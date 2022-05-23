Op. Dr. Günel Bayramlı: Hastaya dorğu bilgiler verilmeli

''Estetikte kadın, en çok kendi doktorunun onu dinlemesini, ne istediğini anlamasını, onunla ilgilenmesini ister. Bir kadın, her zaman güzel olmak ister ama istediği kadar güzel olmak ister. Doktor her zaman bir politikacı gibi davranmak zorunda. Hem hastaya istediğini vermeli hem de tıbbi kuralları unutmamalı.'' şeklinde konuşan Op. Dr. Bayramlı, kadın hastalar tarafından en çok göz çevresinde oluşan kırışıklık, torba ve düşüklükten kurtulmak için destek alındığını belirtti.

Op. Dr. Günel Bayramlı, ''Üst göz kapağı sarkmaları ve göz kenarlarındaki kazayağı kırışıklıkları, yaşlanmanın ilk belirtileri arasında yer alıyor. O yüzden öncellikle bu bölgelerdeki kırışıklıkların giderilmesi isteniyor. Daha genç yaşlardaki kişilere ise kırışık oluşumunu önlemek için enjeksiyon yöntemleri uygulanabiliyor. Botoks ve dolgu enjeksiyonu ile cilt kırışıklıkları önlenebilir, kaş düşüklüğü giderilebilir ve göz kapakları kaldırılarak gözler ön plana çıkarılabilir.'' dedi.

"Vücut estetikleri de çok önemli. Göğüs ve kalça estetiği de kadınlar için genç ve cazibeli görünümün en önemli göstergelerinden birisi. Meme büyütme estetiği ile hayal edilen dolgunlukta ve büyüklükte göğüslere sahip olunabiliyor. Kadınları en mutlu eden ve cazibeli hissettiren operasyon olarak listenin en başında yer alıyor.'' ifadelerini kullanan Op. Dr. Günel Bayramlı, ''Kalça estetikleri de yaygın olarak tercih ediliyor. Liposuction yöntemi ve yağ enjeksiyonları ile kalça yeniden şekillendirilebiliyor. Yuvarlak ve dolgun kalçalar bütün kadınların kendilerini daha cazibeli hissetmesini sağlayan özelliktir. Estetik cerrahi her geçen gün biz kadınlara daha güzel ve genç görünmek için çeşitli imkanlar sunmaya devam ediyor. Günümüzde çok sayıda kadın sunulan bu imkanları değerlendirmek için her fırsatı değerlendirmeye devam ediyor.'' sözleriyle kalça estetiğinden bahsetti.

Estetik yaptırmadan önce en çok merak edilenler arasında olan yaş konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Bayramlı, ''Bir organ, ancak gelişimini tamamlandıktan sonra estetik ameliyat yapılabilir. Mesela 6 yaşından itibaren kepçe kulak ameliyatı yapıyoruz çünkü kulağın gelişimi 6 yaşında bitiyor. Ebeveynlere de her zaman bunu söylüyoruz. Kepçe kulak ameliyatı, 6 yaşından sonra ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olur. Çünkü bu kusur, çocuğun sosyalleşmesini engelliyor. Burun estetiği ameliyatının başlangıç yaşı üzerinde çeşitli fikirler olmasına rağmen, estetik burun ameliyatı 18 yaşından önce yapılmamalıdır. Erken yapılırsa sonuç tatmin edici olmayacaktır.'' diyerek estetik ameliyat öncesindeki değerlendirmelerin öneminin altını çizdi.

"İlandır"