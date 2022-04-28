Romatizmaya Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Yöntemler İle Romatizma Nasıl Geçer?

Genelde yetişkinlerde ve 30 yaşından sonra görüldüğü düşünülen romatizma aslında her yaştan insanda görülebilen ve eklemlerde iltihaplı bir sıvının birikmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kaslarda ve eklemlerde şiddetli ağrılar hissedilmesine sebep olan romatizmadan tamamen kurtulmak maalesef mümkün değildir. Bu sebeple romatizması olan kişiler düzenli ilaç tedavisi ve doktor kontrolü ile romatizmanın yol açtığı etkileri minimuma indirmeye çalışmaktadırlar.

ROMATİZMA NASIL GEÇER?

Romatizmanın kesin olarak çözüldüğü bir tedavi yöntemi ne yazık ki şu anda bulunanamıştır. Yani romatizmanın kesin bir tedavisi şu an için yoktur. Romatizma daha büyük problemlere yol açmaması için ilaç tedavisi ve düzenli doktor kontrolleri ile kontrol altında tutulmaktadır. Ömür boyu sürebilen bu rahatsızlık teşhis edildiği andan itibaren kontrol edilmelidir aksi halde ilerleyen zamanlarda hareket kısıtlanmalarına kadar gidebilecek problemlere yol açabilir.

Romatizmanın tedavisinde asıl amaç, hastalığın sebep olduğu semptomları en aza indirgeyerek hastanın rahatsızlıklarını minimize edebilmektedir. Bu sebeple romatizma tedavisinde genelde ağrı kesici ilaçlar kullanılmakta ve fizik tedavi yapılmaktadır. Fizik tedavi ağrıların azalmasına yardımcı olurken kişinin hareketlerinin kısıtlanmasını da engellemektedir.

ROMATİZMAYA NE İYİ GELİR?

Romatizma, bütün dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen ve bağışıklık sisteminde ortaya çıkan bazı problemler nedeniyle görülen kronik bir hastalıktır. Uzun süreçte eğer tedavi edilmezse hareket kabiliyetini dahi kısıtlayabilen romatizma bazı yiyecekler yardımı ile etkisini kaybedebilir. Romatizma ağrılarını azaltan yiyecekler ve içecekleri günlük beslenme düzeninize ekleyerek yaşadığınız eklem ağrılarını azaltabilir ve şişliklerden, iltihaplardan kurtulabilirsiniz. İşte romatizmaya iyi gelen yiyecekler:

Nar Özü

Son yıllarda romatizma hakkında yapılan araştırmalarda nar özünün kemiklerde ve ekremlerde ortaya çıkan iltihaplanmayı azalttığı görülmüştür. Düzenli bir şekilde doğal nar suyu ya da nar özü tüketmek, romatizmanın sebep olduğu şişkinlik ve iltihabı azaltabilir. Bu konuda herhangi bir kesin kanıt olmadığı için her bireyde işe yaramayabilir.

Balık

Özellikle somon, ton balığı gibi soğuk su balıklarında bol miktarda omega yağ asitleri vardır. Omega 3 yağ asidinin özellikle iltihaplı hastalıklara çok iyi geldiği kanıtlanmıştır. Romatizmanın sebep olduğu semptomlardan şikayet ediyorsanız haftada 3-5 öğün balık tüketerek romatizmanın sebep olduğu ağrıları azaltabilir ve iltihap miktarında düşüşü kolaylaştırabilirsiniz.

Yumurta

B vitamini açısından zengin olan yumurta kas, eklem ve dokuların gelişmesine yardımcı olur. Aynı zamanda içeriğinde bulunan sülgür de ağrıların hafiflemesine ve kemiklerin gelişmesine çok büyük bir yardımcıdır. Bu sebeplerden ötürü düzenli olarak yumurta tüketmek romatizmanın sebep olduğu semptomları hafifletecek ve kemik-kas sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Çilek

Çilek romatizma ilaçlarında kullanılan salisilik asidi doğal bir biçimde bünyesinde bulunduran tek meyvedir. Yani romatizma hastaları için doğal bir ilaçtır. Düzenli ve yeterli tüketiminde hem romatizmanın sebep olduğu ağrıları azaltacak hem de iltihaplanmanın önüne geçecektir.

Keten Tohumu

Keten tohumu da tıpkı balık gibi içerisinde yüksek oranda Omega 3 ve Omega 6 yağ asidi bulundurur. Aynı zamanda içerisinde besin liflerinden biri olan "lignan"da bolca bulunmaktadır. Günlük olarak doğru oranda tüketilen keten tohumu hem eklem ağrılarını hafifletir hem de eklem sertleşmesini engeller. Keten tohumunun bünyelere bazı zararları olabileceği için kullanmadan önce bir uzmana danışmak tavsiye edilmektedir.

ROMATİZMA İYİ GELEN BİTKİSEL TARİFLER

Romatizmanın tedavisinde kullanılan bazı bitkiler vardır. Bu bitkiler yardımıyla romatizmanın sebep olduğu eklem ağrılarının şiddeti azalmakta ve romatizma kaynaklı iltihaplanmalar minimal ölçülere inebilmektedir. Bir uzmana danışıp kullanılması gereken bu bitkiler herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. İşte romatizma için şifalı bitkiler:

Isırgan

Isırgan otu son derece kuvvetli bir yangı gidericidir. Aynı zamanda ağrı kesici etkisi de bulunan ısırgan otu güvenli bir bitkidir. İster yemek olarak ister içecek olarak rahatlıkla tüketilebilir.

Kuşburnu

Kuşnurnu da aynı ısırgan otu gibi bir yangı gidericidir. İçeriğinde bulunan yüksek miktarlı C vitamini ile de kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Papatya

Genelde çay yapılarak tüketilen papatya hem ağrı kesici hem de sakinleştirici etkiye sahiptir. Aynı zamanda yangı gidermede de çok iyidir. Yine de kullanmadan önce bir doktora danışılmalıdır.

Zencefil

Kuvvetli bir ağrı kesici olan zencefil aynı zamanda romatizma ağrılarının sebep olduğu mide bulantısını da keser. Doğru oranda tüketilmesi gereken zencefili kullanmaya başlamadan önce bir uzmana danışılmalıdır.

Zerdeçal

Karaciğeri kuvvetlendiren zerdeçal aynı zamanda kan yağlarını da düşürmektedir. Diğer bitkiler gibi kuvvetli bir yangı giderici olan zerdeçalı kullanmadan önce doktora danışılmalıdır. Bu da zerdeçal romatizmaya iyi gelir mi sorusunun cevabı olacaktır.

Meyan Kökü

Kuvvetli bir yangı gidericidir. Her yerde doğal olarak bulunamayacağı için dikkatli seçilmeli ve kullanılmadan önce bir doktora danışılmalıdır.