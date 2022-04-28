Vazelinin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? Vazelin Yüze Sürülürse Ne Olur ve Cilde Zarar Verir mi?

Vazelinin ağır dokusu, cilt üzerinde koruyucu bir katman oluşturur ve fazla kullanıldığında gözenekleri tıkayabilir. Bunun sonucunda sivilce ve akneler ortaya çıkabilir. Yaraları ve yanıkları dış etkenlere karşı korur. Vazelin ayrıca, cildin nem kaybetmesini engellemeye yardımcı olur. İçindeki farklı yağlar nedeniyle, cilt üzerindeki faydaları daha da artar. Genellikle aloe vera, kakao yağı ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırılır. Cildi kurumaktan, tahrişten ve kızarıklıktan korur. Gece yatmadan önce makyaj temizleyicisi gibi kullanılabilir. Hem bakım yapar ve nemlendirir, hem de temizler.
Vazelin, her türlü cilt tipine uygun olan güvenilir bir üründür. Yağlı ve akneye meyilli ciltlerin kullanırken biraz daha dikkatli olması gerekir. Uzun vadede, bazı deri hastalıklarına, kırışıklığa ve sarkmalara karşı korur.
Vazelinin nemlendirme fonksiyonu, cilt yüzeyini tıkamasından kaynaklanır. Nemlendirmekten ziyade, cildin zaten var olan nemini kaybetmesine neden olan faktörlerden korur.
Peptitler, yaşlılık karşıtı kremlerin temel bileşenlerinden biridir. Bu madde, cildin daha sıkı olmasını sağlarken kırışıklıkların meydana gelmesini yavaşlatır. Vazelinin temel üretim amacı, kırışıklıkların yok olmasını sağlamak değildir.
Nem kaybını durdurmaya yönelik olması ve içinde peptit bulundurmasından dolayı, bir yandan yaşlanmanın etkilerini de büyük ölçüde azaltır.
Vazelinin, deri üzerinde su geçirmeyen ince bir tabaka oluşturması yağlı ciltler için zararlı olabilir. Bu özelliğinden dolayı, gözeneklerde kir ve yağ birikmesine sebebiyet verebilir. Bazı hassas ciltlerde hafif alerjik reaksiyonlar oluşabilir.
Kaşıntı, kızarıklık, şişme ve iltihaplanma bunlardan bazılarıdır. Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, vazelini kullanmayı hemen bırakmalı ve bir dermatoloji uzmanına gitmelisiniz.
Petrol jölesi, mineraller, çeşitli aromatik yağlar ve bal mumunun bir karışımı olan vazelinin cilt lekelerine karşı bir etkisi yoktur. Koyu ya da açık renk fark etmez, kimyasal formülünde lekeleri gidermeye yönelik bir madde bulunmaz.
Güneşe çıkmadan önce vazelin sürmek leke oluşumunu büyük ölçüde önler ancak, daha önceden meydana gelmiş olanlar için hiçbir şey yapamaz.