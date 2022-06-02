Ünlü Jinekolog Op Dr Mehmet Bekir Şen’ den Yaz önerileri ;Genital Estetik ile Yaza Problemsiz Girin!

"Dış genital bölgede oluşan kararmalar, kırışıklıklar kişilere rahatsızlık veren problemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu renk değişimlerinin altında hamilelik, doğum kontrol hapları, bazı hormonal problemler ve çeşitli cilt rahatsızlıkları yatabilmektedir. Bunların dışında genetik faktörü ve tüyler için uygulanan lazer epilasyon ve ağda uygulamaları da etkili olabilmektedir. Yaşanan bu kararma problemi kişiyi psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkileri önlemek ve koyulaşmalardan kurtulmak için renk açmaya yarayan lazer işlemi iyi bir çözüm olabildiği gibi peeling uygulamalarıyla da bu durumun üstesinden gelinmektedir. Bu uygulama "labial whitening" ya da "genital bleaching" olarak da anılmaktadır. Genital bölge renk açma işlemi, 15-20dk süren bir uygulama olmakla birlikte hem küçük hem de büyük dudak için aynı zamanda kasık araları ve bikini bölgesinde kullanılabilmektedir. Uygulama esnasında oluşabilecek ağrının önlenmesi adına da lokal anestezik krem uygulanmakta ve genel anesteziye ihtiyaç duyulmamaktadır."

Uygulama ile derinin dermisinden "melanosit" hücrelerine etki ederek kahverengileşmeye neden olan melanini üreten bu yapıların ortadan kalkmasıyla genital ağartmanın gerçekleştiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, kolay ve ağrısız olan bu tedavinin birkaç defa yapılabileceğini de ekliyor. Aynı zamanda kişinin eski yaşantısına yeniden döneceğini de ilave ederek bir diğer genital estetik labioplasti uygulamasından ise şu şekilde bahsediyor;

"Genetik olabileceği gibi hamilelik gibi durumlardan sonra da genital bölgedeki dudaklar olması gerekenden daha büyük, kalın ve uzun hale gelebilmektedir. Bu durum ise özellikle dar pantolon ve tayt gibi giysi seçimlerinde rahatsızlık verdiği gibi enfeksiyona ve cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olmaktadır. Labioplasti, iç dudak sarkmalarında ya da kararmalarında uygulanan bir estetik küçültme ameliyatıdır."

Çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşan kadınların problemlerine yönelik estetik işlemlerin uygulanabileceğini ve ortadan kalkan sorunlardan sonra yaza problemsiz girebileceklerini belirten Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, tatilin tadına varmanın herkesin hakkı olduğunu vurguluyor.

Bu uygulamalar haricinde vajinoplasti yani daraltma ihtiyacı olan kadınların işlem sonrası belirgin derecede enfeksiyon sıklıklarında azalma görülmektedir. Ayrıca, kişilerin yaşadıkları sorunları göz ardı etmemeleri ve mutlaka bir uzmandan yardım almaları gerektiğini de dile getiriyor.

"ilandır"