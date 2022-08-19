8 Aylık Bebek Ne Yer? 8 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

8 aylık bebek ne yer sorusu günümüzde birçok kişinin merak ettiği konulardır. Ebeveynlerin üzerinde titizlikle durduğu bebek kahvaltıları ve menüler içerisinde birtakım gıdaların olmasına dikkat etmek gerekir. 8 aylık bebek kahvaltısı sindirimi kolay ve doyurucu olmalıdır. Bunun yanında 8 aylık bebek menüsü de titizlikle hazırlanmalıdır. Bebeklerin kilo ve boy gelişimi bu süreçteki beslenme periyoduna göre şekillenir. 8 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri hakkında tüm detayları sizler için araştırdık ve yazımızın devamında yayınladık.

8 Aylık Bebekler İçin Kahvaltı Önerisi

8 aylık bebekler için farklı kahvaltı önerilerinden yararlanabilirsiniz. Bu dönemde bebeklerin mutlaka tüketmesi gereken gıdalar vardır. Almaları gereken vitamin ve mineralleri bebeklerin yeterli miktarda almaları oldukça önemli noktalar arasında yer alır. Bebeğinizin kahvaltısı için malzemeler şu şekildedir:

Bir tatlı kaşığı kadar beyaz peynir,

Bir çay kaşığı kadar pekmez,

Bir çay kaşığı ceviz,

Yumurta sarısının 4/1 kahvaltıda olmalıdır.

Meyve suyu ya da kaynamış su,

İki tane bebe bisküvisi,

Bitki çayı

Yumurtayı katı olacak şekilde haşlamanız gerekiyor. Sonra dörtte birini alarak diğer malzemeler ile karışım haline getirmelisiniz. İçine meyve suyu ya da bitki çayı eklenerek karıştırılır ve bebeğe verilir. Kahvaltı önerileri içerisinde farklı tarifler de bulunur. 1 tane yumurta sarısı, 3-4 tane bebe bisküvisi, bir dilim süzme peynir, bir tane ceviz ve su bir araya getirilerek mama yapabilir ve kahvaltıda bebeğinize yedirebilirsiniz.

8 Aylık Bebekler İçin Öğün Tarifleri

8 aylık dönemde bebeklerin tüketmesi gereken birçok ek gıda bulunur. Bu dönemde özellikle haşlanmış havuç ve sebzeler son derece besleyicidir. Bunun yanında meyve olarak muz, kavun, erik ve elma gibi yumuşak meyveler tüketmesini sağlayabilirsiniz. Haşlanmış makarna, yumuşak et köfte balık tüketmesini sağlamanız mümkündür. Yumuşak peynir parçaları yanında ev yoğurdu mutlaka tüketmesi gereken gıdalar arasında yer almaktadır.

8 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

Sekizinci ayına gelen bebekler için birçok çorba tarifi bulunur. Bu dönemdeki bebekler için şehriye, tarhana, yoğurt çorbası, mantar ve brokoli çorbası gibi birçok çorba yedirme şansınız bulunmaktadır. Bu dönemdeki bebekler için en ideal çorbalardan birisi de tavuk çorbasıdır. Ancak çorbasının çok iri taneli olmaması ve acı olmamasına dikkat edilmelidir. Bebeklerin tüketebilecekleri yumuşak kıvamda olması önemlidir. Blenderde çekerek bebeklerin rahat tüketmesini sağlayabilirsiniz.