Doç. Dr. İsa Özbay: Hastayla iletişimde kilit nokta dinlemek

Doç. Dr. Özbay, "Hastanın, öncesinde kan sulandırıcı bir ilaç almamış olması gerekiyor. Yoğun bir stres altında ameliyata girmemesi lazım. Hastanın psikolojik olarak ameliyata hazır olması gerekiyor.

Ameliyat sonrasında verilen ilaçları düzenli kullanması çok önemli. Hasta sigara içmemeli, yaz dönemlerinde özellikle kiraz gibi kan sulandırıcı yiyeceklerden uzak durmalı. Tansiyon yükseltecek aktivitelerden uzak durmalı, güneş maruziyeti olmamalı, güneşe çıkarken de güneş kremi kullanmalı, 3 ay güneş gözlüğü takmamalı, gözlük takıyorsa da lens kullanmalı." şeklinde konuşarak, ameliyat sonrasının da sıkı takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Burun estetiği ameliyatlarında cilt yapısının da önem arz ettiğini belirten Özbay, "Öncelikle kişinin cilt yapısı çok önemli. Her cilde her tasarım olmuyor. Kalın derili ise burnun çok küçülemeyeceğini hastamıza söylüyorum. Hastanın yüz yapısı çok önemli, yüz yapısına uygun nasıl bir burun olacak ise detaylı olarak konuşuyorum. Hastanın güzellik algısı ve zevki çok önemli. Hastanın isteklerini detaylı diniliyorum ve olabilecek ve olamayacaklar konusunda detaylı konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Gerekli şartları sağlayan her hastanın burun estetiği ameliyatı olabileceğini dile getiren Doç. Dr. İsa Özbay, ''Bu ameliyatı simetri takıntısı olanlara, mükemmeliyetçi kişiliği olanlara, vücut dismorfik sendromu gibi psikolojik rahatsızlığı olanlara, kan sulandırıcı kullananlara, narkoz almaya engel kronik hastalığı olanlara ameliyatı önermiyorum. Ayrıca psikolojik sorunları olanların, burun ameliyatı ile hayatında somut değişiklik olacağını düşünenlerin bu ameliyatı olmalarını pek önermiyorum.'' diyerek, ameliyat düşüncesi olanların durumu iyice değerlendirmelerini tavsiye etti.

Tüm ülke genelinden hastalarını ağırlayan, burun estetiği ameliyat öncesinde bazı kriterler olduğunun altını çizen Doç. Dr. İsa Özbay; "Burun estetiğinde ameliyat öncesi hasta doktor görüşmesi çok önemlidir. Kendi pratiğimde hastalarımla 2 görüşme yapıyorum. Hastaların her açıdan fotoğraflarını çekiyorum ve her açıdan burunlarını analiz ediyorum. Hastalarıma nasıl bir burun istediklerini soruyorum, hastanın isteklerinin burun yapısına uygun olup olmadığını konuşuyoruz. Karşılıklı istenilen burunda anlaşabiliyorsak ameliyatını yapıyorum.'' dedi.