Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Evde Bitkisel Tedavi İle Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer?

İnsan yaşında göre hesaplanacak olursa; bebeklik döneminde soğuk algınlığına yakalanma riski yüksektir. Bebekteki bağışıklık sisteminin düşük olmasından dolayı virüsler kolayca etki eder. Çocukluk yaşlarda kreş, okul gibi toplu ortamlarda bulunma nedeniyle hastalığa yakalanma riski de yükselir ve bu yaşlarda sıklıkla hastalığa rastlanır. Yetişkinlik dönemlerinde ise yılda 1-2 kişiye göre 2-3 kere soğuk algınlığına yakalanırlar. Soğuk algınlığına yakalanma riski bu kadar fazla olmasının nedeni bulaşıcı olması. Hastalığa yakalanan insanların burun ve boğaz salgılarının hava damlacıkları ile karışarak aynı ortamda bulunan başka insana geçmesidir. Salgın problemi ile karşı karşıya kalmamak için önceden tedbir alınmasında fayda vardır. Bunun için soğuk algınlıına ne iyi gelir konusunda araştırma yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirecek doğal çözüm yöntemlerini uygulamak yararlıdır. Fakat yine de her şeyden önce soğuk algınlığı nasıl geçer sorusunun bir uzman hekime yöneltilmesi ve hekimin öneri ve görüşleri dahilinde hareket edilmesi gerekir. Peki soğuk algınlığına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığı belirtileri konusunda insanların daha bilinçli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özelliklede kış aylarındaysak bazı belirtiler soğuk algınlığı hastalığına kapıldığımızı gösterebilmekte. Soğuk algınlığı belirtileri ayrıca virüsün kuluçka döneminde olduğunun da göstergesidir. Bu dönemde belirtileri dikkate alarak tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Soğuk algınlığının başlıca belirtileri şunlardır:

Halsizlik

Burun akıntısı

Ateş

Hapşırma

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Boğazda yanma

Gözlerde sulanma

Yorgunluk

SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

Soğuk algınlığı teşhisi için sağlık kuruluşlarında herhangi bir test uygulanmamaktadır. Genellikle belirtiler hastalığın teşhisini ortaya koyar. Kulak, burun, boğaz kontrolleri yapılarak iltihaba bağlı enfeksiyon yoksa antibiyotik kullandırılmaz. Hastaların ağrısını azaltmak için soğuk algınlığı ilaçları olarak ağrı kesici, burun tıkanıklığı için spreyler ve boğaz ağrıları, yanmaları içinde boğaz spreyleri ya da gargara verilir. Bu ilaçların yanında bir de soğuk algınlığı tabletleri de verilebilir. Soğuk algınlığı tedavilerinde bitkisel çaylar oldukça iyi gelmektedir. Aşağıda size önereceğimiz bitki çaylarını evde demleyip içebilirsiniz.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Soğuk algınlığına yakalanan bir kişi hastalığı ne kadar erken atlatırsa o kadar iyidir. Hastalığın ilerlemesini önlemek için evde ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler var. Bu yöntemleri uygulayarak doktora gitmeden ön tedavi uygulayarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilirsiniz. Soğuk algınlığı nasıl geçer? Diyorsanız işte iyi gelen yiyecekler…

Tavuk ve paça çorbası

Mandalina, portakal, greyfurt

Havuç

Kırmızı et suyu

Sarımsak

Soğan

Bol bol su tüketimi

SOĞUK ALGINLIĞINA BİTKİSEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Soğuk algınlığını sadece yiyeceklerle değil bitkisel çözümlerle de kurtulabilirsiniz. Doğadan gelen bitkiler soğuk algınlığı gibi hastalıklarda en iyi şifa kaynağıdır. Fakat fazla tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Yeşil çaylar grubunda günde iki bardaktan fazlası kişi için zararlı olabilir. Bir demlik yardımı ya da bir french press ile bitki çaylarını demleyerek içebilirsiniz.

Ekinezya çayı

Zencefilli bal

Nane-limon

Limonlu ıhlamur

C vitamini

Boğaz pastilleri

Tarçınlı ballı süt

Soğuk algınlığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

BEBEKLERDE SOĞUK ALGINLIĞI NASIL GEÇER?

Bebeklerde görülen soğuk algınlığı için çok dikkat etmemiz gerekir. Bağışıklık sisteminin güçsüz olması, burun tıkanıklığında nefes almanın zor olması, iltihaplı durumlarda genize balgam gelmesi, yüksek ateş gibi birçok sorunlar teşkil etmektedir. Bebekler için antibiyotik gibi ilaçların kullanılması sakıncalı olduğu için muhakkak doktora gitmelisiniz. Doktor kontrolünde ilaç kullanımı yapılmalıdır. Evde bitkisel yöntemler uygulanmamalı. Doktorların önerdiği tedavi yöntemleri dikkate alınmalıdır. Bebeklerde genelde 7-10 gün süre içerisinde soğuk algınlığı geçmektedir.

Çocuklarda grip ve soğuk algınlığı ilaçları kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki çocuk yaşına göre uygulanacak doz miktarları dikkate alınmalıdır. Çocuklara temas etmeden önce mutlaka eller sık sık yıkanmalı, elleri çocuğun burun ve gözüne dokundurmamalı, bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırılmalıdır. Mümkünse hastalık geçene kadar kalabalık ortamlardan çocukları uzak tutmalıyız.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

İbrahim Saraçoğlu soğuk algınlığı kürü 1:

Bir çay bardağı su hazırlayın. Daha sonra bir miktar bal ile soğan suyunu bir kaba koyarak karıştırın. Hazırladığınız suyu karışımın içinde döküp tekrar karıştırın. Günde iki kere bu karışımı için.

Kür 2:

Bir tatlı kaşığı hibiskus, iki adet ceviz büyüklüğünde nar kabuğunu kaba koyun. Bir bardak suyu kaynatıp, karışımın içine dökün. Daha sonra bu karışımı da kısık ateşte beş dakika boyunca kaynatın. Karışımı biraz dinlenmeye bırakın. Günde bir defa olmak üzere aç karna içebilirsiniz.