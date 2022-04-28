Vazelinin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? Vazelin Yüze Sürülürse Ne Olur ve Cilde Zarar Verir mi?

Vazelinin ağır dokusu, cilt üzerinde koruyucu bir katman oluşturur ve fazla kullanıldığında gözenekleri tıkayabilir. Bunun sonucunda sivilce ve akneler ortaya çıkabilir. Yaraları ve yanıkları dış etkenlere karşı korur. Vazelin ayrıca, cildin nem kaybetmesini engellemeye yardımcı olur. İçindeki farklı yağlar nedeniyle, cilt üzerindeki faydaları daha da artar. Genellikle aloe vera, kakao yağı ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırılır. Cildi kurumaktan, tahrişten ve kızarıklıktan korur. Gece yatmadan önce makyaj temizleyicisi gibi kullanılabilir. Hem bakım yapar ve nemlendirir, hem de temizler.

Vazelin Yüze Sürülürse Ne Olur?

Vazelin, her türlü cilt tipine uygun olan güvenilir bir üründür. Yağlı ve akneye meyilli ciltlerin kullanırken biraz daha dikkatli olması gerekir. Uzun vadede, bazı deri hastalıklarına, kırışıklığa ve sarkmalara karşı korur.

Vazelinin nemlendirme fonksiyonu, cilt yüzeyini tıkamasından kaynaklanır. Nemlendirmekten ziyade, cildin zaten var olan nemini kaybetmesine neden olan faktörlerden korur.

Vazelinin Cilde Faydaları Nelerdir?

Vazelinin, inflamatuar bir deri hastalığı olan Rosasea'ya faydalı olduğu düşünülmektedir. Yaygın olarak bilinen adıyla gül hastalığı için dermatologlar tarafından önerilir. Uygulandığı yerde yağlı bir tabaka oluşturmasından dolayı, iltihaplanmış cildin iyileşme sürecini hızlandırır.

Kuru cilde sahip olanların, egzama ve sedef hastalığı olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, kaşıntı ve döküntü gibi ilk semptomlar ortaya çıktığında vazelin önlem olarak kullanılabilir. Cildin nem kaybı yaşamasını önlemek için vazelin ideal bir seçim olabilir.

Güneşin zararlı UV ışınlarının neden olduğu yanıkların tedavisi için vazelinden yararlanılabilir. Burada önemli olan nokta, yanığın meydana gelmesinden hemen sonra kullanılmamasıdır. Aksi takdirde, tıkayıcı özelliğinden dolayı derinin daha fazla ısınmasına neden olur. Bu durum can acıtıcı bir hal alabilir. Vazelin, yanıktan 4-5 saat sonra veya daha uzun süre önce oluşanların tedavisinde kullanılmalıdır.

Petrol bazlı bir ürün olduğu için makyajı çıkarmakta çok başarılıdır. Bazı makyaj temizleyici losyonlarının göz içine kaçması sağlık açısından zararlıdır. Vazelinin yoğun yapısı bu durumun oluşmasını engeller. Suya dayanıklı maskarayı bile zorlanmadan çıkarabilir. Üstelik göz içine kaçma ihtimali çok düşüktür. Bu, onu diğer temizleyicilerden daha güvenli yapar.

Aşırı soğuk hava, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalma, sürekli dudak yalama ve deri soyma alışkanlığı dudakların çatlamasına yol açar. Vazelinin yoğun kıvamı dudak üzerinde adeta bariyer oluşturarak iyileşmesi için gereken ortamı hazırlar.

Son yılların en önemli makyaj trendlerinden biri de, doğal görünümlü ve sabitlenmiş kaşlardır. Bunun için birçok kaş sabunu ve sabitleyicisi vardır. Vazelin ise kaşları sabitlerken aynı zamanda besler. Bir kaş fırçası yardımıyla kaşlara kolaylıkla uygulanabilir.

Vazelin Kırışıklara İyi Gelir mi?

Peptitler, yaşlılık karşıtı kremlerin temel bileşenlerinden biridir. Bu madde, cildin daha sıkı olmasını sağlarken kırışıklıkların meydana gelmesini yavaşlatır. Vazelinin temel üretim amacı, kırışıklıkların yok olmasını sağlamak değildir.

Nem kaybını durdurmaya yönelik olması ve içinde peptit bulundurmasından dolayı, bir yandan yaşlanmanın etkilerini de büyük ölçüde azaltır.

Vazelin Cilde Zarar Verir mi?

Vazelinin, deri üzerinde su geçirmeyen ince bir tabaka oluşturması yağlı ciltler için zararlı olabilir. Bu özelliğinden dolayı, gözeneklerde kir ve yağ birikmesine sebebiyet verebilir. Bazı hassas ciltlerde hafif alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

Kaşıntı, kızarıklık, şişme ve iltihaplanma bunlardan bazılarıdır. Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, vazelini kullanmayı hemen bırakmalı ve bir dermatoloji uzmanına gitmelisiniz.

Vazelin Cilt Lekelerine İyi Gelir mi?

Petrol jölesi, mineraller, çeşitli aromatik yağlar ve bal mumunun bir karışımı olan vazelinin cilt lekelerine karşı bir etkisi yoktur. Koyu ya da açık renk fark etmez, kimyasal formülünde lekeleri gidermeye yönelik bir madde bulunmaz.

Güneşe çıkmadan önce vazelin sürmek leke oluşumunu büyük ölçüde önler ancak, daha önceden meydana gelmiş olanlar için hiçbir şey yapamaz.