Alerjiye Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Tedavi İle Polen, Güneş, Toz, Bahar Alerjisi ve Kaşıntısı Nasıl Geçer?

İleride bu maddelerle yeniden karşılaştığında ise daha evvel üretmiş olduğu antikorlar hemen devreye girer. Bu sebepten dolayı, örnek verecek olursak hava yoluyla taşınan polenlere karşı hassas ve alerjisi olan kişiler polen zamanında alerji riski ve alerji ile karşılaşırlar. En sık rastlanan alerji çeşitleri ise, Göz Nezlesi, Saman Nezlesi, Kurdeşen, Astım ve Egzamadır. Bağışıklık sistemi ile ilgili olan alerjilere karşı koruyucu olan ve alerjiyi engelleyen bazı şifalı bitkiler vardır.



ALERJİYE NE İYİ GELİR?

Yulaf Ezmesi

Özellikle demir, çinko, bakır ve E vitamini içerir. Magnezyum, potasyum ve B vitamini açısından oldukça zengindir ve karbonhidrat içeriği nedeni ile enerji verir. Vücudu kuvvetlendirdiği için alerjik tepkilere karşı oldukça etkilidir. Metabolizmanın Düzenli çalışmasına yardımcı olarak alerjinin oluşmasını engeller.

Soya Fasulyesi

İçeriğinde demir fosfor ve kalsiyum bulunur. Ayrıca alerjik durumlarda etkili olan mineralleri ve vitaminleri içinde bulundurur. Genellikle bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olan soya fasulyesi kişileri hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Maydanoz

İçeriğinde oldukça fazla C vitamini barındırır. C vitamininin hususiyeti alerjiyi ortadan kaldırmak ve vücuttan atmasını sağlar. Maydanozdan yemeklerde, salatalarda ve çay şeklinde demleyerek tüketebilirsiniz.

Isırgan Otu

Alerjik saman nezlesine oldukça etkilidir. Özellikle ilkbahar aylarıyla birlikte meydana gelen bahar nezlesi tedavisinde de oldukça etkilidir. Hava yoluyla taşınan çiçek polenlerinin sebep olarak gösterildiği saman nezlesin şifa kaynağıdır. Bu nedenle ısırgan otunu öğün aralarında çay olarak tatlandırmadan tüketebilirsiniz.

Soğan

İçeriğinde flavonoidin bulundurur. Anti histamin bir özellik barındıran soğan alerjik tepkilerin baş düşmanıdır. İçeriğinde bulunan histamin alerjik tepkilerde vücudun kendi ürettiği bir kimyasaldır. Soğan bu özelliği sayesinde alerjinin neden olduğu kimyasal üretimini bloke eder.

Sinameki Otu

Bu bitki özellikle alerji nedeni ile oluşan nezle ve kaşıntı gibi durumlara iyi gelir. Ancak sinameki çayı sadece haftada bir kez içilmelidir. Fazla tüketilen sinameki bağırsaklarda sorunlara neden olabilmektedir.

Civan Perçemi

Bitkisinin alerjik rahatsızlıklara oldukça iyi geldiği yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Birçok yararı olan civanperçeminin alerji içinde oldukça şifalı bir bitkidir.

Kırlangıç Otu

Alerjik rahatsızlıklarda meydana gelen kaşıntı ve döküntü sorununun doğal ve bitkisel çözümüne destek olarak kırlangıç otu oldukça yararlı olacaktır. İlkbahar aylarında sıklıkla rastlanan ve pek çok yerde rahatlıkla bulunabilen kırlangıç otunun sütü alerjiden meydana gelen sivilce ve döküntülerin üzerine direk olarak uygulandıktan birkaç saat sonra döküntüler ve sivilceler de iyileşmeler gözlenir. Ayrıca kırlangıç otu kaynatıldıktan sonra suyu ile vücut tamamen bir pamuk yardımıyla silinirse vücutta alerji nedeniyle oluşan rahatsızlıklara karşı iyi gelecektir.

Papatya

Doğal bir antibiyotiktir. Vücut güçsüz kalarak direncin azaldığında meydana gelen alerjik reaksiyonları giderme ve tedavi etme özelliğini bünyesinde bulundurur. Kişilerde vücut direncini güçlendirerek alerjiye karşı koruma sağlar.

ALERJİ NASIL GELİŞİR?

Alerjik bir reaksiyon tipik olarak burun, akciğerler, boğaz, sinüsler, kulaklar, mide ya da ciltte oluşan semptomları tetikler. Bazı insanlar için alerjiler astım semptomlarını da tetikleyebilmektedir. En ciddi vakalarda, anafilaksi (Alerjik Şok) adı verilen hayatı tehdit eden bir reaksiyon meydana gelebilir.

Aşağıdaki durumlarda alerjinin gelişme olasılığı daha yüksektir:

Ailede astım veya saman nezlesi, kurdeşen veya egzama gibi alerjiler varsa

Çocukluk döneminde Astım veya başka bir alerjik duruma sahipseniz

Alerji hastalıkları birçok nedenle ortaya çıkabilir ancak genetik yatkınlık bu hastalıkların ortaya çıkmasında son derece önemli bir etkendir. Genetik yatkınlıkla birlikte zamanla çevremizde karşılaştığımız alerjenlere karşı duyarlanıp alerji belirtileri ortaya çıkabilir. Çevre ve genetik; alerjik hastalıkların ortaya çıkmasında birbirinden ayrılmayan iki önemli etkendir.

ALERJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alerji belirtileri, ilgili alerjene bağlı olarak gelişen alerji semptomları solunum yollarını, sinüsleri ve burun kanallarını, cildi ve sindirim sistemini etkileyebilir. Alerjik reaksiyonlar hafif veya şiddetli olabilir. Bazı ciddi vakalarda alerji, anafilaksi olarak bilinen hayati tehlikeye neden olan bir reaksiyonu tetikleyebilir.

BAŞLICA ALERJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alerjik rinit (saman nezlesi) belirtileri;

Hapşırma

Burun, gözler veya damakta kaşıntı

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı

Sulu, kırmızı veya şişmiş gözler (konjonktivit)

Gıda alerjisinin belirtileri;

Ağızda karıncalanma

Dudaklar, dil, yüz veya boğazın şişmesi

Kurdeşen

Anafilaksi

Böcek sokması alerjisinin belirtileri;

Sokma bölgesinde geniş bir şişlik alanı (ödem)

Vücudun her yerinde kaşıntı veya kurdeşen

Öksürük, göğüste sıkışma, hırıltı veya nefes darlığı

Anafilaksi

İlaç alerjisinin belirtileri;

Kurdeşen

Cilt kaşıntısı

İsilik

Yüz şişmesi

Hırıltı

Anafilaksi

Egzama olarak da bilinen alerjik bir cilt rahatsızlığı olan atopik dermatitin belirtileri;

Kaşıntı

Kızarma

Pullanma veya soyulma

Anafilaksi:

Yiyecekler ve böcek sokma alerjileri dahil olmak üzere bazı alerji türleri, anafilaksi olarak bilinen şiddetli bir reaksiyonu tetikleyebilir. Hayatı tehdit edici bir tıbbi acil durum olan anafilaksiye neden olabilir. Anafilaksi belirtileri ve semptomları şunları içerir:

Bilinç kaybı

Kan basıncında düşüş

Şiddetli nefes darlığı

Deri döküntüsü

Baş dönmesi

Zayıf nabız

Mide bulantısı ve kusma