9 Aylık Bebek Ne Yer? 9 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

9 aylık bebek ne yer konusu her ebeveynin üzerinde durması gereken bir konudur. Çünkü bu süreçte bebek ne kadar sağlıklı beslenirse o kadar iyi bir büyüme sürecine girer. 9 aylık bebek kahvaltısı tarifleri de bu bakımdan önemlidir. Bebeğin sabah, öğle, akşam ve aralarda tüketmesi gereken birçok gıda bulunur. 9 aylık bebek menüsü de bu gıdalara göre hazırlanır. 9 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri konusunda her detayı yazımızdan okuyabilirsiniz.

9. Ayda Bebekler Ne Yer?

Bebekler 9 aylık olduklarında birtakım vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu dönemde hareket kabiliyetleri daha da artacağından besinlerinin doyurucu olması büyük bir önem taşır. 9 aylık olan bebeklerin günde yaklaşık olarak 12- 14 saat arasında uyuması gerekir. Bunun yanında ana besin kaynağının anne sütü olması önemlidir.

Anne sütü ya da devam sütü ile 3 ana öğün olarak beslenmesi gerekiyor. Bunların yanında 2 ya da 3 de ara öğün verilmeli. Her ara öğünde bir bebek kavanozu kadar beslenmesi yeterli olmaktadır. Geceleri de aç bir şekilde uyanır ise anne sütü ya da devam sütü ile besleyebilirsiniz. Günlük olarak bebeğinizin çorba içmesine önem vermeniz gerekir.

Çorbalarını yaparken kemik suyu, çift çekilen kuzu kıyma, tereyağı ve kırmızı et ile yapabilirsiniz. Bu şekilde besin değeri daha yüksek çorbalar yapabilirsiniz. Bunlara ek olarak rüşeym unundan üretilen erişteler ya da makarnalar da yedirebilirsiniz. Bu dönemde bebeğin kahvaltısı da oldukça önemli. Mutlaka kahvaltı için özel tarifleri denemelisiniz.

9 Aylık Bebek Kahvaltısı Tarifleri

9 aylık bebekler için besleyici kahvaltı tariflerini deneyebilirsiniz. Bu dönemde bebeğin peynir, yumurta, ev yoğurdu tüketmesi önemlidir. Bebekler için hazırlanabilecek kahvaltı tariflerinden biri şu şekildedir:

1 tane haşlanmış yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı lor ve tuzsuz peynir

1 çay kaşığı tereyağı

1 tane zeytin (kabuğu soyulmuş ve suda bekletilmiş olmalı),

1 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu

1 yemek kaşığı kadar bebeklerin sevdikleri bir muhallebi

1 tatlı kaşığı kadar da pekmez

Bu malzemeleri bir araya getirdikten sonra yumurta sarısı sıcakken üzerine biraz tereyağı ekleyin. Daha sonra erimesini sağlayın. Yumurtasını yoğurt ile karıştırarak verebilirsiniz. Muhallebisinin üzerine pekmez ilave edebilirsiniz.

9 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

9 aylık bebeklerin mutlaka çorba ve ek gıdalar tüketmesi gerekir. Gün içerisinde normal öğün aralarında meyvelerden yapılan püreleri tüketerek günü daha tok geçirebilirler. Çorbalarında kemik ya da tavuk suyu olması besleyicilik açısından önemli. Mercimek çorbasını havuçlu ve patatesli yapabilirsiniz. Ancak çorbalarını blenderde çekmeniz gerekir. Böylece daha rahat şekilde içebilirler.