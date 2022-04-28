Yanığa Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Yöntemler İle Yanık Nasıl Geçer?

Yanıklar başta ısı olmak üzere, kimyasal maddeler ve radyasyon nedeniyle ciltte ve vücudun derin dokularında ortaya çıkabilen dokudaki hasarlardır. Gün içinde aniden başımıza gelebilecek olan bu ani kazaların sonu da katlanılmaz boyuttadır. Zaman zaman deride geri dönüşü olmayan hasarlar bırakan yanıklar, estetik kayıplara da neden olmaktadır. Cilt hücrelerinin ölümü olan bu durum hafif boyutlarda olduğunda evde tedavisi mümkünken bazı yanıkların vücudun derin dokusuna ulaşması ihtimalinden dolayı mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Yanık yarasına ne iyi gelir? Su toplayan yanığa ne iyi gelir? Bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…
Sıcak su yanığına ne iyi gelir?
YANIK DERECELERİ NELERDİR?
Yanık tedavisinde en önemli nokta yanığın vücudunuza ne derece etki ettiğidir. İnsan vücuduna inanılmaz bir şekilde zarar veren yaralanma çeşitlerinin başında gelmekte olan yanıklar, son derece ciddi alev yanıkları veya elektrik çarpması gibi dokuların derinlerinin de etkilendiği riskli durumlardır. Yanık dereceleri ise yanığın ciddiyetini belirlemektedir. İşte yanık derecelerine ilişkin detaylar:
YANIĞA NE İYİ GELİR?
Kimse yanıklarla baş etmek durumunda kalmak istemez. Bazen yanıklar deride korkunç boyutlara ulaşabilir. Yanık meydana geldiğinde doğru bir ilk müdahale cildinizin sağlığı açısından çok önemlidir. Bu noktada, yapılması gerekenler ise ilk olarak ılık ve serin bir suya yanık bölgeyi tutmaktır. Böylelikle bölgeye yanık kremi, antibiyotik sürmek için zemin hazırlamış olursunuz. Yanık bölgeye su tutmak acı hissinizi azaltacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yanıklarda ise yapılacak ilk müdahale acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmaktır. Bu tip ciddi yanıklara asla buz, diş macunu ve yağ gibi ürünler sürülmemelidir. Birinci ve ikinci derece yanık tedavisi için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunmaktadır. Evde uygulayabileceğiniz bu yöntemler yanıktan dolayı meydana gelen acı hissini sonlandırmanın yanı sıra derinizin eski görünümünü almasına olanak sağlar. İşte yanığa ne iyi gelir? Sorusunun yanıtları:
YANIĞA NE SÜRÜLÜR?
Yanıklar için evinizde merhem ve kremler bulundurmanız acil durumlarda imdadınıza yetişecektir. Evde yanık problemi çoğu zaman kaçınılmaz olduğundan acı hissini hızlı bir şekilde sonlandırmanıza yardımcı olan antibiyotikli merhem ve kremler yanık bölgeye sürülerek kısa sürede rahatlama sağlanabilir. Bu kremler ayrıca enfeksiyon oluşumunu da yok etmeye yardımcı olmaktadır. Yanık cilt tedavisi için özel olarak tasarlanmış kremleri sürdükten sonra temiz bir gazlı bezle ilgili bölgeyi örtün. Bunların yanı sıra, yanığın üzerine hakiki zeytinyağı ve yumurta akından hazırlamış olduğunuz karşımı sürebilirsiniz. İşlemin ardından biraz bekletin ve soğuk su ile bölgeyi durulayın. Yanık tedavisinde uygulanabilen doğal bir tedavi olan hindistan cevizi yağını da yanık bölgeye sürebilirsiniz.
SU TOPLAYAN YANIĞA NE SÜRÜLÜR?
İkinci derece yanıklarda meydana gelen su toplaması yanığın ardından kısa bir süre sonra balon gibi şişliklerin meydana gelmesi durumudur. Özellikle el üzerinde yanık sonrası su toplaması nedeniyle günlük işlerinizi yapmakta zorlanabilirsiniz. Su toplayan yanıklar için uygulamanız gereken yöntem ilk olarak soğuk suya tutmaktır. Ardından yanık kremi uygulamak ve ince bir bez ya da gazlı steril bir bezle üzerini örtmektir. Böylelikle enfeksiyon riskini ortadan kaldırmış olursunuz.
YANIK ACISINA NE İYİ GELİR?
Yanığın neden olduğu en büyük sorunlardan biri de inanılmaz can yakıcı olmasıdır. Yanık meydana geldiğinde aklınıza ilk gelecek olan acıyı bir an önce durdurmanın yollarıdır. İşte birinci ve ikinci derece yanıklarınız için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:
YANIK YARASINA NE İYİ GELİR?
Yanık yaraları yanığın derecesine göre şiddetli ya da hafif bir hal alır. Yanık sonrası meydana gelen su toplaması, kızarma, şişme ve morarma gibi cilt görünümleri doğru tedaviler ile ortadan kalkmaktadır. Yanık yaralarınıza zeytinyağı ve limon karışımını uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda limonu tek başına uygulayarak yara izinin bıraktığı renk farklılığını ortadan kaldırabilirsiniz. Soğuk sirke ile ıslatmış olduğunuz temiz bir bezi kompres yaparak cildinizin daha kolay iyileşmesini sağlayabilirsiniz.
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