HDL Kolesterol Nedir? HDL Kolesterol Düşüklüğü ve Yüksekliği Neden Olur, Belirtileri Neler, Normal Değeri Kaç Olmalı?

HDL kolesterol nedir diyenler için bu, iyi kolesterol anlamına gelir. Bu yüzden, HDL kolesterol kaç olmalı sorusuna yanıt aranmalıdır. Gerekenden düşük veya yüksek olması, çeşitli sonuçlar doğurabilir. HDL kolesterol düşüklüğü nedir diye merak edenler, bunun kardiyovasküler hastalık riskini artıracağını bilmelidir. HDL yüksekliği neden olur sorusunun yanıtı basittir. HDL kolesterol düşüklüğü belirtileri ile ideal değerler hakkında bilgi edinilmelidir. İşte HDL kolesterol kaç olmalı ile ilgili detaylar…

HDL Kolesterol Nedir?

HDL kolesterol, "iyi kolesterol" adı verilen bir lipoproteindir, çünkü yüksek orandaki kolesterolü etkisiz hale getirir ve karaciğere taşır. Böylece orada elimine edilmesine yardımcı olur. Bu anlamda HDL kolesterol, kolesterolün vücutta taşınmasına katkı sağlar. LDL kolesterol ise "kötü kolesterol" olarak bilinir. HDL kolesterol değerleri, düşük veya yüksek çıkabilir. HDL kolesterolün düşük olmasının nedenleri arasında, sigara gibi zararlı alışkanlıklar, yetersiz ve yanlış beslenme, obezite gibi kilo problemleri, diyabet ve tansiyon hastalıkları, tiroid bezinin çalışmasında oluşan sorunlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları ile yaşlılık yer alır. Yüksek olması ise damar içinde meydana gelen daralmalardan kaynaklıdır ve sanılanın aksine tehlikeli değildir.

HDL Kolesterol Kaç Olmalıdır?

HDL kolesterol seviyesi, hastaneler ve diğer sağlık merkezlerinde yapılan kan tahlilleri ile ölçülebilir. Kadın ve erkeklerde olması gereken bazı ideal değerler vardır. Bunlara yakın olanlar normal kabul edilir. HDL kolesterol değerleri, düşük veya yüksek çıkabilir. Fakat, yüksek olması durumunda endişe edilmemelidir. Çünkü, HDL iyi kolesterol olduğu için kalp ve damar sağlığının iyi korunduğunun işaretidir. Fakat, düşüklüğü önemli bir problemdir ve tedavi edilmesi gerekir. Aşağıda, yetişkin kadın ve erkeklerde olması gereken ideal HDL kolesterol seviyeleri verilmiştir.

Yetişkin erkeklerde 0.4 g / L ile 0.6 g / L arasında,

Yetişkin kadınlarda 0.5 g / L ile 0.6 g / L arasındadır,

Ek olarak, bu referans değerler tıbbi analiz laboratuvarlarına, kilo, yaş ve tıbbi geçmiş de dahil olmak üzere birçok parametreye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu konuya ilişkin daha doğru ve detaylı bilgi almak için bulunulan bölgedeki aile doktoruna danışmak faydalı olur.

HDL Kolesterol Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?

İyi kolesterol olarak bilinen HDL değerlerinin düşüklüğü, LDL kolesterolünün yükselmesine zemin hazırlar. Bu durum, çeşitli kalp ve damar hastalıklarının meydana gelmesine neden olur. HDL düşüklüğünün bazı belirtileri vardır. Bunlar:

Göz kapaklarının altında oluşan şişkinlik

Göğüs kısmında meydana gelen ağrılar

Mide bulantısı ve kusma

Nefes alıp vermekte zorlanma

Uzun süreli halsizlik hali

El ve ayaklarda görülen karıncalanma hissi ve uyuşma

Çene ve boyun kısmına ek olarak, sırt ve üst karın boşluğunda oluşan ağrılar

Cildin solması ve yaraların kapanmakta zorlanması

Özellikle ayak tırnaklarının kalınlaşmaya başlaması

HDL Kolesterol Yüksekliği Belirtileri Nelerdir?

İyi kolesterol olduğu için yüksek olması, sağlık açısından kötü değildir. Kanda ve damarlarda kötü kolesterolün birikmesine izin vermeyen HDL kolesterolün yüksekliği, temel olarak istenen bir durumdur. Bunun belirtileri yoktur. Sadece yapılan tahliller ile ortaya çıkabilir. Ek olarak, farklı bir hastalık söz konusu değil ise yukarıdaki semptomları yaşamamak HDL değerlerinin yüksek olduğu anlamına gelebilir.