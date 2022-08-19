Kivinin Faydaları Nelerdir? Kivi Faydaları Nedir, Neye İyi Gelir ve Nasıl Tüketilir?

Ana yurdu Çin toprakları olan kivi, vitamin bakımdan hayli zengin ve damaklarda hoş bir tat bırakan meyve çeşididir. Dışında tüylü bir kabukla çevrili olan kivinin içi sulu, lezzetli ve minik çekirdeklidir. Yemesi hayli zevkli olan kivi sadece tadıyla değil faydalarıyla da meyve tabaklarında yer almaktadır. Peki, kivinin faydaları nelerdir? Kivi neye iyi gelir, nasıl tüketilir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.
İnsan sağlığı bakımından önemli vitamin ve mineraller içeren kivi lifli yapısı sayesinde de birçok fayda sağlayan bir meyvedir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların bağışıklık sistemini destekleyici lifler ve antioksidan özler barındıran kivinin faydaları ve neye iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;
Pek çok faydası olan kivi meyvesinin 100 gramında bulunan besin değerleri ise şöyledir;
Kivinin bilinen herhangi bir zararı vardır denilemez ancak içerisindeki bol miktardaki potasyum barındıran bir meyve olduğu için böbrek hastaları ve idrar yolu kumu geçirmeye yatkın kişilerin, aynı zamanda ülser, gastrit ve reflü hastalarının da kivi tüketmeden önce hekimlerine başvurmaları sağlıkları açısından oldukça önemlidir.
Diğer birçok meyve gibi kiviyi de doğrudan tüketmek, bütün vitaminlerinden faydalanmak adına en doğru tüketme biçimidir. Kabukları soyarak ya da kabuğundaki tüyleri temizleyerek sade olarak ya da pasta ve tatlıların yanında tüketmek mümkündür.