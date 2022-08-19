Spor Yapmanın Faydaları Nelerdir? Düzenli Sporun Faydaları, Önemi Sağlığa ve Vücuda Hiç Bilinmeyen Etkileri

Sporun faydaları düşünüldüğünde, çoğu probleme çözüm olduğu rahatlıkla görülebilir. Düzenli sporun faydaları ve önemi arasında en başta, sağlıklı bir beden gelir. Hareketsizlik, beraberinde birçok sağlık sorununun meydana gelmesine neden olur. Bunlar arasında, kilo problemleri, kalp ve damar hastalıkları, kas ve kemik sorunları vb. gibi rahatsızlıklar yer alır. Fiziksel sorunların yanı sıra, ruhsal açıdan kişinin iyi ve zinde hissetmesini sağlar. İşte sporun faydaları ile ilgili detaylar…
Egzersiz yapmak, kilo vermek veya sadece fit görünüme sahip olmak için değildir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenine ek olarak, bağışıklık sisteminin direncini artırır ve genel olarak vücudun kendini iyi hissetmesini sağlar. Bir sporun yoğun veya düzenli olarak uygulanması, birçok kronik, zihinsel ve yaşa bağlı hastalığın önlenmesine katkıda bulunur. Sporun, insan vücudu üzerindeki faydalarını ve genel yaşam kalitesine katkıları arasında aşağıdakiler bulunur.
Sporu bir yaşam tarzı haline getirenler veya profesyonel olarak meslek edinenler için çeşitli riskler bulunur. Düzenli spor ve egzersiz uygulamaları ile doğrudan ilişkili bazı tehlikeler vardır. Bunlar arasında;
Çalışma koşullarına bağlı olarak gelişen fiziksel ve psikolojik riskler de vardır. Örneğin, sıkça seyahate çıkmanın verdiği huzursuzluk ve stres, aniden değişen programların yarattığı gerginlik, doping, soğuk ve sıcağa defalarca maruz bırakılma, yeterli koşullara sahip olmayan spor salonları, fiziksel aşınma, psikolojik olarak baskı ve stres altında hissetme, sinirlilik hali, kasların, vücudun kırılganlığı ve hassasiyetleridir.
Ağır ve uzun süren spor aktiviteleri, osteoartrit için önemli bir tehlikedir. Eklem hastalıkları, vücuda aşırı yük bindirmeden veya aktivite sırasında oluşan bir travmadan kaynaklı olabilir. Örnek olarak, diz burkulması, çapraz bağın kopması, kemiklerde kırık veya çatlak oluşumu ve kas-iskelet sistemi bozukluğu verilebilir.