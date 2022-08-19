Spor Yapmanın Faydaları Nelerdir? Düzenli Sporun Faydaları, Önemi Sağlığa ve Vücuda Hiç Bilinmeyen Etkileri

Sporun faydaları düşünüldüğünde, çoğu probleme çözüm olduğu rahatlıkla görülebilir. Düzenli sporun faydaları ve önemi arasında en başta, sağlıklı bir beden gelir. Hareketsizlik, beraberinde birçok sağlık sorununun meydana gelmesine neden olur. Bunlar arasında, kilo problemleri, kalp ve damar hastalıkları, kas ve kemik sorunları vb. gibi rahatsızlıklar yer alır. Fiziksel sorunların yanı sıra, ruhsal açıdan kişinin iyi ve zinde hissetmesini sağlar. İşte sporun faydaları ile ilgili detaylar…

Spor Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Egzersiz yapmak, kilo vermek veya sadece fit görünüme sahip olmak için değildir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenine ek olarak, bağışıklık sisteminin direncini artırır ve genel olarak vücudun kendini iyi hissetmesini sağlar. Bir sporun yoğun veya düzenli olarak uygulanması, birçok kronik, zihinsel ve yaşa bağlı hastalığın önlenmesine katkıda bulunur. Sporun, insan vücudu üzerindeki faydalarını ve genel yaşam kalitesine katkıları arasında aşağıdakiler bulunur.

Kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede etkili sonuç almayı sağlar. Düzenli fiziksel aktivite, kalp sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Tüm kardiyovasküler risk faktörlerini, büyük oranda aza indirir.

Yüksek tansiyonu olan kişiler için düzenli spor yapmaları tavsiye edilir. Çünkü, egzersizler tansiyonu % 50'ye kadar düşürmeye yardımcı olur.

Kötü kolesterol (LDL) ve kan trigliserid seviyesini düşürür. Vücuttaki "iyi" kolesterol (HDL) seviyesini yükseltmeye destek olur.

Kan dolaşımını iyileştirmek için damarların vazodilatasyonuna müdahalede bulunur.

Varis probleminden şikayetçi olanların her gün en az, 1-1,5 saat koşu veya yürüyüş yapması faydalıdır.

Diyabeti olanlar mutlaka egzersiz yapmalıdır. Kan şekeri seviyelerini yüksek oranda düzenler. Böylece, diyabet riskini en aza indirir.

Zamanla, kalbi daha dirençli hale getirmeye ve fiziksel efor sırasında daha az yorulmaya yardımcı olur.

Kas ve iskelet sisteminin güçlenmesini sağlar. Özellikle, basketbol ve voleybol gibi spor dallarının boy uzatma etkileri bilinen bir gerçektir.

Yaşlanmanın getirdiği halsizlik, yorgunluk ile kas ve kemik erimesinin neden olduğu, güçsüzlük, denge kaybı, merdiven çıkmakta güçlük çekme gibi sorunlara karşı korur. Canlı ve zinde hissetmeyi sağlar.

Uyku problemlerini azaltır. Kaygı ve stresle başa çıkmayı sağlar.

Hormonların düzenlenmesinde etkilidir.

Vücudun yeterli oranda sıvı almasına yardımcı olur.

Spor Yapmanın Riskleri Nelerdir?

Sporu bir yaşam tarzı haline getirenler veya profesyonel olarak meslek edinenler için çeşitli riskler bulunur. Düzenli spor ve egzersiz uygulamaları ile doğrudan ilişkili bazı tehlikeler vardır. Bunlar arasında;

Düşmeler

Darbeler

Yaralanmalar

Kas yırtılmaları

Doku zedelenmeleri

Kırıklar ve çatlaklar

Kas-iskelet sistemi ve nörolojik bozukluklar

Travma ve sarsıntılar

Kardiyovasküler hastalıklar

Kronik eklem hastalığı (osteoartrit)

Jinekolojik hastalıklar ve hormonal bozukluklar

Çalışma koşullarına bağlı olarak gelişen fiziksel ve psikolojik riskler de vardır. Örneğin, sıkça seyahate çıkmanın verdiği huzursuzluk ve stres, aniden değişen programların yarattığı gerginlik, doping, soğuk ve sıcağa defalarca maruz bırakılma, yeterli koşullara sahip olmayan spor salonları, fiziksel aşınma, psikolojik olarak baskı ve stres altında hissetme, sinirlilik hali, kasların, vücudun kırılganlığı ve hassasiyetleridir.

Ağır ve uzun süren spor aktiviteleri, osteoartrit için önemli bir tehlikedir. Eklem hastalıkları, vücuda aşırı yük bindirmeden veya aktivite sırasında oluşan bir travmadan kaynaklı olabilir. Örnek olarak, diz burkulması, çapraz bağın kopması, kemiklerde kırık veya çatlak oluşumu ve kas-iskelet sistemi bozukluğu verilebilir.