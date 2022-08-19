9 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 9 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

9 aylık bebek gelişimi konusunda ebeveynlerin birçok süreci göz önünde bulundurması gerekiyor. Bebeğin uykusu, beslenmesi, alt değişimi ve daha birçok detay gelişim sürecine etki eder. 9 aylık bebek neler yapar sorusu da bu bakımdan büyük bir önem taşır. Bunun yanında bebekler kaç saatte bir beslenmeli sorusuna da yanıt aranıyor. Bebek gelişiminde boy ve kilo en önemli konulardır. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 9 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularının tüm yanıtlarını yazımızda paylaştık.

9 Aylık Bebek Gelişimi ve Boyu Kaç Olmalı?

Bebekler her ay farklı bir büyüme süreci içerisine girerler. İlk doğdukları andan itibaren her ay boylarında ve kilolarında artışlar meydana gelir. Bazı bebekler çok hızlı gelişirken bazılarının gelişim süreci daha yavaş olabilir. Bunun yanında kız ve erkek bebeklerin de gelişim süreçleri de farklı olabiliyor. Bebeklerin boy ve kilosunda ki gelişimler persentil tablosu üzerinden takip edilebilir. Bu dönemdeki bebeklerin boyunun en az 65 cm olması gerekiyor.

En fazla ise 77 cm olabilir. Bunun yanında kilogram olarak ise bu dönemdeki bebeklerin en az 670 gram ve en fazla 11130 gram kadar olması önemlidir. 9 aylık bebeklerde boy ve kilo gelişimi bu değerlerin altında veya üstünde olabilir. Çok zayıf olan bebekler için bebeğinizin doktoru ile görüşerek ek gıdaların kullanımı ile ilgili olarak bilgi alabilirsiniz.

9 Aylık Bebekler Kaç Saatte Bir Beslenmeli?

9 aylık olan bebekler birçok bakımdan gelişme göstermiş olan bebeklerdir. Hareketleri ilk zamanlara göre daha bilinçlidir. Birçok bebek bu dönemde yavaş yavaş emeklemeye başlarlar. Aynı zamanda beslenmeleri de daha düzenlidir. Ek gıdalarla ve çorbalarla anne sütüne takviyeler yapılır. Bu dönemde bebelerin günde 4 ya da 6 defa beslenmeleri gerekir. Yani her 3.5 saatte bir beslenmeleri önemlidir.

Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 9 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

Persentil tablosu bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediğini takip etmeye yarayan tablolardır. Bu tablolarda her ay bebeğin olması gereken kilo ve boy değerleri bulunur. Aynı zamanda persentil tabloları hazırlanırken kız ve erkek bebeklerin büyüme farklılıkları da göz önüne alınır. Çünkü her iki cinsiyetteki bebeklerin büyüme periyodu aynı değildir.