Badem Yağı Faydaları - Acı ve Tatlı Badem Yağı Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir ve Nasıl Tüketilir?

Badem yağı faydaları birçok kişi tarafından merak edilir. Badem yağı en çok kullanılan doğal yağlar arasında yer alır. Bu bakımdan yağın acı ve tatlı olması faydaları bakımından farklılık gösterebilir. Ancak her durumda önemli yararları olduğu söylenebilir. Kişisel bakım açısından en önemli yağlar içerisindedir. Acı ve tatlı badem yağı faydaları nelerdir, neye iyi gelir ve nasıl tüketilir sorularını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Badem Yağının Faydaları Nelerdir?

Geçmişten günümüze popülaritesini kaybetmeden kullanılan doğal yağlar içerisinde badem yağı oldukça önemlidir. Birçok farklı kullanımı olmasının yanında badem yağının kullanımı da oldukça kolaydır. En önemli faydaları arasında ise şunları saymak mümkün olabilir:

Kuru cildin nemlenmesine ve daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Cildin ölü hücrelerden arındırılmasına destek verir.

Cilde taze ve canlı bir görünüm kazandırır.

Koyu göz halkalarının yok olmasında etkilidir.

Kaz ayaklarına karşı oldukça önemli faydası vardır.

Dudakların nemlendirilmesinde kullanılabilir.

Güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyan bir yağdır.

Aşırı bronzluktan kurtulmanıza yardımcı olur.

Makyaj çıkarmada yardımcı bir yağ türüdür.

Bunların yanında içerisinde A, B, E vitaminleri bulunur. Bu vitaminler sivilcelerin tedavisinde önemli bir destekleyici olarak öne çıkar. Ancak badem yağının acı ve tatlı olması faydaları bakımından ekstra farklılıklar yaratabilir. Bu yağ saçın dökülmesini en aza indirir. Kırılan saç tellerinin de onarılmasına yardımcı olur. Ölü deri hücrelerini de temizlemeye yardımcı olur.

Badem yağını ağız yolu ile tüketmek mümkündür. Ancak bu şekilde tüketimde aşırıya kaçmamak gerekir. Bunun yanında doğrudan tüketmek de sakıncalı olabilir. Bunun yerine yemeklerin ve salataların içerisinde bir miktar ekleme yapabilirsiniz. Suyun içerisine birkaç damla ekleyerek de kullanabilirsiniz. Ancak bu şekilde tüketimde iki hafta da bir kullanıma 4-5 gün ara vermek gerekir.

Harici olarak da kullanılabilecek bir yağ olan badem yağını cilde ve saça uygulayabilirsiniz. Ancak bunun için de uygun birkaç malzemeyi bir araya getirmeniz gerekir. Zeytinyağı ile karıştırarak cilde uygulamanız mümkündür.

Badem yağını fazla tüketmek türlü yan etkilere neden olabilir. Özellikle hassas ve alerjen ciltlerde kaşıntı, kızarıklık gibi durumlara neden olabilir. Cilt üzerinde çok yoğun kullanılması tüylenmeye neden olabilir. Ağızdan alınacak ise mutlaka su ile seyreltilmesi gerekir.

Badem yağı kullanımı sırasında herhangi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse mutlaka bunun için bir uzmana danışmak gerekir. Birçok bakımdan önemli faydaları olan bir yağ olduğu söylenebilir. Tüketim sırasında yağın acı ve tatlı badem yağı olmasına dikkat edilmelidir. Ağızdan ya da harici olarak tüketilebilir.