraber gelen kusma problemi için yoğurt tutucu bir görev görür. Doğal ya da taze bir kase yoğurt yiyerek mide bulantınızı dindirebilirsiniz.

PATATES

Patatesi haşlayarak üzerine biraz tuz dökerek tüketirseniz mide bulantınızı alacaktır. Ağzınıza kadar kusma hissi geliyorsa bu yöntemi deneyebilirsiniz.

KUSMA NASIL GEÇER?

Kusma olayı bir reflekstir. Ne kadar rahatsız edici bir durum görünse de aslında kişi için rahatlama sağlar. Midedeki zararlı ya da fazlalıkların atılmasında önemli rol oynar. Eğer mideniz çok aşırı bulanıyor ve kusmayı önlemek istiyorsanız şu yöntemleri deneyebilirsiniz…

  • Mide bulantısına karşı ilk önlem uygun bir yere geçip oturmak ve uzanmaktır.
  • Derin derin nefes alıp verin. Ardından az bir miktar su içebilirsiniz.
  • Mide bulantısı ilaçları kullanarak önlem alabilirsiniz.

KUSMAYI NE KESER?

Kusma problemini ortadan kaldıracak yiyecek ve içecek listesi şunlardır:

  • Patates püresi
  • Tuzlu krakerler
  • Ekmek
  • Pilav ve makarna (yağsız)
  • Elma, muz, şeftali
  • Yoğurt ve nişasta karışımı
  • Çorba (tavuk suyu olabilir)
  • Aromaterapi, kokuları kullanarak yapılan çözüm yöntemidir.
  • Akupresür ya da akupunktur, el bileğinin iç tarafına işaret ve orta parmağımızı kullanarak tam merkez noktasına baskı uygulamaktır.

SIK SIK KUSMAYA NE İYİ GELİR?

Eğer kusma şikayeti çok sık varsa ve sürekli mide bulantısı oluyorsa bu durumda yapmanız gereken ilk şey uzman bir doktora gidip kusmanın altında yatan nedenleri bulmanız gerekir. Tedavi kusmaya neden olan etkeni belirleyip ona göre uygulanmalıdır. Özellikle sık sık kusma durumunda kilo kayıpları da görülebilmektedir. Halsizlik, baş ağrısı ve ateşlenme gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

KUSTUKTAN SONRA MİDEYE NE İYİ GELİR?

Mide bulantıları hem ishal hem kusma yaparak iki şekilde de boşaltım sistemlerini çalıştırır. Kusma olayından sonra bir rahatlama hissi gelir. Fakat kusma rahatsız edici bir durum olduğu için etkisinden bir an önce kurtulmak isteriz. İşte ishal ve kusmaya ne iyi gelir? Sorusunun yanıtı.

  • Taze nane
  • Nane limon çayı
  • Papatya çayı
  • Zencefil çayı
  • Rezene
  • Karanfil çayı
  • Patates püresi
  • Yoğurt

ÇOCUKLARDA KUSMAYA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda kusmanın nedenleri için araştırma yaptığımızda karşımıza gıda zehirlenmesi, viral enfeksiyonlar, araç tutması, yüksek ateş ve öksürük kusmanın en çok görülen karşılaşılan nedenleridir. Bağırsak tıkanıklığı sorunu da bebeklik yaşında görülen bir rahatsızlık olup sürekli kusma nedenleri arasındadır. Çocuk kusmaya iyi gelen bitkisel yöntemler sıralamak gerekirse; muz, elma, fındık ezmesi, tavuk suyu çorbası, ekmek, tost, yoğurt ve nişastadır.

KUSMA NEDEN OLUR?

Kusmaya neden olan birçok etkenin olduğundan bahsetmiştik. Bunlar arasından en çok neden olan etkenleri sıralamak gerekirse şöyle bir liste karşımıza çıkıyor…

  • Alkol tüketimi
  • Kemoterapi ilaçları
  • Gıda zehirlenmesi
  • Migren
  • Menenjit
  • Mide ve bağırsak enfeksiyonları
  • Hassas bağırsak sendromu
  • Anoreksiya ve blumia gibi yeme bozuklukları
  • Apandisit
  • Beyin tümörü
  • Crohn hastalığı
  • Çölyak hastalığı
  • Laktoz intoleransı
  • Araç içinde mide bulantısı

HAMİLELİKTE KUSMA NE ZAMAN BAŞLAR?

Anne adayları hamileliğin ilk 3 ayında yoğun şekilde kusma sorunu yaşayabilir. Vücudun ve hormonların değişimi anne adaylarını bu dönemde strese sokabilir. Fakat stres kusmayı tetiklediği için hamile kadınların bu süreçte daha bilinçli olması gerekir. Hamileliğin etkileri olduğunu kabullenmek ve o yönde motive olmak anne adaylarında kusma probleminin azalmasını sağlar. Kusma gebeliğin 4. Ayından sonra giderek azalabilir.

KUSTUKTAN SONRA NE YAPMALI?

Kusma olayı gerçekleştikten sonra elimizi ve yüzümüzü yıkayıp derin bir nefes alarak önce kendimize gelmeliyiz. Varsa kolonya tarzı ferahlatıcı kokulardan koklamalıyız. Daha sonra bulunduğumuz yerde uygun bir yere uzanıp bir müddet dinlenmeliyiz. Kustuktan sonra ne yenir? Sorusu içinde; acıkma problemine karşın en az yarım saat bekleyip ondan sonra hafif besinler tüketmeliyiz. Öneri olarak ılık çorbalar ile başlayabilirsiniz.

KULLANICILARIN MERAK ETTİĞİ DİĞER SORULAR

Kusan kişiye ne iyi gelir?

Pirinç, elma püresi, muz, tost, makarna ve patates gibi sindirimi basit ve sizi rahatsız etmeyecek besinleri tüketebilirsiniz.

Kustuktan sonra mideye ne iyi gelir?

Kustuktan Sonra Ne Yapılır, Yenir?Oda sıcaklığında su.Nane limon çayıMuz.Zencefil çayıKaranfilli su.

Kusan çocuğu ne rahatlatır?

Su kaybı belirtileri gözlenmiyorsa, yaş gruplarına uygun olarak normal beslenme; küçüklerde anne sütü, daha büyük çocuklarda su, sulandırılmış meyve suyu, ayran, yoğurt, patates ve ekmek sık aralıklarla ve küçük miktarlarda verilmesi etkili olacaktır.

Saraçoğlu mide bulantısına ne iyi gelir?

Kusmaya karşı önlem almak için bir bardak elma suyu içine bir çay kaşığı kadar zencefil ekleyin ve bir iki küp buz ile bu içeceği tüketin. Midenizin rahatladığını ve bulantı hissinin kaybolduğunu görebilirsiniz. Zencefil İbrahim Saraçoğlu'nun kusma için tavsiye ettiği bir bitkidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kusmaya Ne İyi Gelir? Çocuklarda, Bebeklerde Mide Bulantısı, İshal ve Aşırı Kusma Nasıl Geçer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA