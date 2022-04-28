Kusmaya Ne İyi Gelir? Çocuklarda, Bebeklerde Mide Bulantısı, İshal ve Aşırı Kusma Nasıl Geçer?

Halk arasında en çok bilinen kusma olayı hamilelik döneminde olan kusmadır. Ya da yediğimiz bir şeyden dolayı midemizin bulanması ile beraber kusmanın gerçekleşmesidir. Bunlarla da sınırla kalmayıp alkol tüketimi sonrası kusma olayı çok sık görülen bir durumdur. Fakat bunların dışında da kanser hastalarının kullandıkları ilaçlardan dolayı mide bulantısı ve kusma çok sık görülebilmektedir. Kusmanın bunlardan çok farklı farklı nedenleri vardır. Rahatsızlığın tedavisinde kusmaya neden olan etkenler ortaya çıkartılarak o etkene yönelik tedavi uygulanmaktadır. Kusmaya iyi gelen bitkisel ve doğal yöntemleri incelemek için konuyla ilgili hazırladığımız kusmaya ne iyi gelir ve nasıl geçer içeriğini inceleyebilirsiniz. İşte kusmayı kesen evde doğal ve bitkisel tedavi çözümleri...

KUSMAYA NE İYİ GELİR?

ZENCEFİL

Sindirim sistemi bozuklukları sorunlarında yararlı bir bitkidir. Özellikle mide bulantılarına iyi gelen bileşenler içerir. Zencefili dilimleyip, sıcak suyun içine atın. İyice demleyip için. İster toz, ister taze şekilde tüketebilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI

Mide bulantısına iyi gelen çaylardan biri de papatya çayıdır. Bir bardak sıcak suyun içine kurumuş papatyayı atın. 5-10 dakika demleyin. Daha sonra tatlandırıcılarla tatlandırarak içebilirsiniz.

REZENE ÇAYI

Mide ağrıları şikayetlerinde ve bağırsak ile ilgili sorunlarda rezene çayının faydası neredeyse herkes tarafından bilinir. Çok sıcak olmamak kaydıyla ılık bir çay yaparak içebilirsiniz.

NANE KEKİK ÇAYI

Nane ve kekik karışımı bir çay yaparak tüketirseniz mide ağrısı, bulantısı gibi sorunlardan kurtulabilirsiniz. Bu iki bitkinin faydaları saymakla bitmez. Bir su bardağı sıcak suyun içine 1 çay kaşığı kekik ve nane atın. Bardağın ağzını kapatarak 5 dakika bekleyin. Daha sonra tüketin.

YOĞURT

Mide bulantısı ile beraber gelen kusma problemi için yoğurt tutucu bir görev görür. Doğal ya da taze bir kase yoğurt yiyerek mide bulantınızı dindirebilirsiniz.

PATATES

Patatesi haşlayarak üzerine biraz tuz dökerek tüketirseniz mide bulantınızı alacaktır. Ağzınıza kadar kusma hissi geliyorsa bu yöntemi deneyebilirsiniz.

KUSMA NASIL GEÇER?

Kusma olayı bir reflekstir. Ne kadar rahatsız edici bir durum görünse de aslında kişi için rahatlama sağlar. Midedeki zararlı ya da fazlalıkların atılmasında önemli rol oynar. Eğer mideniz çok aşırı bulanıyor ve kusmayı önlemek istiyorsanız şu yöntemleri deneyebilirsiniz…

Mide bulantısına karşı ilk önlem uygun bir yere geçip oturmak ve uzanmaktır.

Derin derin nefes alıp verin. Ardından az bir miktar su içebilirsiniz.

Mide bulantısı ilaçları kullanarak önlem alabilirsiniz.

KUSMAYI NE KESER?

Kusma problemini ortadan kaldıracak yiyecek ve içecek listesi şunlardır:

Patates püresi

Tuzlu krakerler

Ekmek

Pilav ve makarna (yağsız)

Elma, muz, şeftali

Yoğurt ve nişasta karışımı

Çorba (tavuk suyu olabilir)

Aromaterapi, kokuları kullanarak yapılan çözüm yöntemidir.

Akupresür ya da akupunktur, el bileğinin iç tarafına işaret ve orta parmağımızı kullanarak tam merkez noktasına baskı uygulamaktır.

SIK SIK KUSMAYA NE İYİ GELİR?

Eğer kusma şikayeti çok sık varsa ve sürekli mide bulantısı oluyorsa bu durumda yapmanız gereken ilk şey uzman bir doktora gidip kusmanın altında yatan nedenleri bulmanız gerekir. Tedavi kusmaya neden olan etkeni belirleyip ona göre uygulanmalıdır. Özellikle sık sık kusma durumunda kilo kayıpları da görülebilmektedir. Halsizlik, baş ağrısı ve ateşlenme gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

KUSTUKTAN SONRA MİDEYE NE İYİ GELİR?

Mide bulantıları hem ishal hem kusma yaparak iki şekilde de boşaltım sistemlerini çalıştırır. Kusma olayından sonra bir rahatlama hissi gelir. Fakat kusma rahatsız edici bir durum olduğu için etkisinden bir an önce kurtulmak isteriz. İşte ishal ve kusmaya ne iyi gelir? Sorusunun yanıtı.

Taze nane

Nane limon çayı

Papatya çayı

Zencefil çayı

Rezene

Karanfil çayı

Patates püresi

Yoğurt

ÇOCUKLARDA KUSMAYA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda kusmanın nedenleri için araştırma yaptığımızda karşımıza gıda zehirlenmesi, viral enfeksiyonlar, araç tutması, yüksek ateş ve öksürük kusmanın en çok görülen karşılaşılan nedenleridir. Bağırsak tıkanıklığı sorunu da bebeklik yaşında görülen bir rahatsızlık olup sürekli kusma nedenleri arasındadır. Çocuk kusmaya iyi gelen bitkisel yöntemler sıralamak gerekirse; muz, elma, fındık ezmesi, tavuk suyu çorbası, ekmek, tost, yoğurt ve nişastadır.

KUSMA NEDEN OLUR?

Kusmaya neden olan birçok etkenin olduğundan bahsetmiştik. Bunlar arasından en çok neden olan etkenleri sıralamak gerekirse şöyle bir liste karşımıza çıkıyor…

Alkol tüketimi

Kemoterapi ilaçları

Gıda zehirlenmesi

Migren

Menenjit

Mide ve bağırsak enfeksiyonları

Hassas bağırsak sendromu

Anoreksiya ve blumia gibi yeme bozuklukları

ve gibi yeme bozuklukları Apandisit

Beyin tümörü

Crohn hastalığı

hastalığı Çölyak hastalığı

hastalığı Laktoz intoleransı

Araç içinde mide bulantısı

HAMİLELİKTE KUSMA NE ZAMAN BAŞLAR?

Anne adayları hamileliğin ilk 3 ayında yoğun şekilde kusma sorunu yaşayabilir. Vücudun ve hormonların değişimi anne adaylarını bu dönemde strese sokabilir. Fakat stres kusmayı tetiklediği için hamile kadınların bu süreçte daha bilinçli olması gerekir. Hamileliğin etkileri olduğunu kabullenmek ve o yönde motive olmak anne adaylarında kusma probleminin azalmasını sağlar. Kusma gebeliğin 4. Ayından sonra giderek azalabilir.

KUSTUKTAN SONRA NE YAPMALI?

Kusma olayı gerçekleştikten sonra elimizi ve yüzümüzü yıkayıp derin bir nefes alarak önce kendimize gelmeliyiz. Varsa kolonya tarzı ferahlatıcı kokulardan koklamalıyız. Daha sonra bulunduğumuz yerde uygun bir yere uzanıp bir müddet dinlenmeliyiz. Kustuktan sonra ne yenir? Sorusu içinde; acıkma problemine karşın en az yarım saat bekleyip ondan sonra hafif besinler tüketmeliyiz. Öneri olarak ılık çorbalar ile başlayabilirsiniz.