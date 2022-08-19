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Giriş Tarihi: 19.8.2022 15:15

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 19 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 19 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda, bugün haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta başından bu yana en çok puan alarak birinci olan yarışmacı, kolyeyi almaya hak kazanıyor. Öte yandan en düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda ediyor. Bu nedenle Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 19 Ağustos 2022 puan durumu.

TV8'in ilgiyle izlenen moda yarışması Doya Doya Moda, bugün haftanın finaliyle ekranlarda yerini alıyor. Hafta başından bu yana alınan puanlarla oluşan puan durumu sonucu finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi oluyor. Öte yandan en düşük puanı alan isim ise yarışmadan eleniyor. Hal böyleyken programın sıkı takipçileri, ''Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 19 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı…

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün saat 15.45'te TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Henüz haftanın birincisi ve elenen yarışmacı belli olmadı.

Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 18 AĞUSTOS PUAN DURUMU NEDİR?

  • Aleyna 17 puan
  • Zeynep 18 puan
  • Tina 14 puan
  • Hülya 18 puan
  • Banu 16 puan
  • Nihan 10 puan
  • Nimet 10 puan

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 19 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu
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