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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:57 Son Güncelleme: 19.8.2022 12:02

Kivinin Faydaları Nelerdir? Kivi Faydaları Nedir, Neye İyi Gelir ve Nasıl Tüketilir?

Kivinin Faydaları Nelerdir? Kivi Faydaları Nedir, Neye İyi Gelir ve Nasıl Tüketilir?

Kış aylarının en lezzetli ve vitamin bakımından zengin meyvelerinden birisi olan kivi, görünüşü ve tadıyla hemen herkes tarafından çokça sevilen bir meyvedir. Görüntüsüyle pasta ve tatlıları süslerken lezzetine lezzet katan kivi, ülkemizde Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Tropikal bir meyve olan kivinin kış mevsiminde yetişmesi de onu hayli ilgi çekici kılan özelliklerden birisidir. Bu yeşil, hem ekşi hem tatlı küçük meyve yani kivi neye iyi gelir, nasıl tüketilir? Bu yazımızda kivinin faydaları hakkında ayrıntılı bilgileri inceleyeceğiz.

Ana yurdu Çin toprakları olan kivi, vitamin bakımdan hayli zengin ve damaklarda hoş bir tat bırakan meyve çeşididir. Dışında tüylü bir kabukla çevrili olan kivinin içi sulu, lezzetli ve minik çekirdeklidir. Yemesi hayli zevkli olan kivi sadece tadıyla değil faydalarıyla da meyve tabaklarında yer almaktadır. Peki, kivinin faydaları nelerdir? Kivi neye iyi gelir, nasıl tüketilir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kivinin Faydaları

İnsan sağlığı bakımından önemli vitamin ve mineraller içeren kivi lifli yapısı sayesinde de birçok fayda sağlayan bir meyvedir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların bağışıklık sistemini destekleyici lifler ve antioksidan özler barındıran kivinin faydaları ve neye iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;

  • Yüksek oranda C vitamini içermesi sebebiyle soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur.
  • Astım hastalarında oluşan solunum sıkıntıları ve nefes darlığı gibi belirtilerin azalmasına yardımcı olur. Kivinin astım üzerindeki olumlu etkisi özellikle çocuklarda daha belirgindir.
  • İçeriğinde bulunan zengin lifler sayesinde bağırsak ve midede oluşan hazımsızlık problemlerini çözmeye fayda sağlar. Şişkinlik ve gaz sancılarına iyi gelir.
  • Kivi hem doğal bir alkali hem de içinde bolca E ve C vitaminleri bulundurması dolayısıyla cilt problemine iyi gelir.
  • Kivi içerisindeki özlerde lutein bulunduğu için kivi göz hastalıkları için faydalıdır. Lutein vücudumuzda üretilmeyen, ihtiyaç duyulan lutein besinler yoluyla alınan bir özdür.
  • Sahip olduğu enzimler ve C vitamini sayesinde vücudu iltihaplanmalara karşı korur.
  • Kan basıncını yönetmeye yardımcı olarak kanın pıhtılaşmasını önlemeye fayda sağlar.
  • A ve E vitamini içeren kivi, düzenli tüketildiği zaman saç problemlerine yardımcı olmaktadır.

Pek çok faydası olan kivi meyvesinin 100 gramında bulunan besin değerleri ise şöyledir;

  • Kalori = 61 kcal
  • Karbonhidrat = 15 g
  • Lif = 3 g
  • Protein = 1,1 g
  • Yağ = 0,5 g
  • Kolesterol = 0 mg
  • C Vitamini = 92,7 mg
  • A Vitamini = 87 IU
  • Potasyum = 312 mg
  • Kalsiyum = 34 mg
  • Demir = 0,3 mg

Kivinin bilinen herhangi bir zararı vardır denilemez ancak içerisindeki bol miktardaki potasyum barındıran bir meyve olduğu için böbrek hastaları ve idrar yolu kumu geçirmeye yatkın kişilerin, aynı zamanda ülser, gastrit ve reflü hastalarının da kivi tüketmeden önce hekimlerine başvurmaları sağlıkları açısından oldukça önemlidir.

Kivi Nasıl Tüketilir?

Diğer birçok meyve gibi kiviyi de doğrudan tüketmek, bütün vitaminlerinden faydalanmak adına en doğru tüketme biçimidir. Kabukları soyarak ya da kabuğundaki tüyleri temizleyerek sade olarak ya da pasta ve tatlıların yanında tüketmek mümkündür.

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Kivinin Faydaları Nelerdir? Kivi Faydaları Nedir, Neye İyi Gelir ve Nasıl Tüketilir?
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